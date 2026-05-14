El fuerte cruce entre Alejandro Fantino y Ernesto Tenembaum por la marcha universitaria: “Te vas a tener que poner a estudiar”

La cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada el martes 12 de mayo, volvió a instalar el debate público y generó repercusiones más allá del ámbito educativo y político. En medio de la movilización, el tema derivó en un intenso intercambio entre Alejandro Fantino y Ernesto Tenembaum, quienes protagonizaron un fuerte cruce con posturas enfrentadas que rápidamente captó la atención.

El fuerte debate comenzó cuando Alejandro Fantino, desde su programa en Neura, cuestionó la realización de la marcha universitaria y puso el foco en los gastos que, según planteó, implica una movilización de esa magnitud. “Organizar esta marcha cuesta miles de millones de pesos; acomódense al tiempo que estamos viviendo”, expresó el conductor. Además, lanzó una crítica más dura al preguntarse por qué una persona debía financiar con sus impuestos determinados espacios universitarios.

Más adelante, Fantino también rechazó la idea de que la universidad pública sea verdaderamente accesible para todos. A partir de su experiencia personal, explicó que crecer lejos de los grandes centros urbanos implicó obstáculos importantes para estudiar. “No es para cualquiera, es otra mentira”, sostuvo. Asimismo, recordó las dificultades económicas y de traslado que enfrentó al vivir en una localidad alejada de Santa Fe.

El tremendo ida y vuelta entre Fantino y Tenembaum por la marcha universitaria

Por último, el conductor apuntó contra las gestiones políticas de los últimos años y respaldó la postura del gobierno de Javier Milei frente a las críticas de algunos sectores universitarios. “No es un país pobre, está empobrecido porque se la robaron toda”, afirmó. También cuestionó los planteos sobre un supuesto desfinanciamiento y lanzó una frase que generó repercusión: “No me vengan a correr con que se desfinancia”.

Ernesto Tenembaum salió al cruce de Alejandro Fantino y fue contundente

El periodista cuestionó con dureza la postura de Fantino y respondió sin filtro

La respuesta de Ernesto Tenembaum no tardó en llegar. Al aire de Radio con Vos, el periodista recogió las declaraciones de Alejandro Fantino y cuestionó con dureza el tono y el enfoque de su editorial. “Es muy raro lo que hace porque se pone en un lugar que nadie lo pone. ‘Vos me venís a correr…’, nadie está hablando de vos”, expresó al comienzo de su descargo, para marcar su desacuerdo con la postura del conductor.

Luego profundizó sus críticas y fue aún más tajante al analizar la actitud de Fantino frente al debate. “Vos estás dando una batalla por algo que suponés que te dicen”, sostuvo. En ese sentido, agregó que nadie lo estaba señalando directamente. Sobre el cierre, lanzó una frase que rápidamente generó repercusión: “Entrás en una que decís ‘a este tipo ¿qué le pasa? ¿por qué se pone tan nervioso?’. Es un lugar medio ridículo”.

Alejandro Fantino le respondió a Ernesto Tenembaum

Alejandro Fantino apuntó contra el reclamo y dejó frases que generaron repercusión

La polémica no terminó ahí y Alejandro Fantino le respondió horas después desde su programa en Neura. Durante la tarde del miércoles 13 de mayo, el conductor se refirió a las críticas que Ernesto Tenembaum había realizado en Radio con Vos y redobló la apuesta con fuertes declaraciones, apuntando directamente contra el periodista.

Lejos de bajar el tono del cruce, Fantino lanzó frases filosas y hasta puso en duda la preparación de Tenembaum para sostener un debate. “Te vas a tener que poner a estudiar, Ernesto, no alcanza con la carrera de periodismo”, lanzó. Luego profundizó su postura con otra frase contundente: “Laburate un poco intelectualmente porque estás flojito, papá. No tenés ni de dónde agarrarte”, cerró.