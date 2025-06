Al terminarse la edición 2025 de Gran Hermano, hay quienes quieren saber quién hace el misterioso personaje del programa, el “Gran Hermano” o “Big”, que solo tiene voz en off. Tal como confirmaron a LA NACION, se trata de Rodolfo “Rodo” Valss, quien interpreta este personaje invisible desde 2001.

Rodo da vida a la voz misteriosa que lidera la casa. Comunica definiciones y ordena a los participantes, como también impone sanciones y gestiona las salidas. Incluso, el "Gran Hermano" gira alrededor de la casa que, en la ficción, es suya. Es por el misterio que genera que no aparezca en escena que muchos se preguntan quién es.

Luz, Ulises y Tato fueron los tres finalistas de Gran Hermano 2025

Este martes 24 de junio terminó Gran Hermano 2025. El público eligió como ganador a Santiago ‘Tato’ Algorta, uruguayo que nunca pasó desapercibido en la casa. Después de casi siete meses de convivencia, diversas estrategias y emociones intensas, la competencia terminó y la audiencia eligió a Tato, con el 62,8% de los votos. Ulises en el segundo lugar y Luz en el tercer lugar también se ganaron el corazón del público.

Quién es Rodo Valss, la voz de Gran Hermano

Rodolfo Valss en 2022 SANTIAGO CICHERO/AFV

Gran Hermano es un programa donde un grupo de personajes entra en una casa que queda aislada del mundo por varios meses. Ahí dentro, hay desafíos, tanto interpersonales como propios del show, en los que cada uno va desarrollando sus habilidades y sus grupos de pertenencia. El público, en conjunto con los jugadores y la producción, va eliminando a aquellos con poca popularidad o con imagen negativa en votaciones. El “Big” o “Gran Hermano” es el dueño de la casa, en la ficción, y se expresa a través de la voz por los parlantes en la casa. Es una entidad misteriosa que gobierna el juego, sancionando y ordenando a los jugadores, de vez en cuando o en el momento que la situación lo requiera.

Esa voz tan identificable para los fanáticos es la del actor y cantante Rodolfo Valss, un referente del teatro musical en nuestro país, quien formó parte de los elencos de obras como Eva, el gran musical argentino, La bella y la bestia, La novicia rebelde o Chicago.

Aria de Mario y Rodolfo Valss

En 2001 el artista fue convocado para ser la voz dentro de la casa de Gran Hermano y, desde entonces, cumplió ese rol. “No me cabe dudas de que soy más reconocido por mi labor en la tele. Y eso me duele un poco. De todos modos, son dos públicos distintos...Al de la tele no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí eso me apena, no por una cuestión de ego, no porque no me hayan venido a ver en una obra, sino porque eso significa que se han perdido la experiencia teatral, que es hermosa, por quedarse sentados en su casa viendo un reality”, sostuvo en una entrevista con LA NACION.

Rodo, como lo apodan, ganó dos premios Konex. El primero, en 2001, en la categoría “Actor de musical” y el segundo, en 2011, por “Intérprete Masculino de Musical”. También recibió los premios ACE a Mejor Actor en Musicales y Florencio Sánchez, que también aclama a las figuras de la actuación teatral.

En 2022, Valss fue parte de la Fábrica de Artistas, una organización que formación, donde se desempeñó como profesor. “Después de 40 años de trabajo me hacen sentir que soy uno de los actores de musicales más queridos y eso me llena de muchísimo orgullo”, expresó a LA NACION sobre su doble rol como actor de televisión y de teatro.