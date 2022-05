Hilo de los parecidos: les pidieron fotos a desconocidos que confundieron con famosos y el resultado fue viral

Existen varios famosos con parecidos extraordinario. En común ver una foto de Natalie Portaman y creer que es Keira Knightley o incluso, al ver algún capítulo de Grey’s Anatomy se puede pensar que Jeffrey Dean Morgan es Javier Bardem. En la Argentina también existen estos casos, de hecho recientemente en una foto que subió Juana Viale, sus seguidores la confundieron con Paola Krum. Un desopilante hilo de Twitter mostró a estos dobles y rápidamente se viralizó.

Muchas personas hacen cosas descabelladas para conocer a sus ídolos, desde esperar durante horas abajo de un hotel para ver si se asoman aunque sea a lo lejos, perseguirlos por toda la ciudad o pasar por encima de los custodios para darles un regalo. La cantidad de anécdotas es infinita y algunos están dispuestos a todo por una foto o una firma que atesorarán toda la vida. Pero, así como se puede reconocer a un actor o cantante en la calle, también se lo puede confundir con un completo desconocido.

En Twitter un usuario contó la divertida escena que vivió una amiga cuando se cruzó un reconocido cantante, pero el encuentro no resultó como esperaba. “Ayer lloré pq una amiga iba caminando por la calle y ve venir a un tipo y dice es Fito Páez. Lo para y le dice, ¿te puedo dar un abrazo?”, relató la usuaria identificada como @jpcrin.

El tweet que se volvió viral y terminó con divertidas anécdotas sobre encuentros fallidos con famosos (Foto: Twitter @jpcrin)

Pero el momento no terminó ahí. “El le dice que sí. Lo abraza. Muy sentido todo, abrazando a Fito. Él recibe el abrazo muy bien y él le dice ‘¿nos conocemos?’ Y ella lo mira bien, no era Fito. Y le dice ‘no, no’ y se va. Todavía estoy riéndome, necesito encontrar a ese tipo”, escribió.

La anécdota no tardó en viralizarse y todos se sumaron a buscar al falso intérprete de “Mariposa Tecknicolor”. La publicación que tuvo cientos de likes y varias personas aprovecharon la oportunidad también para revelar sus propios encuentros fallidos con famosos. Una de las usuarias compartió su foto con un hombre que confundió con Abel Pintos, mientras que otro relató el momento en que creyó cruzarse a Nazareno Móttola.

Las figuras internacionales también generan confusión: Gabril Boric y Rob Steward (Foto: Twitter @diegocriadom / @tereulloa)

Según las evidencias de los usuarios, se genera un gran confusión con los músicos. “Hace dos días me saque una foto muy feliz con Charly García”, tipeó una chica para acompañar una foto con un hombre muy parecido al cantante.

Otros compartieron momentos en los que pensaron que estaban con Roberto Musso, el Mono de Kapanga, Axel Rose e incluso alguien mostró el día en el que se cruzó con Daddy Yankee en una fiesta.

Hay varios parecidos entre los músicos, Alex Rose y El mono de Kapanga son algunos ejemplos (Foto: Twitter @xtomluca / @arachaves_)

Pero, los encuentros no se dieron solo en la Argentina. “Yo corrí detrás de este señor en South Beach creyendo que era Rod Stewart, no lo abrace pues llego primero la duda si era o no”, respondió @tereulloam.

Además, los parecidos no son solo dentro del ambiente artístico, sino también en la política. “Yo me saque una con Gabriel Boric en año nuevo (sabía que no era pero se parecía a mil) Ahora que miro bien, no se parecía tanto. Me parece que yo estaba muy ebrio”, contó @diegocriadom.

Un usuario se cruzó con el DT de River cuando esperaba el colectivo (Foto: Twitter @je_dprado)

En el mundo del deporte también hay parecidos y los hinchas corren cuando ven a alguien de River, aunque en realidad no sea exactamente quien ellos creen “Ayer me cruce a gallardo que estaba esperando el 152...un capo”, relató un tuitero.

También existen casos donde se confunden con personas que ya fallecieron, como un joven que se fotografió en Avellaneda con “el falso” Señor Miyagui.

El hilo recibió miles de respuestas (Foto: Captura Twitter/@TinchoRami12)

Sin embargo, no solo participaron de las anécdotas aquellos que se sacaron una foto con Maluma en Mar del Plata, sino también a la inversa. “A mi me confundieron con Vin Diesel”, contó un hombre.

La lista de parecidos es larga y no tiene límites temporales ni geográficas. Si bien las alegrías de algunos que creyeron tener la foto con su ídolo se vieron derrumbadas por la realidad, la situación permitió un divertido intercambio de anécdotas de famosos y sus dobles.