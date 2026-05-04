Quién es Kylie Jenner, la multimillonaria más joven del mundo según Forbes

Kylie Jenner está en boca de todos tras la denuncia que realizó una exempleada doméstica, Juana Delgado Soto, al acusar a la modelo de discriminación y falta de pago de sueldos durante el periodo de 2019 a agosto de 2025. Pero, ¿quién es esta figura polémica del mundo del entretenimiento estadounidense y por qué su nombre resuena tanto?

Kylie es hija de Kris Jenner y Bruce Jenner y también media hermana de Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian. Saltó a la fama por aparecer en los realities del clan Kardashian: Keeping Up with the Kardashians (2007–21), Life of Kylie (2017) y Las Kardashian (2022). En la actualidad posee una fortuna estimada en 600 millones de dólares y es accionista de una empresa de cosméticos.

Kylie Jenner es modelo y dueña de una empresa de cosméticos (Fuente: Instagram/@kyliejenner)

Quién es Kylie Jenner

Kylie nació el 10 de agosto de 1997 en Los Ángeles, California. Desde que apareció en la televisión gracias a su media hermana mayor, Kim, ganó popularidad en el mundo del entretenimiento y se convirtió en una modelo de pasarela y campañas publicitarias para importantes firmas.

En 2019 saltó a las portadas de todas los medios por ser considerada la multimillonaria más joven, según Forbes. Después de estar en el podio por dos años consecutivos, la misma revista que la ubicó allí se rectificó debido a una investigación que demostró que no era tan rica como aparentaba.

Las hermanas Kim, Khloé y Kourtney Kardashian junto a sus medias hermanas, Kylie y Kendall Jenner (Fuente: Instagram/@khloekardashian)

De acuerdo a la Enciclopedia Británica, en 2012 lanzó una línea de moda con Kendall en la tienda de ropa PacSun. Tres años después volvieron a colaborar con dos marcas en Australia y Reino Unido.

La modelo saltó a la fama en 2007 gracias al primer reality de sus medias hermanas, las Kardashian (Fuente: Instagram/@kyliejenner)

En 2015 fundó su marca Kylie Cosmetics y lanzó como primer producto: un kit de labios que incluía labial líquido y delineador de labios a juego. Fue un éxito y en pocas horas se agotó. Con el paso de los meses expandió la producción e incluyó maquillaje para ojos e iluminadores.

El nivel de ventas la sorprendió y es por ello que en 2018 además de ofrecer sus líneas de manera online, también desembarcó en las tiendas físicas de la cadena de belleza Ulta. Más tarde, Jenner lanzó Kylie Skin, una línea de cuidado de la piel, y Kylie Baby, una línea de cuidado del cabello y la piel para bebés y niños. Arrasó.

Cuando Forbes la nombró como la multimillonaria más joven de su país, figuras cercanas a la familia Jenner dieron su voz de alerta y explicaron a la editorial que había cifras exageradas en su fortuna. Por ese motivo es que la revista inició una investigación para corroborar lo que la misma Kylie les había dicho, en particular ella alegaba que, en 2020 tras la venta del 51% de las acciones de su empresa, había recibido una compensación cercana a los 600 millones de dólares.

Kylie Jenner fue considerada la multimillonaria más joven durante dos años, hasta que Forbes la ubicó en el podio #52 (Fuente: Instagram/@kyliejenner)

Forbes reconoció más tarde que los Jenner habían divagado en sus declaraciones de riqueza ante la revista, incluso especularon que el clan había proporcionado “declaraciones de impuestos que probablemente fueron falsificadas”. Los representantes de Kylie y Kris Jenner negaron las acusaciones.

Kylie Jenner junto a sus hijos: Stormi y Aire Webster (Fuente: Instagram/@kyliejenner)

Más allá del mundo de la moda y el cuidado corporal, la modelo tuvo romances que la hicieron lucirse en la televisión y los programas de chimentos. En 2015 fue novia del rapero Tyga, cuando ella tenía 17 años y él 24. En 2017 se separaron y un año después, en febrero de 2018, dio a luz a su hija Stormi Webster, su primera hija con el rapero Travis Scott. Cuatro años adelante, tuvo su segundo hijo, Aire Webster. En enero del 2023 la pareja terminó definitivamente.

La declaración de amor de Timothée Chalamet

En la actualidad, Kylie Jenner mantiene el 49% de las acciones de Kylie Cosmetics, ejerce como modelo y en Instagram cuenta con 390 millones de seguidores. En abril de 2023 la influencer habría iniciado un romance con el actor Timothée Chalamet, el cual continúa hasta este entonces.