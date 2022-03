Los Protectores: así es la desopilante nueva comedia protagonizada por Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra

“Fútbol y comedia” es la fórmula explosiva y tentadora que propone Los Protectores, esta nueva apuesta de Star+, dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra. En una producción conjunta de Polka y Kapow, la serie tiene todo para ser un verdadero éxito: un elenco de lujo, un guion desopilante y un objetivo muy claro en su misión de hacer reír.

Si bien los ocho episodios de esta primera temporada estarán disponibles a partir del 9 de marzo por la plataforma digital, la audiencia podrá ver un adelanto este lunes y martes cuando la pantalla de eltrece ponga al aire los dos primeros capítulos de esta divertida historia que abordará el mundo del fútbol de una manera muy original: tres representantes intentarán solucionarle todos los problemas a sus jugadores al punto de cometer las locuras más insólitas en pos de su objetivo .

Antes de salir a la cancha y con una segunda temporada en marcha, LA NACION tuvo acceso al rodaje y, entre toma y toma, charló con sus protagonistas, quienes anticiparon detalles exclusivos de lo que será esta nueva ficción. “ Se van a encontrar con una comedia reidera, de identificación, de personajes variados, que tiene una peripecia en cada capítulo; más allá de las historias personales ”, adelanta Adrián Suar, quien además de actuar está involucrado en los guiones y en la producción.

Con un elenco de lujo entre el que se encuentran figuras de la talla de Jorgelina Aruzzi (Nora Magoya), Mey Scápola (Nancy Argüello), Laurita Fernández (Paula Podestá), Viviana Saccone (Luli Romano), Adriana Salonia (Cynthia), Lautaro Rodríguez (Marcio Pérez), Abril Di Yorio (Sofía Magoya) y Gabriel Schultz (Gabriel Montes) y con invitados sorpresa especiales, Los Protectores propone acción, diversión, enredos, romances y desengaños amorosos por goleada.

“El Mago”, “El Conde” y “El Colombiano”: un trío desopilante

Amigos y socios de toda la vida, Renzo “Mago” Magoya (Adrián Suar) y Carlos “Conde” Mendizábal (Gustavo Bermúdez) están al borde de la quiebra con la empresa de representación que heredaron de sus respectivos padres. Para salvar su honor y evitar la bancarrota, deciden asociarse con Reynaldo “Colombia” Morán (Andrés Parra), otro representante que tiene entre sus filas a una joven promesa del fútbol que, algo disconforme, quiere cambiar de manager. Así nace “Los protectores S.A.”, una agencia con un nuevo concepto en representación: no solo brinda a sus jugadores asesoramiento legal y contractual, sino que, además, ofrece apoyo emocional y protección en distintos aspectos personales de sus vidas.

“ Estos tres representantes son capaces de hacer cualquier cosa para resolver los problemas de sus futbolistas. Van a proteger a los suyos y para eso, harán lo que sea ”, cuenta Suar enfatizando la acción, el delirio y los enredos que propone cada episodio a lo largo de 45 minutos.

Reynaldo “Colombia” Morán (Andrés Parra), Carlos “Conde” Mendizábal (Gustavo Bermúdez) y Renzo “Mago” Magoya (Adrián Suar), conocidos como "Los Protectores" Star+

Ahora bien, nada será fácil para estos tres socios cuyas personalidades y estilos de vida son tan diferentes. “Están muy bien identificados los roles de cada uno en este trío. El ‘Mago’ tiene un desparpajo único, es un oportunista. Sus valores son los que le convienen en ese momento y eso lo hace más divertido”, explica Gustavo Bermúdez mientras Andrés Parra bromea: “En fin, hace de él mismo”. Tras una carcajada generalizada (que da cuenta de la buena química entre ellos), el actor de telenovelas continua describiendo al resto de los personajes: “En cambio, mi papel es todo lo contrario. Es inquebrantable, mucho más solemne. Mi voz es el deber ser. Soy como el padre que pongo los límites. Y Reynaldo es un disparatado, un inconsciente al que lo lleva la corriente, o sea ‘el Mago’”, agrega quien ocupará el rol de seductor una vez más.

