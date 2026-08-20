Qué se sabe de la salud de Denisse, ex Gran Hermano: el último parte médico tras su internación

La salud de Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, genera preocupación luego de su reciente reingreso en la Clínica Bazterrica. Pese a obtener el alta médica el lunes 10 de agosto, tras una internación inicial que duró 12 días, la influencer comunicó, en sus redes sociales, un nuevo revés que empantanó su progreso.

González explicó que, tras abandonar el centro asistencial, sus valores hematológicos mostraron una evolución positiva: “El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, subieron a 200.000”.

Sin embargo, el panorama cambió al otro día cuando detectó síntomas alarmantes. “Me desperté con sangrado y lesiones en la boca. Justo tenía turno con mi hematóloga, me mandó a hacerme un análisis y las plaquetas cayeron a 1000”, precisó sobre el drástico retroceso.

El problema de las plaquetas en el cuerpo de la ex Gran Hermano provocó que inicie un nuevo tratamiento Captura Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

Este cuadro de trombocitopenia severa, que requirió su hospitalización inicial tras un chequeo de rutina donde detectaron solo 3000 plaquetas, responde a una condición autoinmune. “Mi cuerpo se bugueó. El cuerpito piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”, detalló.

Denisse González generó incertidumbre con su salud tras una nueva internación Captura Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

A medida que iba relatando los hechos, Denisse cambió su semblante y aguantó las lágrimas: “Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1000”. En la etapa previa al nuevo ingreso, la influencer reflexionó sobre la fragilidad de su estado actual: “Cuando pensás que todo empieza a mejorar, la vida te vuelve a poner a prueba”.

Durante la primera estadía en la clínica, los especialistas realizaron múltiples estudios para descartar patologías severas y lograron reducir el espectro de diagnósticos.

Denisse González contó qué señales ignoró antes de su internación y habló de la continuidad de su tratamiento

No obstante, ella misma reconoció con anterioridad que el proceso iniciado tras abandonar el hospital resultó apenas un paliativo. “Solamente es un parche. Yo ahora tengo unas plaquetitas para vivir mi vida y estar en mi casa, pero lamentablemente mis plaquetas van a bajar”, advirtió días antes del desenlace.

El episodio pone el foco en la sintomatología que ella misma reveló ignorar inicialmente, como la aparición de moretones y petequias que confundió con una simple alergia.

La historia de amor de Bautista Mascia y Denisse González (Fuente: Instagram/@bautimascia_)

Actualmente, González sigue bajo estricta observación médica mientras aguarda los resultados del nuevo protocolo terapéutico implementado por los profesionales de la salud. Junto a ella, se encuentra Bautista Mascia, su pareja, quien ganó la edición de Gran Hermano donde participaron y se conocieron.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA