Carmen Barbieri destrozó a Morena Rial en vivo por cuestionar a Federico Bal

Un nuevo capítulo se sumó a la guerra entre Carmen Barbieri y Morena Rial esta semana, cuando la humorista se tomó varios minutos de su programa Con Carmen (elnueve) para responderle a la mediática, quien fue echada de un boliche de San Telmo en medio de un escándalo en el cual tuvo que intervenir la policía.

Carmen Barbieri lanzó fuertes críticas contra Morena Rial (Foto: Captura TV)

Todo comenzó cuando la conductora habló de los hechos y la joven de 26 años redobló la apuesta por medio de una historia de Instagram. Morena trajo a colación una pelea que el hijo de Barbieri protagonizó tiempo atrás en la puerta de un local de comidas rápidas, lo que la enfureció por completo.

“Querida Carmen, estoy viendo tu patético programa, así que agradecé que debo ser la única que te mira. Me llama mucho la atención que hables de violencia en boliches cuando tu hijito querido (Fede Bal), por si no recordás acá te dejo una captura del bello momento en Carlos Paz. Besos de luz”, fue el mensaje de Morena desde sus historias de Instagram al recordar uno de los escándalos del actor.

Morena Rial apuntó contra Carmen Barbieri (Foto: Captura Instagram/@moreerial)

Tras leer aquel mensaje en vivo, Carmen recogió el guante y salió a defender a su hijo: “No hacés nada, chorra, parásito. Sos un parásito. Primero informate, porque no era un boliche. Era un McDonald’s, donde él había encargado una comida”.

Y aclaró la situación: “Fue a buscarla por atrás y los chicos estaban haciendo cola. Se armó un lío bárbaro y su guardaespaldas lo llevó al auto. Nunca hubo una pelea. Informate, Morena. ¡Burra! Sos una burra”.

Lejos de detenerse, Carmen le agradeció con sarcasmo por “colaborar con el rating” del ciclo y la invitó a ver su obra de teatro, Enemigas íntimas, que se presenta en Mar del Plata junto a Luisa Albinoni. “Vení, que tengo que hablar con vos en privado, así te cuento varias cosas que no voy a decir. Y no amenazo. Te quiero, Morena”, concluyó.

Lejos de llevar calma, la influencer volvió a lanzar fuertes mensajes desde su red social y relató su versión de los hechos: “Muy triste que un pseudoperiodista no chequeé lo que dicen. Yo no participé en ninguna pelea, solo quise salir y la seguridad del boliche no me permitía. No arrojé ninguna botella, solo intentaba frenar la violencia que estaba sucediendo en la puerta. Nadie identificó a nadie, solo son inventos del hermano del estafador”.

Además, trajo a colación un viejo artículo de 2019 sobre una condena por estafa que recibió Barbieri. “Carmen, antes de levantar el dedo acusador, recordá que no te bañás con agua bendita”, remarcó.

Morena Rial recordó la condena por estafa que enfrentó Carmen Barbieri(Foto: Captura Instagram/@moreerial)

Minutos más tarde, la joven redobló su ataque. “Carmen, pichón de ballena, gorreada toda tu vida con los gatos baratos que trabajaban con vos y te llevaban los panchos al camarín mientras te hacían bien cornuda. Besos. PD: anciana decrépita, no te olvides de tomar las pastillas, así no te infartas”, sentenció.

Cabe señalar que este no es el primer conflicto entre Carmen Barbieri y Morena Rial. A principios de este año, la humorista, por entonces conductora de Mañanísima (eltrece), se molestó con la producción del ciclo porque durante una supuesta entrevista ubicaron a la mediática como parte del panel y sin su aprobación; esto generó un fuerte malestar en la exvedette y sus compañeros, que no la querían allí debido a sus problemas con la Justicia, y se lo hicieron saber.