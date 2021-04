Quién es Omar Tuna, el actor de Doctor Milagro que cautiva con sus “ojos deslumbrantes”

El próximo lunes 12 de abril se estrena por la pantalla de Telefe la exitosa serie turca Doctor Milagro (Mucize Doktor), y los protagonistas de la trama ya empiezan a llamar la atención de los fanáticos en el mundo virtual. El galán y antagonista de la ficción, Omar Tuna, interpreta al médico Ferman EryiğitB, y cautiva a sus admiradores con sus “ojos deslumbrantes”.

El joven actor turco de 35 años está en pleno auge de popularidad gracias a su nuevo papel en el drama médico. Supera los 2,4 millones de seguidores en Instagram y los 47.000 en Twitter, y sus posteos siempre rondan entre los 200.000 likes. Los piropos por su “mirada del color del océano” inundan los comentarios en sus publicaciones.

“Sorprendente mirada”; “ojos de diablo”; “ojos de agua”; “celestes, bellos y cristalinos” son algunos de los mensajes que le dejan sus fans diariamente. Tuna nació en la ciudad turca de Galípoli, pero cuando tenía 15 años se mudó a Bursa, donde completó sus estudios secundarios y descubrió su pasión por la música.

Durante su adolescencia formó parte de bandas musicales en el colegio y empezó a componer letras propias de canciones. Siempre con la guitarra a mano, se interesó también por el teatro y participó de obras estudiantiles. Más adelante se especializó en Economía en la Universidad Dokuz Eylul, estudió música clásica en el Conservatorio de la Universidad de Ege y actuación en Izmir Müjdat Gezen Art Center.

En cuanto a su vida sentimental, mantiene un bajo perfil y se muestra soltero en sus redes sociales. En 2019, brindó una entrevista a Turkish Media 24 y dejó en claro que todavía no había encontrado el verdadero amor: “Estoy solo, pero no lo hago a propósito. Si el rodaje termina antes de tiempo aprovecho para salir con mis amigos, o voy a casa y trabajo en mi papel. Me levanto temprano, 5.30, medito y hago algo de música”.

A partir del 2011 comenzó su carrera artística en el mundo de las telenovelas de su país; luego participó de otras cinco producciones y logró destacarse en la serie policial turca Filinta. Ahora vuelve a estar en escena con su importante rol en Doctor Milagro, donde interpreta al exigente médico Ferman Eryiğit, quien mantendrá una relación tirante con Alí (encarnado por Taner Ölmez), el personaje central de la tira.

Doctor Milagro sigue la historia de un joven médico con autismo que también padece el síndrome del Sabio, una rara afección

La serie es una adaptación de The Good Doctor, la ficción estadounidense de 2017 -que también tiene una versión surcoreana- y se trata de la historia de un joven médico con trastorno del espectro autista que debe ganarse un puesto como residente en el equipo de cirugía pediátrica de un hospital de Estambul. Su condición, así como sus enormes capacidades cognitivas, lo llevan a sufrir numerosos enfrentamientos con sus colegas, que lo consideran una amenaza.

LA NACION