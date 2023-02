Claudia Albertario confirmó su vínculo con Fede Bal: “Hay veces que la amistad traspasa una línea”

escuchar

El escándalo estalló inesperadamente. Tras más de tres años de amor, Federico Bal y Sofía Aldrey terminaron su relación y, lejos de tratarse de un asunto privado, el motivo de la ruptura salió a luz rápidamente y las supuestas infidelidades del actor quedaron expuestas. A eso le siguió una lista de mujeres involucradas. Una de ellas es Claudia Albertario, que tras verse en medio de la polémica hizo su descargo en Instagram y confirmó un vinculó con el hijo de Carmen Barbieri.

“Desde hace un par de días me veo envuelta en un escándalo mediático, eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica y no es el primero. Lo que me asusta es la sobreexposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar”, escribió en primer lugar Claudia Albertario en un largo descargo que compartió en redes sociales, para aclarar su situación sentimental al ser vinculada con Fede Bal. Yanina Latorre en LAM (América) fue quien indicó que “tuvieron diversos encuentros en hoteles donde se registraban con nombres falsos”.

Yanina Latorre reveló en LAM los escandalosos mensajes que provocaron la separación de Fede Bal

En este contexto, la actriz se hizo cargo de los señalamientos y se definió como una mujer adulta, consciente de sus actos y de su intimidad, y remarcó que su estado civil es soltera ya que desde hace meses está separada de Jerónimo Valdivia, padre de sus dos hijos, con quien mantiene una “amistad inquebrantable”.

Claudia Albertario hizo un fuerte descargo en redes sociales al ser señalada como tercera en discordia en la relación de Fede Bal y Sofía Aldrey (Foto Instagram @claualbertario)

Acto seguido puntualizó en el escándalo que la tiene como protagonista al ser vinculada con el actor, con quien tuvo un vínculo de amigos de larga data. Sin embargo, lanzó una frase que resuena fuertemente: “Hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal”. Y agregó que “ambos estaban solos emocionalmente”. Por último, hizo una fuerte crítica a quienes difundieron los chats privados que mantuvo con Federico que “sacados de contexto pueden dar a entender otra cosa”. “No porque no haya existido una situación entre dos adultos que se conocen mucho, sino porque también en esos mismos chats hay consejos de dos amigos”, subrayó.

Para finalizar, repitió que es una mujer “libre y dueña de sus actos” y que se encuentra por fuera de juzgar al resto considerando que eso “nos hace esclavos de conocer la verdad”. Con estas palabras, la mujer no negó la relación con Fede Bal que -por el momento- se llamó a silencio.

