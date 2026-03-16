El In Memoriam de los premios Oscar 2026: los artistas recordados y los grandes ausentes

Promediando la 98a. ceremonia de los premios Oscar, la emoción invadió el Dolby Theatre de Los Ángeles. El segmento conocido como In Memoriam, este año contó con tres homenajes especiales, el primero a cargo de Billy Crystal, especial para el director Bob Reiner; el siguiente a cargo de Rachel McAdams, para Diane Keaton y el último a Robert Redford realizado por su amiga y compañera Barbra Streisand, que cerró el bloque cantando “The Way We Were”. El compositor argentino Lalo Schifrin tuvo su espacio en el segmento y además, una ausencia ¿justificada? que llamó la atención.

El homenaje íntegro de Billy Crystal a Rob Reiner y Michele Reiner

“La primerea vez que vi a Rob Reiner fue en 1975 cuando me hizo un casting y me dijo: ‘me gustó que hicieras de actor’, y lo vi convertirse en un gran maestro de historias. Subió a 11 el nivel de la comedia y mostró en Stand by me (Cuenta conmigo) la amistad entre niños y después la increíble historia de amor y venganza y una princesa, la película nominada al Oscar con Meg Ryan y su servidor: Nueva York en otoño, Katz y Harry diciéndole a Sally que cuando quieres pasar el resto de tu vida con alguien quieres que el resto de tu vida empiece ya. Estas y muchas películas, Demi Moore, Tom Cruise y la recordada frase de ‘no puedes aguantar la verdad’... las películas de Rob duran toda la vida porque están hechas de lo que nos hace reír, llorar y aspiramos a ser”, dijo emocionado Billy Crystal y calificó a la partida del director como una “pérdida inconmensurable”.

En un juego de palabras, sumó: “Muchas veces me dijo que para él significaba mucho que su trabajo significara mucho para ustedes. Amigo, nos divertimos en el camino”. De inmediato le dio paso a un video para recordar a algunas figuras fallecidas en los últimos doce meses, como Terence Stamp, Sally Kirkland, el argentino Lalo Schifrin, Claudia Cardinale y Giorgio Armani, entre otros.

Rachel McAdams rindió homenaje a Diane Keaton

Acto seguido, Rachel McAdams comenzó con su homenaje a una colega: “Perdimos a muchas actrices cuyo talento recorría el mundo, Claudia Cardinale, nuestra reina de la comedia Catherine O’Hara y la icónica Diane Keaton que iluminó la pantalla durante cincuenta años. No hubo una actriz de mi generación que no estuviera inspirada por ella. Artista, autora activista y madre de sus dos hijos, significó tanto para tantos de nosotros, celebramos su vida, una leyenda sin fin”.

Antes de dar paso al último discurso, una vez más pasaron por la pantalla nombres y fotos de aquellos que ya no están, como Val Kilmer, Robert Duvall, y Robert Redford. Este último además contó con un homenaje especial, de la mano de su amiga Barbra Streisand, quien recordó que el actor rechazó en primera instancia el papel de The way We Were: “Yo solo imaginé a un hombre, pero él decía que no tenía espalda, tiempo después aceptó. Tuvimos un momento hermoso acompañándonos y la forma que fuimos es considerada hoy una historia clásica de amor. Bob tenía mucha espalda en y detrás de pantalla, alzaba la voz para defender la libertad de prensa, proteger el medio ambiente. Era atrevido, audaz, un cowboy intelectual que trazó su propio camino; lo extraño más que nunca. Me dijo ‘te amo’ y en la última nota que le escribí le dije ‘te amo’”. Para cerrar cantó justamente el tema del film mencionado que protagonizaron en 1973.

Brigitte Bardot, la gran olvidada GettyImages

Apenas finalizó el segmento, varios usuarios de redes sociales se percataron de una gran ausencia: en ningún momento se mencionó a la francesa Brigitte Bardot, fallecida el 28 de diciembre del año pasado. Su omisión, sin lugar a dudas, dará mucho que hablar en las próximas horas.