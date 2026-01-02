Quién es Eugenio Franceschini, el galán italiano de Emily in Paris

El actor de 34 años tiene un muy bajo perfil y es muy reservado de su vida privada, pero está muy feliz con esta gran oportunidad que le dio Netflix

Seguro pero nada arrogante, reservado y a la vez romántico, Marcello Muratori llegó a Netflix para enamorar a la protagonista de Emily in Paris, ya cansada de cuatro temporadas anteriores de amores fallidos. El hombre detrás del encantador personaje se llama Eugenio Franceschini, tiene 34 años (nació el 19 de septiembre de 1991) y casualidad -o no- este Romeo moderno nació en Verona y su lugar preferido de su país es La fontana di Trevi, donde mantiene románticas escenas con Lily Collins.

Lleva la actuación en la sangre, hijo de actores, desde muy chico incursionó en las tablas de la mano de la compañía de teatro familiar Viv Opera Circus. “Descubrí mi pasión por la actuación gracias a mi padre, un veronés hijo de campesinos que, después de graduarse en medicina, lo dejó todo para ser actor callejero... Su padre nunca lo perdonó por eso. En Bolonia conoció a mi madre, una actriz, buena con las marionetas y el teatro infantil. Juntos viajaron por el mundo, y yo con ellos”, recordó su historia familiar en Vanity Fair Italia.

Apenas cumplió 18 se instaló en Roma para perfeccionarse y estudiar en el Centro Sperimentale di Cinematografia en Roma, durante el año de su ingreso solo 18 de los 800 postulantes lograron entrar. Fue así como a sus 22 años debutó en la pantalla grande, en la película Blanco como la leche, rojo como la sangre. De ahí en más no paró y participó de diferentes ficciones como Grand Hotel, Reckless y Màkari aunque sin dudas su papel más reconocible fue el de Ormando Albizzi en Los Medici: señores de la Florencia, donde por ejemplo, compartió set con figuras como Dustin Hoffman. En total, ha participado, según IMBD, en una treintena de producciones de diferentes géneros.

Su carrera, como la de muchos actores, convive con la del modelaje, ya que a lo largo de los años ha hecho diferentes campañas y en su país es considerado como un referente del rubro, a pesar de no ser un personaje mediático.

Bajo perfil

Eugenio Franceschini, sobre la serie: "Fue una experiencia de vida: entrar en contacto con un mundo profesional muy distinto al que estaba acostumbrado"

En su cuenta de Instagram tiene 260 mil seguidores, número que seguro aumente luego de ser “el italiano de Emily” aunque cultiva el bajo perfil. Incluso su último posteo, relacionado con la serie de Netflix protagonizada por Lily Collins es de hace dos semanas. En la red social sube posteos que tienen que ver con la actuación y cada tanto puede encontrarse perdida alguna foto con sus pequeños hijos. De hecho, alguna vez contó que no le gusta estar conectado y que es algo que hace por cuestiones laborales.

Fue en el set donde encontró el amor. En 2016 en las grabaciones de Los Medici..., se enamoró de alguien del equipo, pero nunca reveló el nombre. “No fue amor a primera vista, no intercambiamos miradas hasta cuatro meses después”, confesó en una publicación italiana y dos años después se convirtieron en papás de un niño y en 2022 nació su segundo hijo, de quien tampoco se conoce el nombre, solo dos fotos que él subió a sus redes. “Mi mayor miedo es morir solo. Siempre he tenido miedo de envejecer y morir solo, y también por eso tuve hijos joven porque he tenido siempre este miedo enorme. Soy una persona que se siente muy bien estando sola y tiende a aislarse”, confesó en diálogo con la revista española Folie.

En la misma publicación, al ser consultado sobre qué era el amor para él, dijo: “Ha cambiado con el tiempo. Al principio fue algo doloroso, luego una locura, y hoy es familia. Mis hijos son el amor más grande de mi vida”. A su vez, declaró que era una persona muy reservada, algo difícil, pero no imposible en el medio en que se maneja y que no le gustaba que se supiera de él.

Además de ser un apasionado de la actuación -tiene tatuadas las caretas del teatro y la frase de Shakespeare que reza “estamos hechos de la misma materia que los sueños”- es fanático de la música y del rugby.

El fututo y sueños pendientes

"Una sorpresa hermosa que recordaré siempre", definió el actor italiano sobre haber sido convocado para Emily in Paris

Sin dudas su papel en la serie de Netflix le abrió las puertas del mundo. “Fue una gran oportunidad y me siento muy agradecido. Más allá del aspecto interpretativo, fue una experiencia de vida: entrar en contacto con un mundo profesional muy distinto al que estaba acostumbrado. Una sorpresa hermosa que recordaré siempre”, definió.

En diálogo con revista People, antes del estreno confesó que este protagónico para él era “un regalo inesperado”. Además, recordó que estaba terminando de grabar una serie en Italia cuando fue convocado y que no tuvo tiempo ni de pensar en todo lo que vendría.

Sin dudas, Emily in Paris lo acerque más a cumplir otros sueños que con 34 años y un gran futuro, está deseoso de concretar: uno de ellos es trabajar con Javier Bardem, otro interpretar al personaje de la máscara de Arlequín y el tercero es ponerse en la piel del marinero del cómic de Hugo Pratt, Corto Maltese, ya que es uno de los personajes que lo marcó en su camino artístico durante su adolescencia.