El presente de Luciano Castro tras la separación de Griselda Siciliani: “Extraña mucho al amor de su vida”

A comienzos de enero, la vida privada de Luciano Castro volvió a quedar en el centro de la escena mediática. La filtración de una serie de audios expuso una infidelidad a Griselda Siciliani con Sarah Borrell, una joven danesa de 28 años a quien el actor conoció durante su paso por Madrid, y desató un fuerte revuelo. Aunque la protagonista de Envidiosa (Netflix) confirmó que, tras ese episodio, la relación había llegado a su fin, en las últimas horas se conocieron detalles sobre cómo atraviesa Castro este presente, semanas después de la separación.

Todo se dio a conocer en La mañana con Moria (eltrece), donde Moria Casán sorprendió al revelar al aire que mantiene contacto frecuente con Luciano Castro. En medio de la atención mediática que generó la separación del actor y Griselda Siciliani, la conductora contó que habla a diario con él y que sigue de cerca cómo atraviesa este momento personal.

Moria Casán dio detalles del presente de Luciano Castro tras la separación con Griselda Siciliani (Captura: eltrece)

La diva explicó que tiene una amistad con Castro y que, tras el escándalo por los audios filtrados, decidió acompañarlo de manera cercana. “Estoy hablando seguido con Luciano Castro. Solo voy a decir que está bien y que seguramente en un tiempo prudencial va a empezar a estar mucho mejor”, expresó en su programa, intentando llevar tranquilidad.

Además, resumió el estado anímico del actor en una frase contundente: “Extraña mucho al amor de su vida que es Griselda”. Con esas palabras, dejó en claro que la ruptura aún pesa y que el proceso de duelo sigue abierto.

En ese sentido, Moria contó que con Luciano Castro tiene una relación muy cercana y dejó abierta la posibilidad de que, más adelante, el actor visite su programa para una entrevista. “Está todo bien y ya más adelante podremos hablar mejor. En una de esas, capaz lo tenemos acá”, deslizó, y agregó: “Está muy bien y sanando algunas cosas”, en referencia al proceso personal que atraviesa tras la separación.

Según la diva, Luciano Castro se encuentra "sanando algunas cosas" (Fuente: Instagram/@castrolucianook)

La conductora también aclaró que su vínculo tanto con Castro como con Griselda Siciliani es reciente. “Ellos son mis nuevos amigos porque no era amiga de esta gente. Nos hicimos porque pegamos vibra, pegamos onda. Nos miramos a los ojos y compartimos unas noches divinas en Mar del Plata”, explicó, al recordar cómo nació la relación en estos últimos meses.

Por último, aseguró que la presencia de Siciliani en su ciclo hace algunas semanas se dio por iniciativa propia. “Griselda salió acá porque me dijo ella y no había drama. Yo no le pedí nada. Cuando se pueda hablaremos con Lu, si puede”, remarcó, dejando en claro que el diálogo con ambos sigue abierto pese al escándalo.

Cabe destacar que, en un primer momento, Griselda Siciliani eligió el espacio de Moria para aclarar que la pareja continuaba unida tras la filtración de los audios del actor. Sin embargo, con el paso de los días y en medio de distintas versiones que comenzaron a circular, la actriz habría tomado la decisión de ponerle fin a la relación, luego de más de un año juntos.