Quién es Ivana Baquero, la actriz que está en boca de todos por su protagónico en La viuda negra de Netflix

Hay personas que fueron tocadas por la varita mágica. No solo nacieron con el talento, sino que también, por casualidad u obra del destino, estuvieron en el lugar y en el momento correcto para que los viera ese productor o director de casting que podía ayudarlos a llegar a un lugar que quizás era inconcebible hasta en sus mejores sueños. Cuando tenía 12 años, Ivana Baquero ganó el Premio Goya a Actriz revelación por el gran trabajo que hizo en El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Su interpretación de Ofelia dio la vuelta al mundo y la posicionó como una de las estrellas en ascenso a las que no había que perder de vista. Continuó con distintos trabajos en cine y televisión junto a grandes figuras y hoy, a los 30 años, protagoniza La viuda negra, una de las películas más vistas de Netflix en la Argentina.

Nacida en Barcelona el 11 de junio de 1994, Ivana Baquero debutó en el cine con nueve años en la película Romasanta, la caza de la bestia con Julian Sands y Elsa Pataky, bajo la dirección de Paco Plaza. De a poco acumuló experiencia y fue Guillermo del Toro quien le permitió dar el gran salto de su carrera. Entre mil candidatas fue elegida para interpretar a Ofelia, la hijastra de un oficial del ejército que en la España de la posguerra se sumerge en un mundo de fantasías en El laberinto del fauno.

En 2006 Ivana Baquero interpretó a Ofelia en El laberinto del fauno de Guillermo del Toro (Foto: IMDb)

La producción, que contó con un elenco integrado por Sergi López, Ariadna Gil, Doug Jones y Maribel Verdú, fue aclamada por el público y la crítica. Ganó tres premios Oscar, a mejor fotografía, diseño de producción y maquillaje y el BAFTA a la mejor película de habla no inglesa. Su protagonista, en tanto, se quedó con el Premio Goya en la categoría de actriz revelación.

En 2007, Ivana Baquero ganó, con 12 años, el Premio Goya a actriz revelación (Foto: Captura de video)

“No me molesta para nada que me recuerden como aquella niña, para mí es un honor y El laberinto será siempre una de las mejores películas que haya hecho en mi carrera”, le dijo la actriz a El Mundo. Este reconocimiento le permitió interpretar a la hija de Kevin Costner en La otra hija (The New Daughter) de 2009. Entre 2016 y 2017 protagonizó la serie Las crónicas de Shannara (The Shannara Chronicles) junto a Austin Butler, Manu Bennett, Aaron Jakubenko y Poppy Drayton y entre 2019 y 2020 Alta Mar, de Netflix. En 2021 se estrenó la que fue, hasta este año, su último largometraje: Black Friday.

Guillermo del Toro junto a Ivana Baquero (Foto: Instagram @ivanabaquero)

Actualmente, la actriz española protagoniza una de las películas más vistas de Netflix: La viuda negra. El thriller español, dirigido por Carlos Sedes y protagonizado por Ivana Baquero, Tristán Ulloa y Carmen Machi, está basado en un crimen real ocurrido en 2017 en Valencia. Llegó a la plataforma de streaming el 30 de mayo de 2025 y hasta el momento, continúa en el Top Ten de las películas más vistas en la Argentina.

Baquero acaba de estrenar en Netflix La viuda negra, película basada en un caso real (Foto: Instagram @ivanabaquero)

Allí Baquero interpreta a María Jesús ‘Maje’ Moreno, la mujer que fue acusada de planificar el asesinato de su marido en 2017 y posteriormente declarada culpable en un caso que tuvo un alto perfil mediático. “Ante todo lo he afrontado desde el respeto y la sensibilidad, puesto que está basado en hechos reales y hay una víctima real. He intentado ser lo más sensible posible. Dicho eso, nosotros hemos hecho una película de ficción y no tiene un carácter documental como tal”, expresó la actriz en diálogo con Vanity Fair España.

Si bien no tuvo acceso a una entrevista con Maje ni con nadie de su entorno, utilizó el archivo disponible para interpretarla con la intención puesta en “intentar hacer justicia a la historia y encarnar al personaje de la forma más verídica posible”.

Tráiler de La viuda negra, la película española que es furor en Netflix

No conocía la historia real y reconoció que cuando leyó el guion por primera vez sintió rechazo hacia Maje, pero como actriz tuvo que buscar ”empatizar con las acciones del guion y entender cómo hace ciertas cosas y cómo llega hasta ahí sin juzgarla en ese momento". Sobre eso, reflexionó: “Mi trabajo es llegar a lo más oscuro de esas emociones, si no no le haría justicia a la historia y no tendría sentido”.

Baquero está casada con el actor James Trevena (Foto: Instagram @jamestrevenaofficial)

Afuera del set, Baquero disfruta de su tiempo en Los Ángeles al lado de su pareja desde hace diez años, el actor neozelandés James Trevena (Friends Like Her y Sacrifice). Además, tiene una faceta que para algunos es poco conocida: la abogacía. Comenzó a estudiar Derecho en los huecos que tenía durante las filmaciones, porque, según sus propias palabras, “prefería estudiar un Código Civil a no hacer nada”. Si bien no terminó la carrera aún, cuando puede rinde alguna materia. No tiene ningún tipo de apuro en recibirse y hoy disfruta de una nueva y también exitosa etapa como actriz, que espera, le abra puertas para continuar con su trabajo en su hogar, España.