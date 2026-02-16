Quién es Luciana Pedraza, la actriz argentina que conquistó a Robert Duvall y lo acompañó hasta el final

Luciana Pedraza, actriz y cineasta argentina, fue quién confirmó la noticia de la muerte de su esposo, el legendario actor de Hollywood Robert Duvall.

Nacida en Salta el 5 de enero de 1972, mismo día que el Duvall pero con 41 años de diferencia, Pedraza pasó su adolescencia en Jujuy antes de instalarse en Buenos Aires donde conoció, mientras manejaba una empresa de catering, al intérprete que se encontraba filmado telefilm La casa de la calle Garibaldi sobre el caso Eichmann.

Robert Duvall y Luciana Pedraza en paseo de la fama de Holywood Damian Dovarganes - AP

La joven salteña flechó al actor en 1996, quien además se hizo fanático del tango, y bailaron juntos en distintos bares de Buenos Aires. Con el tiempo, la relación se consolidó y se casaron en 2004.

“Yo no tenía ninguna expectativa con él ni con el tango ni con la posibilidad de ser actriz. Quería ser diseñadora de modas, pero tenía muy mal gusto. Y de los negocios me gustaba la parte creativa. Ahora me interesa el cine y estoy trabajando en cortometrajes. Con él bailé mi primer tango y fue algo totalmente distinto a como los mostraban por televisión”, declaró Luciana en una entrevista con LANACION en 2003.

Nieta de la pionera de la aviación argentina, Susana Ferrari Billinghurst, y del prestigioso piloto, Andrés Pedraza, la mujer tuvo un papel en la película Assassination Tango, escrita, producida, dirigida y protagonizada por Robert Duvall. ​

En 2004, Pedraza escribió y dirigió el cortometraje documental Retrato de Billy Joel.

Una sentida despedida

Pedraza vivía junto a Duvall en la propiedad rural que el actor estadounidense poseía en Virginia, bien lejos del ruido de Hollywood. Ella lo despidió este lunes con un sentido mensaje a través de la cuenta de Facebook del actor.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Bob falleció pacíficamente en su casa, rodeado de amor y consuelo”.

Y completó: “Para el mundo, él era un actor, director y narrador ganador de un Premio de la Academia. Para mí, él era simplemente todo. Su pasión por su oficio sólo era comparable a su profundo amor por los personajes y una excelente comida. Para cada uno de sus muchos papeles, Bob dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable a todos nosotros. Gracias por los años de apoyo que le mostraron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que deja atrás”.