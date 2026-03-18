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La final de Masterchef 2026, en vivo: el rating y quién gana el reality de la cocina, ¿La Reini o Ian?

El reality de cocina de Telefe llegó a su etapa decisiva y los fanáticos están expectantes por conocer al gran campeón de la edición 2026: seguí el minuto a minuto

Sofía Gonet se enfrenta a Ian Lucas en la gran final de MasterChef Celebrity
Sofía Gonet se enfrenta a Ian Lucas en la gran final de MasterChef CelebrityImagen ilustrativa generada con IA

Cómo ver en vivo la primera parte de la final de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe a partir de las 21.30. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

  • DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
  • Cablevisión / Telecentro: canal 12.
  • Flow: canal 10.
  • Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, la final también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max; por otro en YouTube y Twitch por Streams Telefe.

A qué hora es la final de MasterChef hoy

Según confirmaron a LA NACION, hoy la final se trasmitirá a partir de las 21.30. En este sentido, se trata de un último desafío partido en dos fechas, ya que el jueves se dará a conocer quién gana MasterChef Celebrity.

Cómo será la final de MasterChef Celebrity

El reality de cocina de Telefe ya llegó a su etapa decisiva. Este desafío final, que enfrentará a Ian Lucas con Sofía “La Reini” Gonet, tendrá dos partes: comenzará este miércoles y terminará el jueves cuando se conocerá al gran ganador.

Sofi Gonet y Ian Lucas, los finalistas de MasterChef Celebrity Argentina (Foto: Prensa Telefe)
Sofi Gonet y Ian Lucas, los finalistas de MasterChef Celebrity Argentina (Foto: Prensa Telefe)
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