Qué dijo el exmarido de Ricky Martin

Dos años después de su divorcio, Jwan Yosef habló sobre su relación con Ricky Martin y reveló que mantienen una crianza compartida “sólida y tranquila” de sus hijos Lucía, de seis años, y Renn, de cinco. Viven a diez minutos de distancia y se comunican frecuentemente por el bienestar de los niños.

Jwan Yosef sobre su relación actual con Ricky Martin

En una entrevista con la revista Attitude, Jwan Yosef describió la relación actual con su exesposo: “Hemos tenido una relación maravillosa. Y ahora, compartimos una crianza compartida, muy sólida y tranquila“. Yosef reveló que viven a solo diez minutos de distancia y mantienen comunicación constante. “Hablamos cada dos días. Amamos muchísimo a nuestros hijos. Ha sido una experiencia maravillosa. Es decir, no es una experiencia; es una forma de vivir”, afirmó.

Ricky Martin y Jwan Yosef mantienen una buena relación luego de su divorcio

La experiencia de ser una familia homoparental

Yosef reflexionó sobre la experiencia de formar una familia homoparental. “Creo que en un momento de mi vida, y de nuestras vidas, éramos una familia queer muy sólida, pero también bajo un paraguas heteronormativo”. Explicó que estaban casados, con hijos y hogares, elementos que tradicionalmente se asocian con la heteronormatividad. Para Yosef, criar a sus hijos con una profunda consciencia es una misión importante. “Creo que tener hijos no es para todos. Especialmente para nosotros, es una decisión muy importante porque no tengo útero. ¡Así que no voy a quedar embarazado accidentalmente! Es algo muy significativo”, agregó.

Ricky Martin y Jwan Yosef festejan el cumpleaños de su hijo Renn

El artista plástico compartió que tiene conversaciones diarias con sus hijos sobre la diversidad familiar. Les explica cómo son las familias, cuántos padres tienen algunos niños y qué tipo de padres tienen. “Esta es una conversación que tengo con mis hijos a diario... Les explico cómo son las familias, cuántos padres tienen ciertos niños, qué tipo de padres tienen. Es educativo para ellos, pero también me ayuda a poner las cosas en contexto como padre, como persona y como hombre queer”, explicó Yosef.

El divorcio entre Ricky Martin y Jwan Yosef

Casi dos meses después del anuncio de su separación, Ricky Martin y Yosef alcanzaron un acuerdo de divorcio amistoso y confidencial, que puso fin a sus siete años de matrimonio. Según los informes, ambos pactaron “un acuerdo escrito para dividir sus derechos de propiedad y matrimonio, incluida la manutención de sus hijos”. Ricky Martin describió el proceso como sorprendentemente fácil. “Ha sido maravilloso, incluso le dije a Jwan que deberíamos escribir un libro sobre cómo divorciarse adecuadamente, ha sido mucho más fácil de lo que pensábamos, lo hemos conseguido con tiempo y tranquilidad”, reveló Martin en una entrevista con Telemundo.

Rocky Martin habló por primera vez públicamente sobre su separación

Para Ricky Martin, la comunicación fue fundamental para llevar a cabo una separación amistosa. “La comunicación es lo más importante. Nosotros resolvimos las diferencias con una buena charla o a lo mejor en la intimidad de nuestra habitación”, compartió. Años atrás, Martin expresó su deseo de mantener una dinámica familiar saludable y una relación centrada en la amistad. “Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos”, dijo Martin.

Además de los dos hijos que comparte con Yosef, Martin es padre de los gemelos Matteo y Valentino. El cantante aseguró que sus hijos nunca presenciaron una pelea entre él y Yosef. “Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo”, afirmó Martin. También garantizó que siempre serán familia y continuarán criando a sus hijos juntos. “Jwan y yo siempre seremos familia y tenemos dos hijos que vamos a criar juntos”, añadió.

Rocky Martin habló por primera vez públicamente sobre su separación (segunda parte)

La historia de amor

Ricky Martin y Jwan Yosef se conocieron en 2015 en Londres gracias a las pinturas conceptuales del artista. Se casaron en 2017, pero su relación duró solo algunos años. Yosef reveló que la decisión de divorciarse fue planeada desde antes del confinamiento por la pandemia de Covid-19. “Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, es prepandémico. De manera responsable. Nos miramos a los ojos y sonreímos, nos abrazamos, pasamos por las altas y las bajas, lloramos juntos y nos reímos juntos”, subrayó Yosef a Telemundo.

