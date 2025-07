Qué se sabe de la salud de Pepe Cibrián

La salud de Pepe Cibrián generó preocupación en el mundo del espectáculo. Tras un viaje a Chaco, el artista experimentó un fuerte cuadro gripal que requirió su internación en una clínica de Barrio Norte. Si bien inicialmente se sospechó de una neumonía, el diagnóstico luego fue rectificado.

Pepe Cibrián fue internado el martes 1 de julio en una Clínica de Barrio Norte Manuel Cascallar - LA NACION

¿Qué se sabe del estado de salud de Pepe Cibrián?

Según su pareja, el empresario Ezequiel Frezzotti, Cibrián se encuentra “mucho mejor”. Tras regresar de un viaje a Chaco con un cuadro gripal, el artista no respondió favorablemente a la medicación. “El lunes pasó una noche complicada, con tos y fiebre, así que le dije que lo mejor era ir a la clínica”, relató Frezzotti a LA NACION. Los análisis realizados en el sanatorio determinaron que se trataba de una bronquitis y no de una neumonía como se había diagnosticado en un principio.

Frezzotti explicó que una primera placa radiográfica sugirió una “leve neumonía en el pulmón izquierdo”. Sin embargo, este diagnóstico fue luego corregido. “Por suerte, se equivocaron y en realidad, era una bronquitis que ya está controlada”, afirmó.

El director se encuentra a la espera del alta médica DIEGO SPIVACOW / AFV

La evolución de Cibrián es favorable. Frezzotti, quien lo acompaña en la clínica, señaló que el artista “pudo dormir y descansar un poco, pero sigue con la tos”. Se espera que en las próximas horas sea evaluado por los médicos para determinar si puede recibir el alta. “Calculo que hoy o mañana ya le dan el alta y nos vamos a casa”, anticipó Frezzotti.

¿Qué compromisos laborales se vieron afectados?

La internación obligó a reprogramar una masterclass sobre dramaturgia, interpretación y dirección que Cibrián tenía prevista para el 4 de julio en el Teatro Municipal Rosita Ávila en Tucumán. Sin embargo, se espera que pueda cumplir con su presentación de su unipersonal “Marica” el 24 de julio en Pueblo Narakan, Punta del Este.

La historia de amor de Pepe Cibrián y Ezequiel Frezzotti

El tercer matrimonio de Pepe Cibrián, Ezequiel, a quien conoció por Tinder (Fuente: Instagram/@pepecibrianc)

La historia de amor entre Cibrián y Frezzotti comenzó a través de una aplicación de citas. El actor se encontraba en Rosario y Ezequiel en Córdoba cuando intercambiaron mensajes y contactos, Cibrián invitó a Frezzotti a ver “Drácula” en Rosario. Desde entonces, la relación se afianzó a pesar de la distancia inicial. Se casaron en febrero de 2024 en una ceremonia íntima en Pilar, seguida de una celebración en Exaltación de la Cruz.

En una entrevista con Mirtha Legrand, Cibrián explicó que se casó tres veces. “Primero me casé con Ana María Cores, después con Santiago (Zenobi), y ahora Ezequiel, a quien amo profundamente”. Más allá del amor, el artista destacó la importancia del matrimonio por razones de salud. “Si no estamos casados y de golpe me pasa algo, yo le digo a Ezequiel que quiero que me hagan esto o aquello. Y él me dice lo mismo. Y de pronto puede aparecer un primo de la nada y dice: ‘no, que no se haga eso otro’. Por eso me caso, por amor claro, y porque me parece que es bueno protegernos uno al otro”.

