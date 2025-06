Qué le pasó a Momi Giardina en el stream de La Voz Argentina

Después de haber protagonizado una divertida secuencia a principios de mes en Nadie dice nada (Luzu TV), Momi Giardina volvió a estar en el foco de atención, pero esta vez en el stream de La Voz Argentina, el ciclo que conduce Nico Occhiato y que comenzó este lunes 23 de junio en la pantalla de Telefe.

Momi Giardina y Santi Talledo conducen juntos el stream de La Voz Argentina (Fuente: Instagram/@santitalledo)

Minutos antes de que comenzara la emisión de este martes 24 de junio, la integrante del panel miró a alguien de la producción e inmediatamente dijo: “Amigos, necesito ir al baño. Ya vuelvo”. Acto seguido, Santiago Talledo se mostró sorprendido, pero decidió continuar el programa sin emitir palabras al respecto.

Santi Talledo quedó solo en la conducción y no brindó explicaciones al respecto (Foto: Captura TV)

El video no tardó en replicarse a través de las redes sociales, por lo que los usuarios no tardaron en dar su versión de lo ocurrido. Algunos señalaron que “Momi se habría descompuesto”, mientras que otros indicaron que “uno de los productores le hizo alguna seña para salir del aire” e incluso deslizaron la posibilidad de que la bailarina se encuentre en la dulce espera de un hijo.

Los usuarios de las redes sociales mostraron preocupación ante la ausencia de Momi Giardina (Foto: Captura X)=

“Chicos, ¿qué le pasó a Momi? Parece que se va vomitando. Si se fijan unos minutos antes se nota que está incómoda"; “Encima Santi le tiene fobia al vómito. Sentí sus ganas de morir jajajaja”; “Se sentía mal y tenía ganas de vomitar pobrecita, por eso se fue porque estaba descompuesta” y “Hoy en Nadie dice Nada Santi dijo que quería ser papá y Momi medio que se incomodó y cambiaron el tema. Quizás viene por ahí”, dijeron solo algunos.

Cabe destacar que, si bien hasta el momento la comediante no dio detalles, este miércoles, en una nueva edición de NDN (Luzu TV), uno de los productores contó que Momi le había enviado un mensaje al grupo de WhatsApp diciéndole que “tenía ganas de vomitar” precisamente después del truco con el que mostró cómo se abría de piernas en el suelo. “Lo que pasó es que se abrió de piernas en un juego, se le revolvió el estómago y fue a vomitar”, agregaron desde la cuenta de Instagram de Mundo Famosos con un recorte de la explicación de lo sucedido.

El video en el que un productor explica qué es lo que pasó con Momi Giardina

Pero esta no es la primera vez en el mes que Giardina sorprende a todos con una situación inédita mientras está al aire de un ciclo de streaming. El 2 junio, Marley y Florencia Peña estuvieron invitados en el programa que conduce Nicolás Occhiato e hicieron estallar de risa a los presentes con sus anécdotas.

"¿Qué pasó ahora?“, preguntó Peña al escuchar que su amigo la interrumpió por lo bajo para pedirle una servilleta y así limpiar a su beba, Milenka, que en ese momento tomaba la mamadera.

Momi Giardina no aguantó la risa y se hizo pis encima

En ese sentido, Marley lanzó un comentario con doble sentido que no tardó en provocar las carcajadas de quienes estaban al aire: “Es para sacarle la leche”. Entre tanta risa, Momi no se aguantó las ganas de ir al baño y lanzó con sinceridad: ”Me hice pis“; por lo que Ochiatto le preguntó ”¿Te measte?“. Mientras su compañera corrió hacia el baño, él agregó: ”Encima el jean que tiene es clarito“.

Después de unos minutos, la comediante regresó y comentó: ”Después de los 40, cuando toso, me río o estornudo, me meo. Es cada vez peor, no lo puedo controlar“.