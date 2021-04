Ranking: las 10 mejores películas románticas de la historia, según IMDB

El gusto por las películas es algo muy personal. Sin embargo, nadie puede dejar de reconocer cuando una producción es realmente buena. IMDb (Internet Movie Database), la base de datos más popular en internet en torno a la cinematografía, ofrece un listado de los mejores filmes románticos de la historia a partir de los puntajes del público.

Se trata de clásicos de la pantalla grande que quedaron en la memoria de los espectadores. Relatos inspiradores, comedias, dramas: los éxitos seleccionados van de los años 30 a la actualidad, desde el cine mudo hasta el animé japonés, siempre con el romance como protagonista.

1. Forrest Gump (1994, Robert Zemeckis)

Con 1.834.767 votos, Forrest Gump fue elegida como la producción líder del ranking. El largometraje, de 142 minutos, está basado en la novela homónima del escritor Winston Groom. Fue estrenada el 6 de julio de 1994, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por el prestigioso actor Tom Hanks.

La película recorre varias décadas de la vida del protagonista, un estadounidense que padece una discapacidad intelectual, e invita a los espectadores a mirar la realidad desde su perspectiva.

Forrest sufre bulliyng en la escuela, se enamora de su vecina, se enlista en el ejército y va a la guerra, se convierte en padre, sufre importantes pérdidas y atraviesa otras tantas situaciones que generan empatía y lo convierten en un personaje querible.

Tras su estreno, Forrest Gump pasó a ser la segunda película más taquillera del año en los Estados Unidos, detrás de la producción de Disney El Rey León, y recaudó en todo el mundo 677 millones de dólares. Fue premiada con seis premios Oscar a mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guion adaptado, mejores efectos especiales y mejor montaje.

También recibió otras nominaciones y premios, como los Globos de Oro, los People’s Choice y los Young Artist. En 2011, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó esta película para ser preservada en el Registro Nacional de Filmografía, por considerarla “cultural, histórica o estéticamente significante”.

Este clásico del cine se puede encontrar en la plataforma de streaming de Paramount +.

2. La vida es bella (1997, Roberto Benigni)

Es imposible no conmoverse con este clásico del cine italiano que muestra el horror de los campos de concentración manejados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hace desde la historia de vida de una familia judía que es capturada y llevada a uno de estos centros.

A lo largo del film, un padre hace lo posible para disfrazar la realidad con el fin de que su hijo no comprenda lo que realmente está sucediendo.

Con 631.803 votos en IMDb, este film fue escrito, dirigido y protagonizado por Roberto Benigni, quien se basó en la experiencia real de Rubino Romeo Salmoni, uno de los pocos judíos que pudo sobrevivir al Holocausto y que narró su historia en el libro Al final derroté a Hitler, y en la vivencia de su propio padre, que pasó dos años en un campo de prisioneros.

La película fue un éxito comercial y de crítica a nivel internacional, ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes y nueve David di Donatello en Italia. Tuvo siete nominaciones al Oscar, aunque finalmente se quedó con tres estatuillas: mejor banda sonora, mejor actor y mejor película extranjera.

“Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor, y como una fábula, está llena de maravillas y felicidad”, introduce Benigni al comienzo de la película.

Un dato curioso es que la producción volvió a ser exhibida en medio de la pandemia de coronavirus por canales de televisión e incluida en los catálogos de algunas plataformas de streaming por el mensaje de resiliencia que da. Muchos han comparado al Covid-19 con una guerra y esta película invita a encontrar la forma de atravesar el horror de la mejor manera posible.

La plataforma Spotify tiene una lista de temas titulada “La vita è bella” con todas las canciones que se reproducen en la película.

3. Cinema Paradiso (1988, Giuseppe Tornatore)

Con 234.193 votos en IMDb, la tercera película romántica más votada por los usuarios es también italiana. Aborda la vida de un cineasta que, tras la muerte de una persona cercana a él, regresa a su pueblo natal. Allí el protagonista recuerda su infancia, sus raíces y el papel fundamental que tuvo el pequeño cine de su antiguo vecindario y su relación estrecha con el proyeccionista para definir su presente.

Con guión y dirección de Giuseppe Tornatore, esta producción fue reconocida a nivel internacional con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Se trata de un homenaje a la magia del cine, revalorización de la amistad y retrato de los imprevisibles ritos del aprendizaje.

Una curiosidad fue que, como tuvo poco éxito en Italia a causa de su extensa duración de 155 minutos, antes de lanzarla al mundo la redujeron a 123.

El film se llevó también el galardón del Gran Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes y el Premio David de Donatello a la mejor banda sonora. A su vez, reconocimientos en festivales europeos y un Globo de Oro a mejor película extranjera.

Por el momento, se puede encontrar en la plataforma MUBI.

4. Casablanca (1942, Michael Curtiz)

Este drama romántico estadounidense, protagonizado por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Paul Henreid, consiguió 52o7.483 votos en IMDb.

