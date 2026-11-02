Quién casó a Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Telmo: “Te amamos”

El sábado, Mariana “Lali” Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires, San Telmo. La pareja eligió una casona tradicional e invitaron a un selecto grupo de famosos. Por otro lado, quien llevó a cabo la nupcia fue un comediante e influencer amigo de los novios.

Según confirmó en su cuenta de Instagram, Martín Rechimuzzi ofició la ceremonia. “Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, escribió el actor y a continuación los mencionó.

Rechiumuzzi casó a Lali Espósito y a Pedro Rosemblat (Fuente: Instagram/@rechimuzziok)

Además del agradecimiento, Rechimuzzi subió una foto en la que enseñó el atuendo que escogió para la boda. El actor optó por un traje con saco, chaleco y pantalón de vestir, todo en color gris. Debajo usó una camisa blanca y una corbata azul.

Como detalles, Rechimuzzi colocó una rosa blanca en su traje, llevó puestos un par de lentes de sol y portó un bolso negro que combinó con sus zapatos. “Elegancia soberana”, describió ese outfit en sus historias.

Rechimuzzi sobre su atuendo: "Elegancia soberana" (Fuente: Instagram/@rechimuzziok)

De esta manera, dejó en claro el vínculo que tiene el actor con los recién casados, tan cercano que lo eligieron para protagonizar el acto de unión. “Te amamos” fue la respuesta de Lali Espósito en la sección de comentarios del posteo.

La reacción de Lali Espósito al posteo de Rechimuzzi (Fuente: Instagram/@rechimuzziok)

Lo que no se vio

El posteo de Rechimuzzi donde se ve cómo casó a Lali y a Pedro (Fuente: Instagrma/@rechimuzziok)

El look del Rechimuzzi para casar a los novios (Fuente: Instagram/@rechimuzziok)

Rechimuzzi, Juliana Gattas y Ale Sergi en el casamiento de Lali y Pedro (Fuente: Instagram/@rechimuzziok)

La boda del año

Después del hermetismo que hubo en torno al casamiento, Rosemblat y Espósito compartieron en Instagram un álbum de fotos, que llegaron a la par que los memes e imágenes que se filtraron de los vecinos de San Telmo al observar la ceremonia desde sus balcones.

En una publicación conjunta reunieron siete fotos de la jornada, desde el instante previo a un beso hasta el corte de la torta y el brindis, con la artista subida a los hombros de su flamante marido.

En octubre de 2024, Lali confirmó la convivencia con Rosemblat y lo definió como “el amor de mi vida”

“Fuimos inmensamente felices”, expresaron en el texto que acompañó el carrusel. Además de agradecer a quienes celebraron con ellos, dedicaron unas palabras a quienes les hicieron llegar sus buenos deseos: “Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia”.

La cantante y el conductor agradecieron a quienes los acompañaron y a quienes les enviaron cariño a la distancia

Estos registros forman parte de un nuevo capítulo de una relación que comenzó a fines de 2023, también con Instagram como escenario. Ahí la artista empezó a interesarse por Rosemblat después de encontrarse con videos suyos y fue quien tomó la iniciativa para escribirle. “Me escribió ella y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara”, recordó él tiempo después.

Antes de la boda, la cantante celebró despedidas de soltera en Río de Janeiro, Buenos Aires y Miami. En esos encuentros, sus amigas recuperaron algunas de sus declaraciones contrarias al matrimonio y las convirtieron en parte de los accesorios y la decoración.