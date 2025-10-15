Hulu desembarcó en Argentina de la mano de Disney+: cómo y qué grandes producciones se pueden ver

El streaming en Argentina dio un importante paso con la llegada de Hulu, que desembarca este miércoles en el país a través de Disney+. Reconocida por haber producido algunas de las series más comentadas de los últimos años, como Solo asesinatos en el edificio, El cuento de la criada, 11.22.63, The Act y The Great, la plataforma permitirá a los espectadores locales acceder a un catálogo exclusivo y renovado, lo que ampliará la oferta de entretenimiento disponible en el país.

Por lo que se dio a conocer, Hulu reemplazará a Star+ y reunirá en su plataforma los contenidos de ABC, Fox, Showtime y 20th Century Studios. Los suscriptores de Argentina y el resto de Latinoamérica no deberán hacer ningún cambio en su suscripción, ya que podrán acceder a todo el catálogo sin modificar nada, mientras que los títulos que antes estaban en Star+ seguirán disponibles para quienes ya los tenían.

Disney se fusiona con Hulu (Facebook DisneyPlus)

Al ingresar a Star+, los usuarios podrán disfrutar de algunas de las series más populares de Hulu, como Solo asesinatos en el edificio, que ya va por su quinta temporada, The Dropout, Devs, Candy: Asesinato en Texas y Dopesick. Por otro lado, producciones icónicas como El cuento de la criada, hasta ahora disponibles en Paramount+, se espera que lleguen a Disney+ con esta integración.

Además, todo el entretenimiento que actualmente se encuentra en Disney+ —desde dramas de prestigio y series de true crime hasta comedias, animación y producciones originales premiadas— estará disponible dentro de la sección de Hulu en la plataforma. Los suscriptores podrán seguir con éxitos como El Oso, Alien: Earth y Solo asesinatos en el edificio, junto a comedias animadas como Los Simpson, y acceder a estrenos destacados como Todo Vale, Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh, The Kardashians, la temporada 21 de Grey’s Anatomy y producciones locales como la cuarta temporada de El Encargado.

Las cinco mejores series de Hulu que ya podés ver en Disney+

Con la llegada de Hulu a Disney+, muchas de sus producciones más destacadas ya pueden disfrutarse sin necesidad de pagar una suscripción adicional. Si bien la mayoría de estas series ya formaban parte del catálogo de la plataforma desde hace algunos meses, ahora se agrupan bajo el nuevo sello de Hulu. A continuación, una selección de las más destacadas:

The Old Man

Tráiler oficial de The Old Man

Un exagente de la CIA llamado Dan Chase, que vivió fuera del radar durante décadas, ve su vida alterada cuando un asesino irrumpe en su hogar, obligándolo a enfrentar su pasado para asegurar su futuro.

High Potential

Tráiler oficial de High Potential

Morgan, madre soltera de tres hijos, trabaja como empleada de limpieza en una comisaría. Pero su capacidad intelectual extraordinaria la convierte en consultora inesperada de la policía para resolver crímenes complejos.

Good American Family

El tráiler oficial de Good American Family

Esta serie explora la vida de la familia Barnett, que adopta a Natalia Grace, una niña con enanismo. Con el paso del tiempo surgen inquietantes revelaciones sobre la identidad de Natalia que desestabilizan la dinámica familiar.

Call My Agent: Berlín

Se trata de una de las propuestas favoritas del catálogo de Hulu

Se trata de la versión alemana de la famosa serie Call My Agent!, situada en Berlín, que combina drama y comedia detrás de escena del mundo del entretenimiento, y muestra los esfuerzos y enredos de agentes que intentan equilibrar la vida personal con las exigencias de sus clientes.

Mil golpes

Tráiler oficial de Mil Golpes

Hezekiah y Alec, dos grandes amigos originarios de Jamaica, intentan abrirse camino en el East End del Londres victoriano, donde la pobreza y la violencia son parte del día a día. En su lucha por sobrevivir, se cruzan con Sugar Goodson, un temido boxeador veterano que pondrá a prueba su coraje y su lealtad.

Además, el catálogo de Hulu dentro de Disney+ se completa con títulos como Tracker, Asesinato en el fin del mundo, Shogun, Tell Me Lies y Paradise, que combinan misterio, drama y acción en historias intensas y visualmente impactantes.