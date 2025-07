El día que Ricky Martin estalló de furia y abandonó una entrevista: “¿Querías un titular? ¡Pedazo de basura!"

Aunque parezca difícil creerlo, un día Ricky Martin perdió la sonrisa y también los estribos. Ocurrió a principios de siglo, en medio de una entrevista que quedó frustrada porque el músico y actor puertorriqueño abandonó el lugar a los gritos.

El hecho volvió a ser noticia porque el periodista que protagonizó aquel momento junto al astro de la música recordó lo ocurrido en una entrevista. “Le dije que ocho personas con las que había hablado en el bar del vestíbulo del hotel la noche anterior querían saber si era gay”, rememoró Billy Bush, en el podcast Literally! with Rob Lowe, conducido por el protagonista de ¿Te acuerdas de anoche?.

Durante años, Ricky Martin prefirió no hablar sobre su orientación sexual

“Entonces, se puso rígido en la silla y dice: ‘¿Qué?’. Y yo pensé: ‘¡Madre mía!’“, continuó relatando el periodista, que en ese entonces trabajaba para el reconocido programa estadounidense Access Hollywood. Y entonces, Ricky Martin se puso serio y levantándose de la silla y arrancándose el micrófono, gritó: “¡Maldito seas!“, antes de abandonar el lugar, exclamó: ”¿Querías un titular? ¡Pedazo de basura!“.

“Me quedé ahí solo, pensando: ‘¡Oh, mierda!’. Y mi productor también se asustó y me dijo: “Esto es terrible”. Bush recordó, además, que había viajado especialmente a Miami desde Los Ángeles y que a los pocos minutos de que la entrevista se viera frustrada, recibió la llamada de sus jefes, recriminándole su cuestionario.

“No me dedico a lastimar a la gente. Me dedico a descubrir quién soy y adónde voy. Y en la vida hay que ser capaz de cometer errores”, aseguró Bush, reflexionando sobre aquel incidente. Pero las cosas no quedaron allí. El periodista decidió volver al lugar en el que se estaba llevando la rueda de prensa para disculparse con el cantante.

Ricky Martin y su exnovio Carlos González junto a los mellizos que el cantante tuvo cuando era soltero Mdzol

“Le dije: Ricky, lamento mucho haberte hecho esa pregunta. No sé en qué estaba pensando. Fue una pregunta despreocupada. Fue inapropiada. Lo siento mucho y te prometo que esto nunca saldrá a la luz’“. Y el cantante de ”Fuego de noche, nieve de día", le respondió: “He estado luchando con esto toda mi vida. Llegará el momento, llegará el momento. No será aquí, en este programa, mientras estoy promocionando este álbum”.

Y continuó: “Es algo muy personal para mí. Agradezco que hayas vuelto. Te perdono”.

Después de manejar como pudo durante años los rumores sobre su orientación sexual, Ricky decidió contar su verdad en 2010, aproximadamente siete años después de aquella fallida entrevista. Lo hizo en su cuenta de X, en la que se declaró como “un hombre homosexual afortunado”.

“Estos años de silencio y reflexión me hicieron más fuerte y me recordaron que la aceptación tiene que venir desde adentro y que este tipo de verdad me da el poder de conquistar emociones que ni siquiera sabía que existían”, explicó en aquel momento.

Ricky Martin junto a sus mellizos

En 2024, en diálogo con Andy Cohen, el astro de la canción reveló que fue Enrique, su padre, quien lo alentó a que compartiera con sus millones de fanáticos cuál era realmente su orientación sexual para poder vivir libremente y totalmente posicionado en la verdad. Mientras realizaba un repaso de su vida y llegar a ese momento de 2010, Ricky explicó que las palabras de su padre fueron determinantes, porque si bien la idea de contar su verdad ya daba vueltas por su cabeza desde hacía un tiempo, el equipo profesional que lo rodeaba lo alentaba a no hacerlo.

“Me decían que si lo hacía, sería el final de mi carrera. Insistían en que no tenía que decírselo al mundo. Y me cuestionaban: ‘Tus amigos lo saben, tu familia también... ¿Para qué necesitás pararte frente a las cámaras y hablar sobre eso?’. Lo cierto es que nunca entendieron la importancia que tenía para mí el poder decirlo y sacarme ese peso de encima. Mi hermano sí lo entendió”, explicó el cantante.

Ricky Martin junto a su exmarido, Jwan Yosef, en la fiesta post Oscar organizada por Vanity Fair getty - Getty Images North America

En 2010, Ricky ya había tenido, a través de un vientre subrogado, a sus gemelos Matteo y Valentino. Esa situación fue determinante para su padre. “Él me dijo: ‘¿Qué vas a hacer? ¿Enseñarle a tus hijos a mentir? Tenés que ser abierto. Tenés que salir del armario... Quiero ayudarte. ¿Cómo podemos hacer esto?’”, recordó Ricky. “Y yo dije: ‘Está bien, papá, estoy trabajando en eso. Dame un tiempo. Todavía no sé cómo. No sé si es a través de una entrevista o si es mejor escribir una carta y tuitearla. No lo sé. Dame un respiro. Ya llegará’”, indicó.

Ricky contó, además, que le reveló a su madre que era gay a los 18 años. “Estaba preocupada porque decía: ‘Dios mío, simplemente no quiero que te lastimes, y la gente es muy cruel’, así que le tomó un minuto aceptarlo”, recordó el artista. “Pero obviamente cuando lo hice, me aseguré de que ella estuviera en un avión camino a verme. Entonces, ella estaba en su avión, e hice lo que hice”, explicó el exintegrante de Menudo. “Escribí una carta y la tuiteé”.

Ricky Martin junto a su padre Instagram: ricky_martin

El final de la historia fue feliz: no solo su carrera siguió creciendo, sino que a partir de ese momento pudo vivir su vida sin tener que ocultarse. “Me gustaría poder salir del armario 20 veces. Realmente se sintió increíble. Por supuesto, comencé a llorar como un bebé. Ya sabés, presioné enviar y pensé, ‘Oh, ¿eso es todo?’. Paco, que sigue siendo mi asistente, estaba a mi lado y le dije: ‘Creo que necesito un abrazo’”.