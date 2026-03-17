¿Quién estaba detrás de Bradley Cooper? La exitosa carrera que construyó el “hombre misterioso” de los Oscar

Este domingo 15 de marzo, se llevó a cabo una nueva entrega de los Premios Oscar. En medio de los preparativos del evento más importante de Hollywood, varias perlitas volvieron al recuerdo de quienes siguen cada años la ceremonia que premia a lo mejor de la industria cinematográfica mundial; y una de estas se remonta al 2014, cuando Ellen DeGeneres revolucionó las redes con la selfie más ambiciosa de la historia. Entre rostros consagrados como los de Meryl Streep, Brad Pitt, Bradley Cooper y Julia Roberts, un joven sonriente con lentes negros se convirtió en el gran enigma de la noche: ¿quién era el “desconocido” que logró colarse en el encuadre más caro de Hollywood?

El día que Lupita Nyong'o ganó un Oscar por su trabajo en 12 años de esclavitud (AP Photo/John Locher) John Locher - Invision

Doce años después de aquel flash espontáneo, la incógnita se resolvió. Aquel adolescente que acompañaba a su hermana, la ganadora del Oscar Lupita Nyong’o, ya no es un simple espectador. Se trata de Junior Nyong’o, quien pasó de ser un rostro viral por accidente a consolidar su propia carrera en el ambiente artístico.

Junior junto a Lupita, su hermana (Foto: Instagram/@juniornyongo)

Además de tapar el rostro de Angelina Jolie en la imagen, Junior es conocido por haberse sacado numerosas selfies con figuras como Benedict Cumberbatch, John Travolta y Gabrielle. En declaraciones a E! News esa noche, Lupita admitió: “Creo que esa es su victoria sin duda. Se hizo la selfie más famosa del mundo. Me alegra haber podido facilitarlo”.

Tras aquel episodio, Junior decidió que su lugar no estaba solo en la alfombra roja, sino sobre las tablas. Se mudó a California para cursar una maestría en actuación (MFA) en la prestigiosa Universidad de California en San Diego, de la cual se graduó en 2023.

Hoy, a sus 32 años, su nombre resuena en los círculos del teatro neoyorquino. El año pasado, protagonizó junto a su hermana Lupita la obra Twelfth Night (Noche de Reyes) de Shakespeare en el emblemático Central Park. Pero su éxito no se limita al teatro clásico. Además de haber participado en la serie The First junto a Sean Penn, recientemente se lo vio colaborar en proyectos con figuras de la talla de Sandra Oh.

Junior es Dj (Foto: Instagram/@juniornyongo)

Más allá de la actuación, Junior exploró su faceta como músico y productor bajo el seudónimo Suluwe, destacándose como DJ en la escena alternativa. Su presencia en redes sociales lo posiciona como un referente de moda y cultura que reivindica sus raíces kenianas a través de un estilo vanguardista y disruptivo. Aquel joven que alguna vez fue un rostro borroso en un tuit hoy utiliza su plataforma para visibilizar el arte africano contemporáneo.

Nyong’o tiene 32 años (Foto: Captura Instagram/@juniornyongo)

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 36.000 seguidores, comparte parte de su trabajo en el mundo de la música y la actuación. La última publicación significativa data del 27 de diciembre de 2025, cuando celebró sus 32 años. “Suavemente entrando en 32. Gracias a todos por ser parte de un año más. Agradecido por cada respiro que tomo. Feliz cumpleaños para mí”, escribió junto a una serie de fotografías en la que posó en primer plano.

Junior está casado desde 2020 (Foto: Instagram/@juniornyongo)

En julio de 2020, tras posponer sus planes originales por la pandemia, el joven se casó con la cantante y música keniana Wanja Wohoro. La pareja celebró una ceremonia de boda íntima en el jardín de la Zereniti House en Tigoni, Kenia.