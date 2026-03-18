La final de Masterchef 2026, en vivo: el rating y quién gana el reality de la cocina, ¿La Reini o Ian?

MasterChef Celebrity se puede ver en vivo por televisión en Telefe a partir de las 21.30. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, la final también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max; por otro en YouTube y Twitch por Streams Telefe.