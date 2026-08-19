Revés para la salud de Denisse González de Gran Hermano: fue internada de emergencia de nuevo a horas de recibir el alta

La salud de Denisse González, exparticipante de Gran Hermano 2023/2024, atraviesa un momento de incertidumbre tras ser reingresada en la Clínica Bazterrica. Pese a haber recibido el alta médica el pasado lunes 10 de agosto, luego de una internación inicial de 12 días, la influencer comunicó a través de sus redes sociales que un nuevo episodio de complicaciones obligó a los profesionales a retomar su tratamiento de manera inmediata.

La joven explicó que, tras abandonar el centro médico, sus valores hematológicos habían mostrado una evolución favorable. “El lunes 10 me dieron el alta con 150.000 plaquetas y el viernes, en un control, habían subido a 200.000. Todo parecía venir bien”, relató la exconcursante en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente el martes por la mañana cuando detectó síntomas alarmantes. “Me desperté con sangrado y lesiones en la boca. Justo tenía turno con mi hematóloga, me mandó a hacerme un análisis y las plaquetas habían caído a 1000”, precisó González sobre el drástico descenso detectado en menos de cuatro días.

El problema de las plaquetas en el cuerpo de la ex Gran Hermano provocó que inicie un nuevo tratamiento Captura Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

Este cuadro de trombocitopenia severa, que inicialmente requirió que fuera hospitalizada tras un chequeo de rutina donde se detectaron 3000 plaquetas, fue descrito por la propia afectada como una condición autoinmune.

En sus declaraciones, Denisse detalló: “Mi cuerpo se bugueó. El cuerpito piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”. La situación generó una lógica conmoción en la joven, quien expresó: “Fue un golpe bastante grande porque veníamos de 200.000 y en solo cuatro días bajaron a 1000. Ahora llegó el momento de empezar un nuevo tratamiento y ver cómo responde mi cuerpo”.

En la etapa previa a este nuevo ingreso, la influencer había reflexionado sobre la fragilidad de su estado en sus historias de Instagram: “Cuando pensás que todo empieza a mejorar, la vida te vuelve a poner a prueba”. Durante su primera estancia en la clínica, los especialistas realizaron múltiples estudios para descartar patologías severas y lograron reducir el espectro de posibles diagnósticos.

Denisse González generó incertidumbre con su salud tras una nueva internación Captura Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

No obstante, ella misma reconoció con anterioridad que el proceso iniciado tras abandonar el hospital era apenas un paliativo. “Solamente es un parche. Yo ahora tengo unas plaquetitas para vivir mi vida y estar en mi casa, pero lamentablemente mis plaquetas van a bajar”, advirtió días antes de este nuevo desenlace.

El episodio vuelve a poner el foco en la sintomatología que ella misma confesó ignorar inicialmente, como la aparición de moretones y petequias, puntos rojos en la piel que confundió con una simple alergia. Actualmente, González se mantiene bajo estricta observación médica mientras aguarda los resultados del nuevo protocolo terapéutico implementado por los profesionales.