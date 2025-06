Qué pasó con Alejandro Sanz

El cantante español Alejandro Sanz recibió una reciente denuncia pública realizada por una joven española. La acusación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, plantea interrogantes sobre la conducta del artista y desató una ola de reacciones encontradas entre sus seguidores.

Alejandro Sanz recibió una denuncia por parte de una joven española Soccrates Images - Getty Images Europe

¿Cuál es la denuncia contra Alejandro Sanz?

Ivet, quien se identifica como una ex fan del cantante y actual denunciante, relató en un video publicado en sus redes sociales una serie de experiencias que calificó como “engañosas” y “humillantes”. Según su testimonio, el vínculo con Alejandro Sanz comenzó en 2015, cuando ella era una adolescente y él la contactó a través de redes sociales. La relación evolucionó hasta convertirse en un vínculo personal “íntimo y sexual”, según sus palabras. Ivet afirmó sentirse “utilizada” y que las acciones del cantante “traspasaron cualquier límite moral e incluso humano”.

El testimonio de una joven española contra Alejandro Sanz

¿Cómo comenzó la relación entre Ivet y Alejandro Sanz?

Según el relato de Ivet, todo comenzó cuando ella era una fan del cantante y él la siguió en redes sociales. “Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes privados, me comentaba mis fotos o incluso publicaba cosas mías en sus redes”, explica en el video. Posteriormente, la relación se intensificó y se conocieron en persona cuando ella tenía 18 años y él 49. Ivet asegura que dejó su hogar en Barcelona para mudarse a Madrid y trabajar para el cantante.

La joven relata que, con 19 años, se puso a trabajar como dependienta para recorrerse toda España detrás de él. Más adelante, con 22 años, se mudó a Madrid porque “Sanz la contrató” para trabajar. No especifica la naturaleza exacta de su trabajo, pero sí enfatiza que su vínculo personal con el cantante se volvió “íntimo y sexual”.

¿Cuál fue la reacción de Ivet tras la relación?

Ivet describe la experiencia como una “terrible pesadilla”. “No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada, me siento utilizada, humillada, incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”, afirma. Además, considera que Alejandro Sanz “vive en una realidad paralela”.

Ante la repercusión de su video, Ivet publicó una aclaración en sus historias de Instagram: “Quiero aclarar que todas mis declaraciones se refieren a actitudes moral y humanamente inaceptables, evitando así interpretaciones erróneas que puedan desvirtuar mi verdad, o desviar el foco hacia otro tipo de hechos que no han ocurrido. En ningún caso culpabilizo a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva”.

La denuncia de Ivet generó una fuerte controversia en redes sociales. Si bien recibió miles de mensajes de apoyo, los fanáticos de Sanz cuestionaron la veracidad de su relato. Hasta el momento, el cantante ni emitió ninguna declaración pública en respuesta al testimonio de Ivet.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.