Luca Martin apuntó contra Fátima Florez, volvió a generar polémica y recibió la respuesta en vivo

Luca Martin, panelista de Bendita (canal 9) y heredero de figuras del espectáculo como Matías Martin y Nancy Duplaá, volvió a estar en el centro de la polémica mediática tras hacer duras declaraciones contra Fátima Florez. El joven, quien ya había generado controversia con Chiche Gelblung por comentarios sobre su edad, ahora apuntó contra la humorista a raíz de sus dichos sobre Yuyito González. “Es preocupante”, opinó sobre la actitud de la exnovia del presidente Javier Milei.

La controversia se originó cuando Fátima, durante una entrevista en La Mañana con Moria (El Trece), recordó un episodio vinculado a la visita de Milei al programa Empezar el Día (Ciudad Magazine), que conducía Yuyito González (quien también fue pareja del mandatario). En aquella ocasión, Florez le advirtió al Presidente sobre la elección de su entrevistadora: “¿Al programa de quién vas? Está en desuso, discontinuada”, dijo refiriéndose al bajo rating del ciclo de Yuyito González.

Luca emitió una dura opinión sobre Fátima y volvió a encender la polémica (Foto: Bendita)

Estas declaraciones fueron el detonante para que Luca se metiera de lleno en la disputa y emitiera una fuerte opinión sobre la imitadora. “Es medio preocupante ver a Fátima hablando en la televisión abiertamente sobre cómo la validez de Yuyito tiene que ver 100% con su sexualidad. Le dijo ‘está discontinuada’ como si tuviese un valor por ser o no ser un ser sexual”, expresó Martin.

En esa misma línea de crítica, el panelista lanzó: “Que una mujer hable así de otra en la tele... andá a cag... Andate a cag... loco”. A partir de estos dichos, Estefi Berardi, otra de las panelistas del programa conducido por Edith Hermida, lo corrigió y aseguró que Florez “no se refiere a eso”. Por su parte, la conductora bromeó sobre a situación de Luca, que estaba entrando de lleno en otra polémica del espectáculo. “Luca se sigue metiendo en problemas”, dijo entre risas.

La respuesta de Fátima Florez no se hizo esperar. A los pocos minutos de los dichos de Luca Martin, se conoció que la humorista estaba siguiendo el programa y se comunicó con el panelista Guillermo Barrios para desmentir categóricamente las interpretaciones de su colega. “Cualquiera lo que dice Luca. Cualquiera. Que aprenda a escuchar. Discontinuada no se refiere para nada al sexo”, leyó Barrios desde su celular. Ante esa corrección, Berardi le señaló a su compañero que Fátima, con sus declaraciones, iba por el lado del rating y de la exposición que generaba ese programa. Sin embargo, Luca Martin gritó: “Es un Presidente, chicos, no un show de TV”.

Para finalizar, sus compañeros le dijeron: “Mandale un besito a Fátima”. A lo que el joven, mirando a cámara, hizo: “Un beso, Fátima”.

Fátima se comunicó con el programa a través del periodista Guillermo Barrios (Foto: Bendita)

Fátima Florez volvió a estar en boca de todos esta semana luego de que el presidente Milei asistiera a su espectáculo teatral en Mar del Plata y, a pedido de la artista y expareja, subiera al escenario y se animara a interpretar su propia versión de “El rock del gato”, el famoso hit de Ratones Paranoicos. No era la primera vez que Milei cantaba en público, ya que hace unos meses brindó un show junto a otros dirigentes de su fuerza en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La escena en el teatro marplatense fue grabada por los asistentes y en pocas horas se volvió viral. Fiel a su estilo, Milei cantó y se movió por el escenario acompañado por Florez. La audiencia, que llenó la sala, celebró la aparición del mandatario con entusiasmo, tal como lo había hecho al verlo ingresar al teatro. Como ya es un clásico, el jefe de Estado llegó junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello.