El duro testimonio de una mujer contra Alejandro Sanz: “Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite moral”

En las primeras horas del lunes, una joven española recurrió a sus redes sociales para contar una historia que compartió con Alejandro Sanz, en la que ella asegura haberse sentido “engañada” y “utilizada”.

Al comienzo del reel, ella se presenta del siguiente modo: “Hola, soy Ivet y estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz, por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy. Todo empezó en 2015, yo era su fan, y él me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes privados, me comentaba mis fotos o incluso publicaba cosas mías en sus redes”.

Más adelante, Ivet detalló de qué manera siguió esa relación que inicialmente, solo habitaba en internet: “El vínculo fue a más, y quedamos por primera vez en privado cuando yo tenía 18 años, él tenía 49 en ese momento. Para mí ha sido muy duro asumir que Alejando Sanz sabía perfectamente lo que yo era: yo era una niña, que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España detrás de él. Jugó con mis sueños, con mi ilusión, con 22 años dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar”.

Un mensaje de Ivet en sus redes Captura

En otro tramo de su video, la joven subraya: “Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada, me siento utilizada, humillada, incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad. Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral, e incluso humano”.

Sobre el final, Ivet concluyó: “Creo que él vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años. Y se siente que está por encima del bien y del mal, todo el mundo lo consciente y nadie es capaz de plantarle cara. Y eso es aún más peligroso. En parte siento la responsabilidad moral porque puedo y porque creo que soy de las pocas que puede hacerlo de plantarme aquí y demostrar que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Conmigo se ha equivocado”.

Alejandro Sanz Soccrates Images - Getty Images Europe

El clip que la española compartió en sus redes, no tardó en viralizarse y muchos medios se hicieron eco de lo narrado allí. La situación logró un efecto bola de nieve tan elevado, que la propia Ivet quiso hacer una aclaración con respecto a su relato, y en una story de Instagram detalló: “Quiero aclarar que todas mis declaraciones se refieren a actitudes moral y humanamente inaceptables, evitando así interpretaciones erróneas que puedan desvirtuar mi verdad, o desviar el foco hacia otro tipo de hechos que no han ocurrido. En ningún caso culpabilizo a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva”.

El posteo de Ivet recibió miles de corazones en señal de apoyo, pero también numerosos mensajes donde cuestionan la verdad de la versión planteada por la mujer. Mientras tanto, en la televisión española se estima que durante estos días, ella se siente en algún programa para dar más detalles y mostrar pruebas que respalden lo narrado.