Quién es Adam Pearson, el actor con neurofibromatosis que asistió a los Premios Oscar y visibilizó su dura condición

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 también fue escenario de historias de superación. Entre las figuras que asistieron a la 98ª ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estuvo Adam Pearson, un actor británico que se convirtió en uno de los nombres más comentados de la noche por su compromiso con la visibilización de la neurofibromatosis, la enfermedad genética que padece desde niño.

Para Pearson, la presencia en la gala de Hollywood representó un momento muy simbólico. A través de su cuenta de Instagram, minutos antes de ingresar al evento, compartió un mensaje cargado de emoción al recordar el largo camino recorrido hasta llegar a uno de los escenarios más importantes del cine.

Adam Pearson compartió en sus redes sociales su emoción por asistir por primera vez a los Premios Oscar (Foto: Instagram @adampearson)

“Si le hubieras dicho al joven Adam que iba a estar en los premios de la Academia sentado junto a actores que creció viendo, pero como uno de sus pares, nunca lo habría creído”, escribió el intérprete, agradeciendo además a las personas y equipos que lo acompañaron en su carrera.

Adam Pearson durante su infancia (Foto: Adam Pearson)

El actor también compartió detalles de su estilismo para la ceremonia, que incluyó un traje de Amiri, accesorios de Montblanc y Jimmy Choo, además de un broche de Past and Precious, en un look que completó con el trabajo de distintos estilistas y diseñadores.

Rápidamente, la publicación se volvió viral con decenas de mensajes de personas de todo el mundo que lo felicitaban por su trayectoria en la pantalla grande. “¡Tan impresionante! ¡Y me encanta el traje!“, ”Amigo. También soy un niño de Croydon. Solía vivir South End, Thornton Heath y Addo. ¡Te he visto muchas veces durante muchos años y es increíble verte haciendo cosas fantásticas!" y “Super Adam disfruta la noche, papá estaría feliz y orgulloso de ti también”, escribieron los usuarios.

El posteo de Adam Pearson que se viralizó en Instagram (Foto: Instagram @adampearson)

¿Qué es la neurofibromatosis?

Adam Pearson vive con neurofibromatosis tipo 1 (NF1), un trastorno genético poco frecuente que provoca cambios en la pigmentación de la piel y el crecimiento de tumores en el tejido nervioso.

Según explica la clínica Mayo, esta enfermedad puede generar manchas de color marrón claro en la piel y la aparición de tumores benignos en distintas partes del sistema nervioso, incluidos el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Aunque la mayoría de los tumores no son cancerosos, en algunos casos pueden presentar complicaciones. La condición afecta aproximadamente a una de cada 2500 personas.

Adam Pearson agradeció a sus padres por acompañarlo en su sueño de convertirse en actor ARTURO HOLMES� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En el caso de Pearson, la enfermedad comenzó a manifestarse cuando era muy pequeño. Creció en Croydon, al sur de Londres, junto a su hermano gemelo Neil. Durante los primeros años de vida ambos eran prácticamente iguales, pero cuando Adam tenía cinco años sufrió un golpe en la cabeza que nunca terminó de sanar.

Adam Pearson junto a su hermano, Neil (Foto: Adam Pearson)

Tras varias consultas médicas, los especialistas confirmaron el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1. Con el paso del tiempo, la enfermedad comenzó a alterar su rostro y, cuando cumplió ocho años, los tumores habían avanzado de tal manera que su apariencia física ya era muy diferente, lo que derivó en burlas y discriminación durante todos los años que asistió al colegio.

“Cada vez que en televisión daban El hombre elefante o El jorobado de Notre Dame, al día siguiente escuchaba esos apodos en la escuela”, recordó Pearson en una entrevista con la revista People. Según contó, la secundaria fue uno de los períodos más difíciles de su vida. “Respiraba hondo antes de cruzar la puerta y trataba de mantenerme firme”, explicó. Curiosamente, su hermano gemelo también fue diagnosticado con neurofibromatosis tipo 1, aunque en su caso la enfermedad no se manifestó con signos externos visibles.

Un hombre diferente, la película que Adam Pearson protagonizó para llevar conciencia sobre su enfermedad

A Different Man - Tráiler completo en español

Sin embargo, su historia de vida le permitió no solo hacer visible su caso a través de su reciente aparición en los Premios Oscar, sino también con una película estrenada en 2024 y titulada Un hombre diferente. La misma cuenta la historia de Edward, un actor con neurofibromatosis que se somete a un procedimiento experimental para cambiar su rostro.

Un hombre diferente, la película en la que Adam Pearson habló de su extraña enfermedad (Foto: Instagram @adampearson)

Aunque el hombre cree que de esta manera acabarán sus problemas al salir de la cirugía descubre que aparecen nuevos problemas y críticas en la sociedad a las que debe adaptarse a pesar de tener un rostro “normal”. El film obtuvo una nominación a Mejor Maquillaje y Peluquería en la 97.ª edición de los Premios Oscar y Sebastián Stan ganó el premio a Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia en la 82.ª edición de los Globos de Oro.