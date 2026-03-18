A horas de la final de MasterChef Celebrity y tras su eliminación, Maxi López abrió su corazón como nunca

Tras quedar eliminado en la semifinal de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), Maxi López, uno de los indiscutidos favoritos de esta edición, hizo uso de sus redes sociales para compartir unas reflexivas palabras. Una vez más dejó entrever su costado más vulnerable y habló a corazón abierto sobre su paso por el programa, los sacrificios que hizo durante los últimos cinco meses y el apoyo que recibió de parte del público.

Este miércoles 18 de marzo desde las 21.15 comenzará la gran final de MasterChef Celebrity Argentina por la pantalla de Telefe. Aunque el ganador recién se conocerá el jueves, los candidatos son dos: Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet. Por decisión de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, los influencers se impusieron en la semifinal sobre López y Claudio “Turco” Husaín.

Turco Husaín y Maxi López quedaron eliminados en la semifinal de MasterChef Celebrity; la final será entre Ian Lucas y Sofi Gonet (Foto: Prensa Telefe) Adrian Diaz Bernini

Al término del programa, López expresó en su cuenta de Instagram: “Hasta acá llegó mi paso por MasterChef. Me llevo todo lo compartido con mis compañeros, disfruté y me divertí mucho durante las grabaciones. Fue un reto muy grande volver a la Argentina y empezar a cocinar, pero llegué más lejos de lo que me imaginé”. En esta misma línea cerró: “Gracias a todos por el apoyo y el cariño que me hicieron llegar. Los quiero”. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos de su paso por el reality.

Por otra parte, este miércoles publicó un video en TikTok en el que habló directo a cámara sobre el final del ciclo: “La verdad que cuando empezó todo esto nunca pensé todo lo que se iba a generar, todo lo que pasó, llegar hasta esta instancia... Es un proceso y un camino que disfruté mucho”.

El mensaje de Maxi López en Instagram tras finalizar su paso por MasterChef (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

Le extendió su agradecimiento a la producción, al canal y a sus seguidores, y aseguró que vivió una “experiencia increíble”. “El cariño que me brindaron durante todo este proceso me lo llevo para siempre en mi corazón. No tengo palabras para describir todo lo que me dieron. Acompañándome gala tras gala, proceso tras proceso en momentos difíciles”, le dijo directamente a sus fans.

“Para mi fueron cinco meses muy intensos donde tuve que hacer grandísimos sacrificios”, admitió. Participar del programa le significó vivir en el mismo país que sus tres hijos mayores Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara, pero al mismo tiempo estar lejos de su pequeña hija Elle y de su mujer, Daniela Christiansson, en la recta final de su segundo embarazo. Aunque estuvo presente para el parto de Lando, que tuvo lugar en Suiza, a los pocos días regresó a la Argentina, algo por lo que fue fuertemente cuestionado.

"Al final lo más importante es disfrutar del camino y compartir esta experiencia con todos ustedes", le dijo López a sus seguidores (Foto: Telefe)

“Vine con mucha curiosidad y terminé descubriendo un mundo nuevo, siendo feliz disfrutando del camino. Porque al final lo más importante es disfrutar del camino y compartir esta experiencia con todos ustedes. Gracias por estar ahí, por bancarme siempre, en todo momento. Los quiero mucho", sentenció el exfutbolista. Por último advirtió que próximamente saldrán a la luz sus nuevos proyectos.

La emotiva despedida de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef, entre lágrimas y abrazos

Luego de que Maxi López quedara eliminado de MasterChef, Wanda Nara le dedicó unas sentidas palabras de despedida. “Muchas veces dije: ‘Si esto sale mal, me va a odiar para siempre, no va a haber una segunda oportunidad de esta relación que tenemos ahora’“, reconoció. ”Estoy muy contenta de todo lo que viviste acá, por los chicos también…”, continuó, pero debió hacer una pausa porque la invadió la emoción. López también se mostró sensibilizado ante sus palabras: se secó las lágrimas y agachó la cabeza.

El emotivo momento de Wanda Nara y Maxi López en la semifinal de MasterChef Celebrity

“Se que también luchabas con los dichos de la gente, por tus chiquitos que están en el exterior, pero acá también tenías tres adolescentes que te pudieron disfrutar. (...) A pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente, a pesar de la distancia, y en mi momento más difícil estuviste y yo también voy a estar siempre que me necesites“, continuó Nara. López se conmovió profundamente y se acercó a ella para darle un sentido y genuino abrazo que dijo más que mil palabras.