La trama se sitúa en la ciudad marroquí de Casablanca bajo el control del gobierno de Vichy, durante la Segunda Guerra Mundial, donde un cínico y amargado estadounidense expatriado, propietario de un bar, se debate entre ayudar o no a su antigua amante y a su marido, uno de los líderes de la resistencia, a escapar de los nazis.

La película está basada en la obra teatral Everybody Comes to Rick’s (Todos vienen al café de Rick, en español), de Murray Burnett y Joan Alison. Casablanca no fue un éxito instantáneo sino que fue ganando popularidad a lo largo de los años, hasta llegar a ocupar un lugar seguro en los más reconocidos rankings de las mejores películas de la historia.

Pese a que estuvo nominada a los Oscar en ocho categorías, solo se llevó tres: mejor película, mejor director y mejor guión adaptado.

5. Tiempos modernos (1936, Charles Chaplin)

Sin dudas, un clásico del cine mundial. Se trata de una sátira de la sociedad industrializada moderna, en la que se exponen las condiciones desesperadas en las que vive un obrero durante la Gran Depresión de finales de los años 30. Esta obra maestra de Charles Chaplin consiguió 220.871 votos en IMDb.

Es la primera película de Chaplin, quien también es el actor principal, y deja escuchar su voz mientras canta en el bar.

Pese a que tiene momentos sonoros, es por muchos considerada la última película de la historia del cine mudo.

Esta mezcla de comedia, romance y drama puede verse en la plataforma de streaming MUBI.

6. Luces de la ciudad (1931, Charles Chaplin)

Y si de dramas románticos hablamos, parece que Charles Chaplin se lleva todos los galardones. Este título histórico del cine mudo cosechó 169.858 votos en IMDb.

Relata la historia de un vagabundo que se las ingenia para conseguir dinero con el fin de poder ayudar a una joven ciega de la que está enamorado. En la piel de Charlot, Chaplin vive todo tipo de locuras para lograr su cometido, dando como resultado una pieza tan divertida como conmovedora.

La película, de 81 minutos de duración, ocupa el puesto número 11 en la lista de las 100 mejores películas elaborada por el American Film Institute en el año 2007.

7. Your name. (2016, Makoto Shinkai)

Esta película de animé japonesa se convirtió en una de las más admiradas por los usuarios. En IMDb consiguió 203.235 votos.

Se trata de una historia que puede conectar con cualquier tipo de espectador. Taki vive en Tokio y Mitsuha en un pequeño pueblo. Mientras duermen, intercambian cuerpos y comienzan a comunicarse entre ellos por medio de notas. A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que termina adquiriendo un matiz romántico.

Dura 106 minutos, es apta para mayores de 13 años y se puede encontrar en Netflix.

8. WALL.E (2008, Andrew Stanton)

Se trata de una comedia romántica realizada por Pixar y Disney. Fue un éxito de taquilla que recaudó más de 500 millones de dólares y cosechó 1.011.640 de votos en el ranking de IMDb.

Dura 98 minutos, un tiempo acorde para no aburrir al público infantil. Cuenta la historia de un robot que fue diseñado para limpiar la basura que cubre la Tierra, la cual fue devastada y abandonada por los humanos.

WALL.E, como se llama la máquina, conoce a EVA, un robot tipo sonda que es enviada al planeta para investigar si existen indicios de vida y se enamora de ella. Tras hallar una planta, EVA vuelve a la nave en la que llegó para regresar a destino y el robot la sigue al espacio exterior, dando comienzo a una aventura que cambia la vida de ambos.

Representa también una crítica al consumismo y a la falta de cuidado hacia el medio ambiente.

Este film fue galardonado como mejor película animada de 2008 con un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA.

Se puede disfrutar en la plataforma de streaming Disney +.

9. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2014, Michel Gondry)

También traducida al español como ¡Olvídate de mí!, se trata de un drama romántico que explora la psicología y muestra cómo sería la vida de una persona si pudiese borrar los recuerdos que no quiere tener más en su mente.

La película está protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, con la participación de otras estrellas como Kirsten Dunst y Mark Ruffalo. Logró 921.059 votos en el ranking de IMDb.

Fue galardonada con el Oscar a mejor guion original y se convirtió en una película de culto para muchos críticos de cine.

Puede encontrarse en la plataforma de streaming Amazon Prime.

10. Amélie (2001, Jean-Pierre Jeunet)

El fabuloso destino de Amélie Poulain, como se llama en realidad, es un clásico del cine francés. Se convirtió en la segunda película más exitosa después de Amigos intocables.

Esta comedia romántica narra la vida de una joven camarera quien, el mismo día que se entera de que muere la princesa Lady Di, encuentra una caja que contiene juguetes, fotos y otros objetos que un niño escondió hace 40 años. Entonces, sale a buscarlo para poder devolverle sus pertenencias. Este desafío la va a ayudar a descubrir el nuevo propósito de su vida.

Protagonizada por Audrey Tautou, consiguió más de 23 millones de espectadores a nivel internacional y 709.864 votos en el ranking de IMDb. Fue galardonada por los Premios del Cine Europeo y por los Premios César.

Se puede disfrutar en la plataforma Amazon Prime.

