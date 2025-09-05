Qué veo en Netlix: las mejores series y películas para disfrutar el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Como cada viernes, la plataforma de streaming se basa en lo que más ven sus suscriptores para crear su ranking y que elegir no se convierta en un dolor de cabeza para los usuarios
- 4 minutos de lectura'
Se acerca el fin de semana, el momento más esperado de quienes trabajan y cumplen con un montón de obligaciones de lunes a viernes. Debido a esto, muchos deciden quedarse en la comodidad de su casa durante estos días y disfrutar del mejor contenido de Netflix.
En esta oportunidad, te traemos el ranking de las cinco películas y series más vistas en Argentina, para que elegir qué ver no termine dándote un dolor de cabeza. Prepará lo que prefieras para comer y cancelá todos los planes porque seguro no vas a querer levantarte del sillón.
Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix
1. Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar (2025)
Documental/True Crime. Un escándalo de ciberacoso escolar. Mensajes vulgares y burlones llenan los teléfonos de una adolescente y su novio. ¿Quién los envía y por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta. Duración: 1 h 30 min. Ver Número desconocido: un escándalo de ciberacoso.
2. El club del crimen de los jueves (2025)
Misterio/Comedia. Cuatro irreprimibles jubilados dedican su tiempo a resolver casos de asesinatos sin resolver por diversión, pero sus investigaciones casuales dan un giro emocionante cuando se encuentran con un verdadero misterio entre manos. Duración: 2 h. Ver El club del crimen de los jueves.
3. La mujer rey (2022)
Acción/Aventura. En la década de 1820, en África, una unidad militar exclusivamente femenina del reino de Dahomey se prepara para luchar contra las tropas invasoras del Imperio de Oyo, cuyo propósito es esclavizar a la población conquistada. Duración: 2 h 15 min. Ver La mujer rey.
4. Las guerreras K-pop (2025)
Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.
5. Caerás (2025)
Suspenso/Romance. Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo. Duración: 1 h 45 min. Ver Caerás.
Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix
1. Merlina 2 (2025)
Terror/Fantasía. En esta segunda entrega hay un misterio sobrenatural aún más oscuro y peligroso que el de la primera. Merlina regresa a la Academia Nevermore, esta vez por decisión propia, pero rápidamente se ve envuelta en una nueva oleada de asesinatos y secretos. Duración: ocho episodios. Ver Merlina 2.
2. Dos tumbas (2025)
Suspenso/Drama. Dos años después de la desaparición de dos amigas de 16 años, se da por cerrado el caso por falta de pruebas. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel, sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Duración: tres episodios. Ver Dos tumbas.
3. En el barro (2025)
Drama. Cinco reclusas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas. Duración: ocho episodios. Ver En el barro.
4. Mi vida con los chicos Walter (2023)
Drama. Cuando una tragedia trastorna su vida, una adolescente se muda a vivir con la gran familia de su tutor en una pequeña ciudad y aprende lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad. Duración: dos temporadas. Ver Mi vida con los chicos Walter.
5. Rehén (2025)
Suspenso político. Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible. Duración: cinco episodios. Ver Rehén.
Otras noticias de Netflix
Reconciliados. El abrazo de Charlie Sheen y Denise Richards, a dos décadas de su escandalosa separación
Homenaje. Lady Gaga estrenó “The Dead Dance”, un videoclip dirigido por Tim Burton con un guiño a Michael Jackson
La historia continúa. Todo lo que se sabe de la tercera temporada de Merlina, la serie más vista de Netflix
- 1
El conjuro 4: últimos ritos, escenas de terror potentes en un film que no alcanza a las dos primeras entregas
- 2
En fotos: los “looks gemelos” de Julia Roberts y Amanda Seyfried y el desfile de la madre de Carla Bruni, de 95 años, por la alfombra roja
- 3
María Valenzuela: su regreso al teatro, la depresión que la llevó a internarse, la demanda a Ranni y el llamado de Darín
- 4
El hijo de Flavio Mendoza conoció a Lionel Messi: el video que emocionó a todos