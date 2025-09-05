Qué veo en Netlix: las mejores series y películas para disfrutar el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Se acerca el fin de semana, el momento más esperado de quienes trabajan y cumplen con un montón de obligaciones de lunes a viernes. Debido a esto, muchos deciden quedarse en la comodidad de su casa durante estos días y disfrutar del mejor contenido de Netflix.

En esta oportunidad, te traemos el ranking de las cinco películas y series más vistas en Argentina, para que elegir qué ver no termine dándote un dolor de cabeza. Prepará lo que prefieras para comer y cancelá todos los planes porque seguro no vas a querer levantarte del sillón.

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar (2025)

Documental/True Crime. Un escándalo de ciberacoso escolar. Mensajes vulgares y burlones llenan los teléfonos de una adolescente y su novio. ¿Quién los envía y por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta. Duración: 1 h 30 min. Ver Número desconocido: un escándalo de ciberacoso.

Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar, tráiler oficial

2. El club del crimen de los jueves (2025)

Misterio/Comedia. Cuatro irreprimibles jubilados dedican su tiempo a resolver casos de asesinatos sin resolver por diversión, pero sus investigaciones casuales dan un giro emocionante cuando se encuentran con un verdadero misterio entre manos. Duración: 2 h. Ver El club del crimen de los jueves.

El club del crimen de los jueves, tráiler oficial

3. La mujer rey (2022)

Acción/Aventura. En la década de 1820, en África, una unidad militar exclusivamente femenina del reino de Dahomey se prepara para luchar contra las tropas invasoras del Imperio de Oyo, cuyo propósito es esclavizar a la población conquistada. Duración: 2 h 15 min. Ver La mujer rey.

La mujer rey, tráiler oficial

4. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Tráiler oficial de la película Las guerreras del K-pop

5. Caerás (2025)

Suspenso/Romance. Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo. Duración: 1 h 45 min. Ver Caerás.

Caerás, tráiler oficial

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Merlina 2 (2025)

Terror/Fantasía. En esta segunda entrega hay un misterio sobrenatural aún más oscuro y peligroso que el de la primera. Merlina regresa a la Academia Nevermore, esta vez por decisión propia, pero rápidamente se ve envuelta en una nueva oleada de asesinatos y secretos. Duración: ocho episodios. Ver Merlina 2.

Avance oficial de la Temporada 2 de Merlina (Video: Gentileza Netflix)

2. Dos tumbas (2025)

Suspenso/Drama. Dos años después de la desaparición de dos amigas de 16 años, se da por cerrado el caso por falta de pruebas. La abuela de una de las dos jóvenes, Isabel, sin nada que perder, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Duración: tres episodios. Ver Dos tumbas.

Dos tumbas, tráiler oficial

3. En el barro (2025)

Drama. Cinco reclusas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas. Duración: ocho episodios. Ver En el barro.

En el barro, tráiler oficial

4. Mi vida con los chicos Walter (2023)

Drama. Cuando una tragedia trastorna su vida, una adolescente se muda a vivir con la gran familia de su tutor en una pequeña ciudad y aprende lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad. Duración: dos temporadas. Ver Mi vida con los chicos Walter.

Mi vida con los chicos Walter, tráiler oficial

5. Rehén (2025)

Suspenso político. Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible. Duración: cinco episodios. Ver Rehén.