“Si bien es el más serio después el torbellino lo lleva y se mete en quilombos como nosotros. Siempre está quejándose, pero termina haciéndolo”, lo deschava Suar. Por su parte, el colombiano reconoce que nunca pensó que su papel iba a ser tan delirante: “Tomé la decisión de llegar sin un personaje creado. Me abrí y fue muy chévere, porque lo hemos creado entre los cuatro (en referencia a sus compañeros y a Marcos Carnevale, escritor y director de la serie). Está más loco”, revela quien, al igual que Reynaldo, tiende a ser un poco dramático en su vida.

Los Protectores tendrá su estreno en eltrece este lunes y martes, y a partir del miércoles 9 estará disponible en la plataforma Star+ gentileza Star+

A pesar de que tuvieron charlas con algunos representantes del mundo del fútbol, los intérpretes advierten que sólo fue a modo anecdotario, ya que sus personajes no están inspirados en ninguna figura de la vida real. “No más personajes reales para mí por el momento”, lanzó, entre risas, el intérprete que se hizo popular por protagonizar Escobar, El Patrón del mal o El Comandante, donde interpretó al exmandatario de Venezuela, Hugo Chávez.

Si bien esta ficción implica un giro de 180 grados en su carrera, ya que siempre se lo vincula a “personajes más turbios y polémicos”, en el caso de sus compañeros la cosa es diferente. Mientras que Suar vuelve a ponerse en la piel de ese tipo gracioso con un estilo bien definido que le queda tan bien, Bermúdez se calza nuevamente el traje de galán con el que conquistó a tantas mujeres allá por los ‘90 aunque, esta vez, en clave más humorística.

Una vuelta muy especial y un giro inesperado

Además de la gran historia por contar, esta apuesta se vuelve mucho más especial porque marca el regreso, después de ocho años, de uno de los galanes de telenovela más exitosos del país. Mientras el productor asegura que fue difícil convencerlo (“Quería leer los libros”, susurra Suar), Bermúdez lo desmiente y revela que lo llevo a volver a los sets: “ Teníamos ganas de trabajar juntos, así que compartir con él estos meses de grabación era un plus. Además, tenía ganas de sumarme a una comedia y el proyecto es muy lindo. Después lo conocí a Andrés y se armó un gran equipo de trabajo. Más allá de su talento, es un compañero extraordinario ”, explica este eterno seductor que, durante muchos años, vivió en la localidad cordillerana de San Martín de los Andes.

Suar, Aruzzi y Bermúdez, en una escena de Los Protectores Gentileza Star+

A pesar de no haber extrañado la televisión, el protagonista de Nano y Alén, Luz de luna, entre otros éxitos, advierte qué es lo que más añoraba de la industria: “Uno extraña los buenos momentos. El equipo de trabajo, las buenas escenas, los buenos compañeros”, señala. Suar -quien conoció a Bermúdez de niño, cuando ambos protagonizaban Pelito- cuenta cómo es realmente la relación en los sets: “Cuando se me ocurrió esta idea, enseguida hablé con él para ver si tenía ganas de sumarse. Yo tenía muchas ganas de trabajar con él, aunque me vive dando órdenes y retando”, bromea dando a entender que con su amigo es muy difícil ocupar el rol de productor.

Según Suar, lo mismo ocurre con Parra, que con su presencia y talento “jerarquiza la serie”. Si bien este profesor de teatro y expresión corporal se hizo mundialmente conocido por interpretar a Pablo Escobar (uno de los narcotraficantes más famosos de Medellín), sus participaciones en La Odisea de los Giles y El Presidente (la serie en la que interpreta a un dirigente de la FIFA) le dieron un gran prestigio en toda Latinoamérica, aunque también lo alejaron de la comedia, “algo que uno tiene que regalarse en la vida también”, aclara el colombiano.

Parra asegura está muy feliz de reencontrarse con la comedia, luego de interpretar roles más dramáticos gentileza Star+

Para Suar, esta faceta de comediante de Parra no era ninguna novedad, y por eso inmediatamente pensó en él para completar este trío alocado. “Cuando Adrián me habló de este proyecto todavía no había guion. La única advertencia que le hice fue que quería desmarcarme completamente de mis trabajos anteriores, sobre todo de mi personaje de Pablo Escobar. No quería más personajes históricos reales. Quería un proyecto que me permitiera ser un poco más ‘irresponsable’ como actor, probar una receta nueva a la hora de construir un rol ; un lujo que no me puedo dar con historias de otro calibre”, cuenta quién enseguida aceptó este nuevo desafío de hacer reír.

