Qué dijo Gimena Accardi en su descargo por la infidelidad a Nico Vázquez

Luego de que trascendiera la noticia de la separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tras 18 años juntos, y en medio de rumores de infidelidad, la actriz decidió hablar públicamente. En un descargo en el programa Sería increíble de Olga, Accardi admitió haber “cometido un error” en la relación, aunque desmintió algunas de las versiones que circulaban en los medios. La confirmación llega después de que en LAM (América TV) se afirmara que la ruptura se debió a una presunta infidelidad por parte de ella.

El descargo de Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nicolás Vásquez

Durante la transmisión del programa, Accardi reconoció haberle sido infiel a Nicolás Vázquez. “Me mandé una cag***, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Es cierto lo que se dijo, pero la mitad de las cosas, la otra no y de eso no me voy a hacer cargo. Y también es lo que necesito aclarar de algún modo”, expresó la actriz en Sería increíble (Olga).

El descargo completo de Gime Accardi

La exprotagonista de Casi Ángeles enfatizó que la única persona a la que debía explicaciones era a su marido. “A la única persona que le debía explicaciones, que es Nico, ya se las di. En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno”, afirmó. Además, destacó que, si bien son figuras públicas, no les interesa el “ni el show ni el circo” mediático.

La reacción de Nicolás Vázquez ante la infidelidad

Según Accardi, Vázquez la perdonó tras su revelación. “En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’”, relató.

La actriz aclaró que, si bien la infidelidad fue un detonante, la relación ya venía en crisis desde hacía un año. “La relación venía mal y desde hacía un año estábamos en crisis. Aunque aclaró que esto no fue el causante de la separación, sí fue un poco el detonante o la gota que rebalsa el vaso para entre los dos tomar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes”, explicó.

Los detalles revelados en LAM sobre la separación

Ángel de Brito, conductor de LAM, afirmó que Nicolás Vázquez descubrió la infidelidad de Accardi. “Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona”, aseguró De Brito, para dejar entrever que esta relación no era “casual” sino que “llevaba un tiempo largo”.

El presunto motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

Yanina Latorre, panelista del programa, añadió que Vázquez se dio cuenta de que algo pasaba entre su esposa y esta persona, pero no tenía pruebas. “Incluso aseguró que ella misma se lo consultó a Accardi, pero recibió una respuesta negativa de su parte”, informó.

Cuando la separación se hizo pública, Yanina Latorre deslizó que habría un tercero en discordia. Ante esto, Accardi negó los rumores y pidió que no se “ensucie algo tan lindo con falsos rumores”. Además, aseguró que Vázquez siempre será su “alma gemela” y el amor de su vida.

