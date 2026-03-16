Premios Oscar 2026: Conan O’Brien, entre la situación mundial, la polémica de Timothée Chalamet y una mención a la Argentina

Apenas cinco minutos pasadas las 20 [hora argentina] hizo su entrada triunfal al Dolby Theatre de Los Ángeles Conan O’Brien, anfitrión una vez más de la ceremonia de los premios Oscar. Como ya es un clásico, antes de darle inicio a la entrega de premios propiamente dicha, pronunció un fuerte discurso que incluyó chistes, comentarios políticos y hasta una mención a la Argentina.

“Estoy honrado de ser el último host humano presentando los Oscar”, fue lo primero que dijo el conductor entre risas y en alusión al avance de la inteligencia artificial. Luego, recordó: “El año pasado la pasé muy bien siendo anfitrión; el año pasado Los Ángeles estaba en llamas (los incendios azotaban la zona e incluso la fiesta del cine tuvo que posponerse), pero este año todo va muy bien”. Entonces hizo unos segundos de silencio, porque sus últimas palabras hacían referencia de manera irónica a la guerra en Medio Oriente, y como el público aplaudió, él calificó esa respuesta como “rara”.

“Hay mucha seguridad esta noche, debía mencionarlo. Me dijeron que estaban preocupados por posibles ataques de las comunidades de ballet y ópera. Están molestos porque no hayas incluido el jazz”, dijo dirigiéndose a Timothée Chalamet, quien solo atinó a sonreír. Es que el mes pasado, en una entrevista, el protagonista de Marty Supremo había dicho que no quería trabajar en los mencionados rubros, ya que “no le importan a nadie”, lo que causó una polémica y un masivo repudio.

Conan O'Brien hizo el chiste sobre Timothée Chalamet y su cara fue de "lo dije y lo sostengo

Las plataformas de streaming no salieron ilesas del discurso de O’Brien, quien apuntó: “Es impresionante, hay personas interesantes, el CEO de Netflix está acá y es la primera vez que está en un teatro”. Luego, como si leyera los pensamientos del empresario, gritó: “¿Por qué están acá todos juntos disfrutando? Deberían estar en casa solos, donde pueden monetizar cada segundo”. Al rato, fue el turno de la competencia: “Amazon no recibió nominación este año. ¿Otros que se quedaron afuera? Walmart, Alibaba y Chewy. ¿Por qué la web donde compro el papel higiénico no gana más Oscar?”.

Más tarde también mencionó a algunas de las nominadas a Mejor película y comentó: “Bugonia, me gustan las películas que suenan a platillo. F1 me encantó porque es la historia de un conductor de Fórmula 1 que gana después de decidir que tenía que ir más rápido. Y un aplauso para Pecadores; el director dijo que no quería votar porque no quería juzgar el trabajo de los colegas, pero al resto parece que les encanta juzgar”.

“Asesinos de sueños” fue el calificativo que el anfitrión le puso a los directores de casting, que este año por primera vez compitieron en una categoría. También se refirió a la ausencia de artistas británicos en la lista de nominados e ironizó sobre las denuncias relacionadas con Jeffrey Epstein que sacuden a los Estados Unidos: “Es la primera vez desde 2012 que no hay un actor británico nominado y el portavoz británico dijo: ‘Al menos nosotros sí detenemos a los pedófilos’”.

El guiño de Conan O'Brien a la Argentina en los Oscar

Se rio de los memes de Leonardo DiCaprio y recordó que la ceremonia que llevaba adelante la veían más de mil millones de personas en el mundo. Entonces, decidió saludar a algunos países: “Nos están viendo de España y de Argentina”, dijo y saludó en español, como guiño a los lugares mencionados: “Soy Connan O’Brian y es un placer darles la bienvenida a los Oscar”. Para saludar a “los amigos de Los Ángeles”, repitió el mismo saludo, también en español.

“Es un evento internacional, sabemos que estamos en tiempos muy caóticos y en estos momentos creo que los Oscar resuenan en particular. 31 países de seis continentes están siendo representados esta noche y cada película que estamos honrando es producto de miles de personas hablando en diferentes idiomas trabajando para hacer algo bello; no solo honramos una película, sino los ideales de paciencia, resiliencia y esta cualidad tan rara en la actualidad, el optimismo. Celebremos el optimismo no porque creamos que las cosas van bien, sino porque estamos esperando algo mejor”, agregó.

Antes de cerrar, simuló que él ganaba una estatuilla y, lejos de la humildad que reconoció en los artistas, se puso una capa de rey, lo bendijo un Papa y realizó un baile especial.