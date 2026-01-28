Amalia “Yuyito” González, entre un nuevo y misterioso amor y las ironías sobre Fátima Florez: “Si le sirve, bienvenido sea”

El martes por la noche, Amalia González era una de las figuras más buscadas. Mientras que el Presidente de la Nación, Javier Milei, visitaba a Fátima Florez en Mar del Plata, la conductora de Ciudad Magazine asistía a un estreno de prensa en el Teatro Liceo. Lejos de esquivar las cámaras, Yuyito pasó por la blue carpet y habló de este encuentro que ocupó la agenda mediática y que especuló con una posible reconciliación entre su ex y la humorista.

“¿Estás conociendo a alguien Amalia?”, le preguntó uno de los noteros que la esperaban en busca de sus declaraciones. “Estoy en plan de dejarme conquistar. Vamos a decir que sería ese el estado”, lanzó ante las cámaras de Los profesionales (Elnueve). Al indagar sobre si estaba abierta a la llegada de un nuevo amor, la exvedette confirmó que estaba conociendo a alguien: “Estoy en plan de conquista, haciéndome un poquito la difícil. No es momento de blanqueos ahora”, advirtió.

“¿Lo conociste en Uruguay?”, quiso saber otro cronista, pero González evitó dar información al respecto. “No, chicos. No puedo dar datos sobre todo por el otro, para que me dure”, explicó sobre su decisión de resguardar la identidad del caballero en cuestión.

Yuyito no habló de su nueva historia de amor pero sí habló sobre su ex, Javier Milei, quien por ese entonces estaba llegando al teatro Roxy de Mar del Plata para disfrutar de la función de Fátima Universal. “¿Qué te parece el encuentro entre Fátima y Milei, justo hace dos años ellos eran pareja…?”, lanzó el movilero de Elnueve buscando alguna declaración picante. “Yo la verdad que de fechas no tengo idea de nada”, aclaró en alusión a quienes siempre dijeron que su romance con el mandatario comenzó cuando él todavía estaba en pareja con Florez.

Milei asistió al teatro a ver a Fátima Florez en Mar del Plata y Yuyito opinó al respecto

“Yo con el Presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar, en varias oportunidades. Luego de la ruptura también, así que yo hoy no puedo decirte nada de su agenda de prensa, ni a dónde va ni a dónde no. No sé, si le suma para su campaña o lo que sea, me parece… Bah, no me parece nada. No tengo que opinar”, se corrigió antes de terminar la frase. “Ya todo lo que tenía para hablar se lo dije a él, a la prensa y creo que di todo lo que tenía que dar. Cuando fue el momento de decir ‘stop’, fue stop”, comentó al tiempo que aseguraba no tener más contacto con el economista.

Yuyito, en el estreno de la obra Papá por siempre, en el teatro Liceo Gerardo Viercovich - LA NACION

Su eterna rivalidad con la ex de su ex es conocida por lo que la prensa aprovechó para preguntarle por ella. “Fátima dijo que vos eras medio famosa y que necesitabas un poco de exposición al lado del Presidente”, le recordó el notero, a lo que Amalia respondió con una risa irónica. “No sé, opinen ustedes chicos. Cada uno da lo que puede. Lo que tiene adentro es lo que se da. Yo no tengo mala onda con nadie y le deseo lo mejor a todos y, sobre todo, a la gente que está haciendo temporada que sé que no es una temporada fácil. Ustedes saben mejor que yo. Creo que no está siendo una temporada fácil, ¿no? Bueno, entonces que más que desearles que les vaya muy bien”, lanzó con cierta ironía. “Si hoy le explota el teatro de gente porque va el Presidente o al Presidente le sirve la prensa del teatro, bienvenido sea”, concluyó.

La respuesta de Fátima

Como hace dos años, cuando todavía eran pareja, Fátima Florez recibió a Javier Milei en su temporada marplatense. El Presidente vio el show desde la platea y luego, sobre el final subió al escenario para interpretar “El rock del gato” junto a la imitadora.

“Estuvo buenísimo. Nunca habíamos cantado en público, así que fue todo un desafío. Sentí que se sintió muy cómodo. Hay que subirse a un escenario donde el show ya está finalizando con la energía allá arriba… Se metió, se subió y estuvo muy bueno. La gente pidió un tema más pero no se podía por una cuestión de tiempo porque tenía que ir al Derecha Fest, pero estuvo fantástico”, relató.

Fátima Florez y Javier Milei cantaron El Rock del gato en el Teatro Roxy Instagram

Respecto a su vínculo, la humorista aseguró que nunca perdió contacto con su ex: “Nosotros somos amigos, nos llevamos bien. No me gusta rotular las relaciones y los vínculos, pero está todo bien”, contó sobre cómo es su relación hoy en día. Ante las especulaciones de una posible reconciliación, lanzó: “En la previa me dijo muchas cosas al oído, y en el escenario también. Siento que conmigo es como que se relaja, se suelta y disfruta”.

“Yuyito dijo que capaz te sirve la prensa de él”, le dijo una cronista a la salida de la función. Sin emitir palabra, Fátima se chupó un dedo para mandarle un mensaje indirecto a la exvedette y dar por terminado el asunto.