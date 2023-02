La inesperada reacción de Federico Bal cuando LAM lo fue a buscar al teatro para hablar sobre su separación

escuchar

En medio de toda la polémica mediática por la separación entre Fede Bal y Sofía Aldrey por supuestas infidelidades de él, el móvil de LAM (América) fue a buscarlo a la puerta del teatro, pero su reacción sorprendió a todos.

En el último programa conducido por Ángel de Brito, se confirmó que la que filtró los chats del actor con sus esporádicos romances fue la misma Sofía, quien además increpó a la panelista de Estefania Berardi a que asuma la verdad mediante mensajes al conductor.

Sofía Aldrey asumió que ella filtró los chats de Fede Bal

Ángel de Brito leyó un mensaje que le llegó de Sofía: “Yani, no me senté en la computadora de casa para enviar un mail, no hackeé nada, lo vi lo leí y es todo verdad, que deje de mentir Estefi. No es un copy-paste, ¿por qué sigue negándolo? ¿Qué tiene que ocultar?”, manifestó.

Este mensaje es porque la panelista dijo que su abogado Fernando Burlando estaba investigando quién había “trucado” y difundido los chats que se mostraron esta tarde en Intrusos (América) con el fin de ensuciar su nombre y el de muchos otros.

En este contexto, desde el programa fueron a buscar al actor al teatro de Carlos Paz, Córdoba. “Está llegando Federico Bal a la función del jueves después de todo lo que trascendió”, introdujo el movilero, mientras se lo veía llegar en una camioneta negra.

La reacción de Fede Bal al móvil de LAM (América)

“Fede, ¿podemos hablar dos minutos?”, consultó el comunicador y el protagonista de la semana lo saludó con la mano y respondió: “No voy a hablar. Tengo función, tengo que maquillarme y estoy llegando tarde”.

A su vez, agregó: “Hermano, sé de tu trabajo y respeto mucho el trabajo de ustedes, pero elijo en este momento no hablar, así que nos vemos más a la tarde. Después de la función”.

“No voy a hablar, perdoname. Respeto mucho el laburo de ustedes, saben bien que no es mi forma de ser, pero no quiero hablar, en serio. Gracias”, recalcó el actor. Luego, Ángel de Brito confirmó que el actor tuvo una entrevista exclusiva con la revista Gente en la que detalló parte del escándalo mediático que transita.

“Yo creo que Fede va a reconocer todo lo que hizo”, dijo el conductor y Yanina Latorre acotó: “Es que él no negó nada de todo lo que dije”.

“Los casos anteriores que se hicieron público, él terminó hablando y dando obviamente su versión. Tampoco se va a autoliquidar él”, respondió y la panelista aseguró: “Siempre es mejor la verdad a tiempo y que mentir, mentir y mentir”.

Por último, Marcela Tauro, quien difundió el presunto chat entre Estefi Berardi y Fede Bal compartió cómo trató la información: “No dije nada del chat yo el martes. Lo que dije fue que me habían pasado de una colega, que era Estefi, que la habían visto en Carlos Paz”.

En cuanto al chat que filtró, indicó que le llegó este jueves segundos antes de mostrarlo al aire. “Es el único y no pedí más. Parece que hay un montón y del pasado, de gente que nos quedaríamos boquiabiertos: casadas, por casarse, por volver, separadas”.

LA NACION