Todo lo que se sabe de la tercera temporada de Merlina, la serie más vista de Netflix en la Argentina

En medio de la feroz competencia por captar suscriptores y retener a los que ya le dieron play a un contenido, las plataformas de streaming modifican su catálogo para ofrecer un menú para todos los gustos. Así como agregan series, películas nuevas y también retro, documentales y propuestas para los más chicos, también cancelan títulos que no funcionaron y renuevan aquellos que se convirtieron en éxitos. En el caso de Netflix, esta semana agregó nuevos capítulos de la segunda temporada de una de sus propuestas más aclamadas de los últimos años: Merlina (Wednesday), protagonizada por Jenna Ortega y dirigida por Tim Burton. La producción fue renovada para una tercera entrega y en esta nota te contamos todo lo que se sabe de la continuación de la historia de la integramte de la familia Addams.

Los ocho capítulos de la segunda temporada de Merlina ya se encuentran en Netflix, pero aún queda mucho más para ver. En julio, un mes antes de que la segunda parte llegara a la plataforma, Netflix anunció que la serie fue renovada para una tercera temporada. Si bien aún no se saben la fecha de estreno ni los nombres de los integrantes del elenco, los realizadores le dejaron a los fanáticos algunas pistas sobre la continuación de la historia.

Netflix confirmó la tercera temporada de Merlina Netflix

“Fue un oscuro placer ver a Merlina hechizar al público de todo el mundo con sus sarcásticas ocurrencias. Estamos más que emocionados de que vuelva a acechar los pasillos de Nevermore en la tercera temporada. Esta vez, desenterrará más secretos siniestros de la escuela y se adentrará aún más en la cripta de la familia Addams. O, como diría Merlina ‘nada une más a una familia que una buena exhumación’”, expresaron sus creadores Alfred Gough y Miles Millar.

“El innegable impacto de Merlina resonó inmediatamente entre los fans de todo el mundo, lanzándola a lo más alto de nuestras listas como nuestra serie en inglés más popular y desencadenando tendencias culturales. Estamos muy orgullosos de Al Gough, Miles Millar, Tim Burton, Jenna Ortega y todo el elenco y el equipo de Merlina por todo lo que lograron. Tras el esperado regreso de la segunda temporada, estamos encantados de renovar la icónica serie para una tercera y ofrecer más de lo que los fans adoran”, afirmó la Directora de contenidos de Netflix, Bela Bajaria.

La segunda temporada de Merlina ya está en Netflix Netlfix - NERO_HS_201_061124_00211

Merlina aterrizó en Netflix el 23 de noviembre de 2022 y se convirtió en un éxito rotundo. Según datos que compartió la plataforma, acumuló 252.1 millones de vistas en 91 días y ocupó el primer puesto en el Top 10 mundial durante seis semanas. Una de las cosas que más le gustaron al público fue el elenco liderado por Jenna Ortega y completado por Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah B. Taylor y Hunter Doohan.

Tráiler Oficial de la temporada dos de Merlina

A partir de la buena recepción del público, la producción fue renovada para una segunda temporada que se estrenó en dos partes. Los primeros cuatro episodios llegaron a la plataforma el 6 de agosto y contaron con las participaciones especiales de Jamie McShane, Joanna Lumley, Joonas Suotamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo y Haley Joel Osment. Este 3 de septiembre se añadieron los cuatro restantes que completaron la temporada. En esta instancia se sumaron Frances O’Connor y Lady Gaga. Además de ponerse en la piel de Rosaline Rotwood la cantante forma parte de la banda sonora de la serie con su tema “The Dead Dance”.