La final de Masterchef 2026, en vivo: el rating y quién gana el reality de la cocina, ¿La Reini o Ian?
El reality de cocina de Telefe llegó a su etapa decisiva y los fanáticos están expectantes por conocer al gran campeón de la edición 2026: seguí el minuto a minuto
Cómo ver en vivo la primera parte de la final de MasterChef Celebrity
MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe a partir de las 21.30. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:
- DirecTV: canal 123 (1123 en HD).
- Cablevisión / Telecentro: canal 12.
- Flow: canal 10.
- Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).
A su vez, la final también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max; por otro en YouTube y Twitch por Streams Telefe.
A qué hora es la final de MasterChef hoy
Según confirmaron a LA NACION, hoy la final se trasmitirá a partir de las 21.30. En este sentido, se trata de un último desafío partido en dos fechas, ya que el jueves se dará a conocer quién gana MasterChef Celebrity.
Cómo será la final de MasterChef Celebrity
El reality de cocina de Telefe ya llegó a su etapa decisiva. Este desafío final, que enfrentará a Ian Lucas con Sofía “La Reini” Gonet, tendrá dos partes: comenzará este miércoles y terminará el jueves cuando se conocerá al gran ganador.
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