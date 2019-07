El cantante terminó internado tras volcar la camioneta que manejaba en cercanías de la localidad bonaerense de Dolores Fuente: Archivo

"Soy El Pepo. Lo tuve todo: fans, fama, llenaba boliches y teatros, pero la droga me dejó sin nada. Me equivoqué y pagué con seis años de mi vida. Hasta que la música volvió a sonar".

Rubén Darío "el Pepo" Castiñeiras tiene 44 años y es uno de los cantantes de cumbia más populares de la Argentina. En varias entrevistas contó que pasó de una infancia feliz a las adicciones. Hoy vuelve a estar en el centro de las noticias: una camioneta en la que él viajaba -y que, según fuentes policiales, manejaba- volcó y murieron dos personas. La fiscal del caso pidió su prisión preventiva. De concretarse, marcaría su regreso a la cárcel, donde ya estuvo varias veces por robo.

"Mis problemas empezaron a los 14 años. Mis padres no tenían las herramientas para tratarme. Sufrieron mucho. Cuando salí de la cárcel tuve una charla muy profunda con mi papá. Le pude agradecer antes de que muera. ", dijo en el programa Marley Presenta en 2016.

Pepo fue el líder de Los Gedes, una banda de cumbia tropical que surgió en 2002 y que llegó a estar a la altura del grupo Damas Gratis. "No creo que haya podido disfrutar de ese momento. Yo cantaba bajo los efectos de las sustancias y así no captaba nada en mi memoria. Me perdí mil momentos lindos", dijo.

En 2007 Pepo llegó hasta la Villa 1-11-14 para conseguir droga "más rica y más barata". Y ahí se quedó a vivir, en una casilla . "Llegó un momento en que el contacto para saber de él era un narco. Lo llamaba para saber de la vida de Pepo, porque de viernes a domingos teníamos bailes", contó su representante de ese momento, Matías Lescano.

Los Gedes llegaron a tocar en México frente a 25.000 personas. Pero al regresar al país, los problemas del Pepo con las drogas empeoraron. En enero 2008 entró por primera vez en la cárcel, pero salió a los 20 días luego de que un hombre vinculado al narcotráfico pagara su fianza. En abril lo volvieron a detener. Tres años después, salió. El cantante Pablo Lescano lo invitó a tocar con él en el Luna Park. Todo parecía encaminarse cuando "el Pepo" volvió a la villa y tuvo una recaída. Volvió a robar, y volvió a la cárcel.

"En 2012 me dieron la posibilidad de hacer música en el penal de Ezeiza. Me llevaron a un módulo donde las cosas estaban más tranquilas. Con un par de músicos creamos la banda Bien de abajo. Eso me salvó para siempre", dijo en el programa de Susana Giménez.

Pepo, que estrenó una película sobre su vida llamada La última oportunidad, no deja de reclamarle al Estado mejores políticas para lograr que los presos del país tengan más posibilidades de reinserción social.

Esta madrugada el cantante debió ser internado por heridas leves tras volcar la camioneta en la que viajaban, cerca de la localidad bonaerense de Dolores. Dos acompañantes -que serían dos amigos de él- murieron y una joven terminó con fracturas. Según fuentes policiales, "El Pepo" iba al volante, pero él afirmó que uno de los fallecidos estaba manejando.

La investigación de la causa, que fue caratulada como "doble homicidio culposo", está a cargo de la fiscal Verónica Raggio, quien dispuso la detención preventiva para el músico hasta que se aclare lo ocurrido en el accidente.