El elenco, la historia y la libertad creativa también fueron fundamentales para que Parra tome una decisión. “Esta serie tiene algo muy bonito y es que, en el día a día, se ha venido revelando sola. El libreto se ha convertido en una guía, porque lo que pasa en el set es distinto. Hemos tenido la posibilidad de sugerir y de proponer. Algo muy distinto a lo que me venía pasando con los personajes reales o históricos donde tenía una ruta muy clara hacia donde ir. Acá puedo improvisar un montón”, confiesa este artista camaleónico que tiene el don de camuflarse de tal manera que termina volviéndose irreconocible en cada proyecto que encarna.

Que Reynaldo sea un hombre completamente distinto a todo lo que viene interpretando en su larga trayectoria fue decisivo para que este oriundo de Cali haga las maletas y aterrice con toda su familia en la Argentina, un país al cual ama profundamente. “ Yo estoy muy feliz. Para mi venir a trabajar aquí es como un regalo. La paso bien, me gusta mucho la comida, la gente, la carne argentina, que no la hay en ninguna otra parte del mundo ”, advierte seriamente.

A la posibilidad de volver a radicarse en un país del cual se declara fan, se sumó la alegría de volver a trabajar junto a Suar, con quién había compartido cartel en El Host. “Hay una química muy grande entre los tres. Con Adrián ya había trabajado, pero a Gustavo no lo conocía. Me dio mucha impresión el primer día que lo vi porque no sabía que era tan alto”, confiesa, entre risas.

Parra y Suar se reencontraron en el set, tras conocerse durante las grabaciones de El Host Star+

Lo que nunca pensó es que esta experiencia laboral tan lejos de su tierra natal le iba a regalar un nuevo amigo, un amigo con el que continuamente está en contacto a pesar de la distancia. “ Gustavo es un ser humano maravilloso, generosísimo. Es un actor del que aprendo muchísimo, siento que me enseña muchas cosas. Nosotros hablamos mucho sobre la vida, sobre finanzas, sobre dónde invertir; es como mi profesor. Se generó una amistad enorme. También con el resto del equipo, las chicas de maquillaje, de vestuario, todos son muy amigables ”, cuenta quien anhela que haya una tercera temporada para volver al país un tiempito más.

“Hubo una química enorme con Andrés. Enseguida generamos onda entre los tres”, interrumpe Suar, mientras Bermúdez acota: “Yo los disfruto mucho a los dos. Me rio detrás de cámara cuando los veo. Creo que la gente la va a pasar muy bien”.

Fútbol y comedia: la dupla ganadora

Laurita Fernández y Suar, en una escena de Los Protectores Star+

“Fútbol y comedia en Argentina”, fueron las palabras que utilizó el creador de esta historia para venderle el proyecto a sus compañeros. Mientras el colombiano advierte que de entrada le pareció una fórmula ganadora (aunque no le gusta el fútbol), Bermúdez y el propio Suar no tuvieron dudas, ya que se reconocen grandes fanáticos de este deporte.

Tras imaginar que pasaría si tuvieran la posibilidad de ser managers en la vida real (a los tres les gustaría representar “al crack de Leo Messi”), los actores coinciden en que su objetivo con esta historia es que la gente se divierta. “ No nos obsesiona el rating, pero sí queremos que nuestro trabajo guste y llegue a la mayor cantidad de gente ”, advierte Bermúdez, que debuta por primera vez en una plataforma digital.

“No noto cambios con la televisión de aire. Para mí se encara con la misma responsabilidad, con el mismo código, no importa el soporte que sea. El amor, la emoción, los guiones, las actuaciones, el relato es lo mismo, no importa donde sea”, opina el maduro galán, mientras Suar destaca la popularidad que este nuevo escenario propone. “Las plataformas son un escenario muy nuevo. Es una oportunidad para actores, productores y autores que te da mucha llegada internacional, así que hay que estar a la altura”, remata entusiasmado y convencido de que su propuesta va a triunfar.