La película subida de tono que está en Netflix y enloquece a los usuarios

Entre las películas de época recomendadas de Netflix se encuentra Señorita J (Mademoiselle de Joncquières). Esta producción francesa, dirigida por Emmanuel Mouret, no solo cautiva a los espectadores por su ambientación, sino también por su historia centrada en el amor, la manipulación y la venganza. Inspirada en una historia del escritor Denis Diderot, esta cinta es ideal para quienes buscan películas románticas con un tono adulto, sin caer en lo explícito.

Ambientada en la Francia del siglo XVIII, la trama gira en torno a Madame de La Pommeraye (Cécile de France), una elegante viuda que vive retirada de las fiestas y encuentros de la alta sociedad tras la muerte de su esposo. Su vida da un vuelco cuando comienza a recibir con frecuencia la visita del Marqués de Arcis (Édouard Baer), un hombre tan encantador como mujeriego. Aunque al principio ella se resiste, advertida sobre la fama de conquistador del marqués, con el tiempo cae rendida ante sus encantos. Sin embargo, una vez conquistada, el interés de él comienza a desvanecerse. Lo que parecía una historia de amor se convierte en una traición.

Esta película disponible en Netflix es ideal para quienes buscan películas románticas con un tono adulto, sin caer en lo explícito (Foto: Netflix)

Lejos de olvidar lo ocurrido, Madame de La Pommeraye genera un plan de venganza muy meticuloso, en el que involucra a una joven (Alice Isaaz) para hacerle pagar al marqués por sus malos tratos hacia ella. Así, la película se convierte en un juego de poder, deseo y estrategias emocionales que mantiene al espectador cautivado hasta el final. La dirección de arte, el vestuario y la música recrean con fidelidad el universo de la aristocracia francesa, y dan como resultado una experiencia estética envolvente.

Lady J tiene una aprobación del 85% de los usuarios del sitio web especializado en reseñas Rotten Tomatoes, donde fue puntuada con un 6.8 de estrellas. “Considero que es una película que vale la pena mirar si tenés ganas de disfrutar una obra ambientada en una época muy diferente a esta en la que nos vemos inmersas e inmersos al día de hoy”, escribió un usuario; a lo que otro sumó: “Hermosa, ¡genial esa película! Las actuaciones, los paisajes, la música, la historia. No podía ser mejor, que bueno cuando se hacen las cosas bien".

Tráiler completo de Señorita J

¿Quién es el director de Señorita J?

Dirigida por Emmanuel Mouret, quien es considerado por muchos como el “Woody Allen francés” por su tratamiento sobre las relaciones humanas en la pantalla grande, la película adapta con inteligencia un episodio de Jacques el fatalista, la novela filosófica escrita por Diderot en 1784. Además de las sólidas interpretaciones de Cécile de France y Édouard Baer, el elenco se completa con Alice Isaaz, Natalia Dontcheva y Laure Calamy.

Otras producciones recomendadas de Emmanuel Mouret son:

Crónicas de una relación pasajera (2022), disponible en Prime Video.

(2022), disponible en Prime Video. Bésame, por favor (2007), disponible en Prime Video.

¿Dónde ver Señorita J?

La película está disponible en la plataforma de Netflix bajo diferentes títulos según la región:

Latinoamérica : Señorita J

: España : Señorita J

: Estados Unidos: Lady J

No requiere configuraciones adicionales, solo basta con buscar el título correspondiente en el buscador de la plataforma.