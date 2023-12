escuchar

La última edición de Gran Hermano (Telefe) se estrenó en la televisión el 11 de diciembre, tan solo un día después de la asunción de Javier Milei (La Libertad Avanza) como presidente de la República Argentina. Los 22 concursantes que ingresaron a la casa más famosa del país conviven desde hace poco más de una semana y los lazos y los roces ya comenzaron a surgir. En las últimas horas, una participante mencionó al libertario y la producción reaccionó rápidamente.

Hernán Ontivero, quien prefirió que lo apoden el Negro Onty, fue el primer eliminado de la 11° edición del reality conducido por Santiago del Moro. Su rival en la primera gala fue Juliana “Furia” Scaglione. El público apostó por la salida del cordobés con el 52,6% de los votos, mientras que la participante obtuvo el 47,4%.

Gran Hermano comenzó su nueva edición el 11 de diciembre

Una de las frases que llamó la atención de la salida de Ontivero de la casa fue la que pronunció al escuchar su nombre como el primer eliminado. “Ah, sí, ya sabía”, expresó. Y añadió: “Hay bardo afuera”. En ocasiones, los concursantes hacen referencia a las situaciones que se viven en el exterior o que podrían suceder, aunque no en todas es bien recibido por la producción de Gran Hermano.

En las últimas horas, Furia protagonizó un comentario sobre Javier Milei y la producción tuvo una reacción tajante. Se trató del momento en el que varios participantes competían para consagrarse como líder de la semana. Juliana superó uno de los fragmentos del desafío y no dudó en enviar un agradecimiento indirecto al nuevo Presidente de la Nación.

“Gracias, Milei”, expresó Scaglione a puro grito. Y continuó: “Gracias, Presidente”. Al instante, la producción de Gran Hermano decidió cortar de manera veloz la transmisión del programa de televisión. Un gesto que no pasó inadvertido entre los fanáticos del reality, quienes lo comentaron en las redes sociales. “Creo que les prohibieron hablar de política”, señaló uno. “¿Qué parte no entienden de que no pueden nombrar figuras de afuera? Jueguen para adentro”, adhirió otro.

Furia dejó sin palabras a sus compañeros de la casa por una inesperada actitud

Juliana estuvo a punto de quedar afuera de la casa más famosa del país en la primera semana de emisión de la nueva edición, pero finalmente fue eliminado Hernán Ontivero. Días atrás, la participante protagonizó una actitud que dejó sin palabras a sus compañeros y compañeras y que fue comentada por los fanáticos en las redes sociales.

“Te amo, cariño. Creo que así llegaremos a España”, dijo Furia, mientras avanzaba en un desafío de alcanzar una cantidad determinada de kilómetros en bicicleta en 24 horas. Y siguió: “Hablo como española, estamos en Big Bro y estamos haciendo esta competencia para el súper, para mis compañeros que me aman y me votaron. Y el domingo le pido a la gente que me vote así me voy a la mier***”.

Posteriormente, la participante dejó sin palabras a sus compañeros, que se encontraban también en medio de la prueba, al alzar la voz. “No hay comida, se están comiendo todo. No hay nada, Santiago”, exclamó a la cámara.