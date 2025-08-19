El explosivo motivo por el que se habría separado Nicolás Vázquez de Gimena Accardi: “Tenía una relación con otra persona”

A principios de julio, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sorprendieron a todos al anunciar su separación después de 18 años juntos. La noticia dejó sin palabras a los fanáticos de la pareja y rápidamente comenzaron a surgir teorías y especulaciones sobre por qué decidieron “transitar la vida por separado”. Si bien fue una decisión de común acuerdo, a él se lo vinculó sentimentalmente con las actrices Mercedes Oviedo y Daiana Fernández, y a ella con el actor Andrés Gil, pero todos desmintieron cualquier vínculo romántico. Sin embargo, ahora, Ángel de Brito retomó el tema y reveló el presunto “verdadero motivo” de la ruptura. Según advirtió, el actor se habría enterado de una presunta infidelidad de su esposa.

“Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona”, sostuvo De Brito durante la emisión del lunes de LAM (América TV) y aclaró que esta presunta relación de ella no era “casual” sino que “llevaba un tiempo largo”. Incluso en el programa deslizaron que el vínculo seguiría actualmente. Además, el conductor sostuvo que habría otros involucrados que ya estarían al tanto de la noticia: “Este es el verdadero motivo de la separación de Nico y Gimena”

Según Ángel de Brito, Nico Vázquez y Gimena Accardi se habrían separado porque el actor se habría enterado de que su esposa le era infiel (Foto: Instagram @gimeaccardi)

“Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver”, continuó De Brito y sumó: “Ellos venían mal igual hace mucho tiempo, como un año, pero en cierto momento de este último año de crisis, él empezó a notar otras cosas que no eran de la crisis del desgaste”. Si bien dijo que no iba a dar fechas, explicó que en un determinado momento, Vázquez habría advertido que en la vida de su esposa había otra persona: “Finalmente, dio con las pruebas y ella se lo admitió”.

El periodista sostuvo que esto “es un secreto a voces” y que tanto el equipo de Rocky, la obra que protagoniza Vázquez, como el de En otras palabras, con la que actualmente Accardi está de gira y que es dirigida por el actor, ya estarían al tanto de la situación.

El presunto motivo por el que Nico Vázquez y Gime Accardi se separaron

Por otro lado, también hablaron del tercero en discordia en cuestión. Según Yanina Latorre, Vázquez se habría dado cuenta de que entre su esposa y esta persona pasaba algo, pero no tenía pruebas. Incluso aseguró que ella misma se lo consultó a Accardi, pero recibió una negación de su parte. En el programa dijeron él es una persona conocida que también está casado con alguien del medio y que son parte del mismo grupo de amigos. Aunque no dieron nombres, De Brito dijo que “son todos actores” y que el “vínculo paralelo” lleva meses.

Asimismo, Pepe Ochoa afirmó: “Hay una persona del entorno del otro lado que me dice “no me sorprende para nada”. Si bien no especificaron quienes serían los involucrados, los usuarios de las redes sociales volvieron a traer el nombre de Andrés Gil, el cual resonó hace más de un mes cuando la separación se hizo pública. El actor es el compañero de Accardi en la obra de teatro y además está en pareja con Candela Vetrano, madre de su hijo Pino. Esta última trabajó con el exmatrimonio en Casi Ángeles y los cuatro comparten grupo de amigos.

A principios de julio Accardi y Vázquez confirmaron su separación, pero negaron la existencia de terceros en discordia (Foto: Instagram @nicovazquezok)

La presunta infidelidad no es una novedad. El 8 de julio, cuando se hizo pública la separación del matrimonio, Yanina Latorre deslizó que habría un tercero en discordia y que “uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona”. Rápidamente, Accardi lo negó y pidió que “por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores” y que “no busquen roña donde no la hay”. Además, aseguró que Vázquez siempre será su “alma gemela” y el amor de su vida.