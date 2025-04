Quién es Rosemary, la asesora que habló tras la separación de Yuyito González y Javier Milei

“Quiero contarles a todos que terminamos nuestra relación con Javier Milei”, dijo Amalia ‘Yuyito’ González el lunes pasado en la apertura de su programa Empezar el día (Ciudad Magazine). La conductora afirmó que fue algo “consensuado” y que ambos estaban “perfectamente bien”. Sin embargo, en los últimos días surgieron fuertes rumores de una presunta tercera en discordia. Se trata de Rosemary Maturana, asesora de imagen del Presidente de la Nación durante la campaña electoral. Tras la separación de la pareja, la mujer rompió el silencio y se refirió a las especulaciones respecto a su vínculo con el mandatario.

En la emisión del domingo de Infama (América TV), Marcela Tauro señaló que en la separación de Yuyito y Javier Milei habría una tercera en discordia: Rosemary Maturana. “A mí me dijeron que en algún momento, hace unos años, fueron pareja. Ahora son amigos y fue asesora de imagen”, señaló la conductora. Por su parte, Karina Iavícoli señaló que la mujer “le compraba los jarabes cuando él estaba engripado”, a modo de evidenciar el nivel de confianza que tenían, y que cuando falleció el padre de ella “él fue el único hombre que la acompañó”. En este sentido, comentó que hace aproximadamente dos semanas, antes de confirmar la separación, Yuyito habría visto en el celular de Milei “muchas llamadas” entre él y la asesora de imagen. “Ahí se habría desatado la furia descomunal de Yuyito”, acotó.

La separación de Javier Milei y Yuyito González

Acto seguido compartieron una entrevista con Maturana. “Yo no trabajé nunca con Javier, yo lo asesoré, pero por una cosa nuestra en todo el año de campaña. Pero no soy ni del partido, ni contrato, era algo particular”, sostuvo y dijo que conocía a Milei hacía mucho tiempo. Advirtió que fue la encargada de cambiarle el look con las corbatas, la campera y los trajes, pero aseguró que fue algo “particular” y no vinculado con el partido. Al ser consultada por las presuntas insinuaciones de Yuyito González sobre su influencia en la separación, dijo: “Pregúntenle a Yuyito”. Y evitó ahondar en detalles.

Tras la separación de Yuyito González y Javier Milei, vinculan al presidente con su asesora de imagen Romarey (Foto: Instagram)

Pero, ¿quién es Rosemary Maturana? En la entrevista dijo que trabajaba en una inmobiliaria y que también era asesora de imagen. A su vez, afirmó que se recibió de periodista, pero que no ejercía. En su cuenta de Instagram, cuyo usuario es @oscurita_1, se describe como “asesora de imagen y estilismo; fashionstyle; oratoria”. Además se presenta como exalumna de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Argentina John F. Kennedy y agente inmobiliaria.

Maturana fue asesora de Javier Milei durante su campaña electoral (Foto: Instagram @oscurita_1)

Nacida en Vicente López, Maturana además de haber sido la asesora de imagen de Milei durante la campaña electoral, también tuvo simpatías políticas con el massismo. Una nota publicada por LA NACION en noviembre de 2023 advirtió que, al menos hasta 2016, se mostró cerca del Frente Renovador de Sergio Massa, de acuerdo a lo expuesto en sus redes sociales.