Quién es Benjamín Depascuali, el joven que emocionó a todos en La Voz por su historia de vida

La nueva temporada de La Voz Argentina (Telefe) llegó con una primera etapa cargada de talento y momentos memorables. Entre los aspirantes que buscaron un lugar en la competencia, una voz potente y presencia escénica destacada capturó la atención del jurado y del público: un joven logró que tres coaches se disputaran su ingreso. Sin embargo fue su relato personal el que generó una profunda conexión con la audiencia.

¿Quién es Benjamín Depascuali?

Benjamín Depascuali es un joven cantante que se presentó en la nueva temporada de La Voz y compartió su historia como hombre trans. Antes de su audición a ciegas, en una conversación con el conductor Nico Occhiato, el artista reveló un aspecto fundamental de su recorrido. “No siempre fui Benjamín, entonces fui descubriéndome más de grande. Nací biológicamente mujer”, expresó.

"No siempre fui Benjamín", confesó el joven artista, quien compartió su historia como hombre trans

El participante explicó que un momento de profundo dolor fue el catalizador de su transición. “No fue hasta mis 14 años que atravesé un duelo muy grande y desde ese lugar elegí dar el paso de vivir la vida que realmente quiero y la música me acompañó en todo ese proceso”, detalló. Su valentía y su talento lo posicionaron como una de las figuras más comentadas del inicio del ciclo. Tras su actuación, eligió sumarse al equipo de Miranda!

A quién le dedicó su audición

Detrás de su presentación en el programa existe una dedicatoria muy especial. Benjamín contó que su actuación fue en honor a su mejor amiga, quien falleció en un accidente hace once años. “En mi ángel, en mi mejor amiga”, señaló.

El artista mantiene vivo el recuerdo de las palabras de aliento que ella le dio. “La última vez que la vi fue un día antes del accidente y me quedaron esas palabras de aliento. ‘A vos te va a ir bien, seguí cantando, no pares, metele’. Es esa voz en la cabeza que te queda ahí, resonando”, relató. Consultado sobre qué le diría hoy, respondió con simpleza: “Gracias por acompañarme”.

Benjamín arrasó en La Voz Argentina

Cómo fue su camino en la música

El vínculo de Benjamín con la música nació en su infancia. “Más o menos a los 8 años. Empecé a cantar en la iglesia de mi barrio, copiaba un poco lo que hacía el resto y fui aprendiendo”, recordó sobre sus inicios. Su pasión lo llevó a cantar en diversos espacios, desde escenarios improvisados hasta eventos formales.

En una publicación en su cuenta de Instagram, compartió más detalles de su trayectoria. “En la calle o la parroquia. Con músicos, o sólo con mi guitarra. En el Caribe o en la ciudad que me vio crecer”, escribió el joven para ilustrar un camino de esfuerzo y dedicación. Su recorrido demuestra una perseverancia que finalmente lo condujo al escenario del popular certamen de canto.

El posteo de Benjamín tras quedar en La Voz

Por qué decidió presentarse en La Voz Argentina

Su llegada al programa fue el resultado de una insistencia de años. En una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), Benjamín reveló que esta no era su primera vez en el casting. “Ni lo dudé, porque no era la primera vez que lo intentaba tampoco”, afirmó, lo que evidencia su determinación por alcanzar su sueño.

Además, esta oportunidad llegó en un momento crucial de su vida. En sus redes sociales, sostuvo que estuvo a punto de abandonar su carrera musical. “Esta nueva oportunidad que Dios me dio llegó en el momento justo, cuando lo único que quería era abandonar”, reveló en un emotivo posteo. El apoyo recibido tras su aparición en televisión renovó sus fuerzas para continuar.

Benjamín Depascuali habló en Cortá por Lozano tras su ingreso a La Voz Argentina

Para su audición a ciegas, Benjamín interpretó “The Way You Make Me Feel”, un clásico de Michael Jackson. La elección no fue casual. Según explicó, esa pieza es una apuesta segura en momentos de alta presión. “Esa canción es mi caballito de batalla, la canto en cualquier casting”, contó en diálogo con Vero Lozano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.