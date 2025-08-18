Qué pasó con Morena Rial en un boliche de San Telmo

Días atrás, Morena Rial protagonizó un altercado en el boliche Kapital de San Telmo. El incidente, que involucró una discusión con una mujer y una posterior agresión, derivó en una investigación policial por lesiones. La Unidad Fiscal Este tomó intervención tras un llamado que alertó sobre una pelea en el interior del local, donde un joven de 28 años denunció haber sido golpeado. El hecho ocurrió en la calle Chile al 200.

Qué sucedió en el boliche de San Telmo con Morena Rial

Según trascendió en el programa LAM, Morena Rial tuvo una fuerte discusión con una mujer a la que acusó de intentar seducir a su pareja. La situación escaló rápidamente, con acusaciones, un vaso de agua arrojado y, según testigos, hasta una botella lanzada al rostro. "¿Qué te pasa a vos logi con mi guacho?“, habría increpado Rial a la otra joven. Los periodistas de LAM indicaron que “Morena le tiró la botella en la cara. Los sacaron a todos afuera. La sacaron del boliche y estuvo media hora con todos los amigos pegándole a la reja del local“.

Morena Rial, otra vez involucrada en un hecho policial e imputada por lesiones

Horas después del incidente, Rial utilizó su cuenta de Instagram para referirse a lo sucedido. “Para los que me mandan mensaje o me preguntan si fui yo la del boliche, obvio que fui yo, nadie nos va a venir a pasar por arriba, nadie se va a comer el papel de que me voy a quedar con los brazos cruzados. Tendría muchas cosas para decir, pero me las guardo para mí.“, declaró. Y continuó: “A las pelo... de dos pesos de anoche, que se viven poniendo el moño, les cabe la cagada, es así.”

Otro incidente policial involucró a Morena Rial. captura de redes

Las implicaciones legales del incidente

La Unidad Fiscal Este intervino en el caso y dispuso actuaciones por averiguación de lesiones. Esto implica que se investigará lo sucedido para determinar si hubo delito y quiénes son los responsables. Se tomará declaración al personal de seguridad del boliche y al joven que denunció la agresión. La investigación buscará esclarecer los hechos y determinar si corresponde imputar a Morena Rial o a otras personas involucradas.

El historial de Morena Rial con la Justicia

Morena Rial estuvo presa en febrero por participar de un robo Nicolás Suárez

Este no es el primer incidente de Morena Rial con la Justicia. En febrero de este año, fue detenida durante 10 días por su participación en el robo de una vivienda en Villa Adelina. En esa ocasión, reconoció ante la Justicia su participación en el ilícito, aunque afirmó que solo se limitó a conducir el auto en el que escaparon los delincuentes. Rial se declaró “arrepentida” y “avergonzada” por su participación en el robo y expresó su necesidad de volver a estar junto a su hijo Amadeo para poder amamantarlo, ya que en ese momento su hijo tenía tan solo cuatro meses.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.