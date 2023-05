Quién es María del Mar Ramón, la supuesta novia de Jorge Rial

escuchar

Jorge Rial sufrió un delicado episodio cardíaco a fines de abril y, en ese contexto, se dio a conocer que una joven lo estuvo acompañando durante su internación en Colombia. Incluso, se supo que esta mujer —que se cree que es su nueva novia— fue la encargada de llamar a las hijas del periodista, Morena y Rocío, para pedirles que viajaran de urgencia a Bogotá por recomendación de los médicos que lo atendieron.

Según dio a conocer Intrusos (América), se trata de María del Mar Ramón, de 30 años. Nació en Bogotá en 1992, pero vive en Buenos Aires desde el año 2012. Es escritora y tiene tres libros publicados: Coger y comer sin culpa: el placer es feminista, La manada y Todo muere salvo el mar. Además, en nuestro país, escribe columnas para diversos medios de comunicación y lleva a cabo un proyecto conocido como Fanática de los Boliches, mediante el cual lleva el feminismo a la vida nocturna.

De todos modos, su militancia sigue firme en su Colombia natal, donde creó la organización no gubernamental denominada Red de Mujeres y un colectivo que se llama Las viejas verdes.

María del Mar Ramón vive en Buenos Aires hace más de 10 años (Fuente: Facebook/ María del Mar Ramón)

¿Qué dijeron María del Mar Ramón y Jorge Rial sobre su relación?

Al darse a conocer su vínculo con Rial, la escritora decidió hablar al respecto en Después de la tormenta, el ciclo radial que conduce junto a Matías Castañeda y Matías Rosujovsky. “Recibí muchos mensajes. Tuve que cerrar mi cuenta de Instagram en un momento, y así lo voy a mantener”, señaló al aire entre risas ante la gran repercusión.

María del Mar Ramón también se refirió a todos los mensajes que le llegaron de parte de distintos periodistas que le preguntaban sobre su vida amorosa: “Dije, literalmente: ‘Esa persona no me puede estar mandando un mensaje a mí’. ¡Dios, no me puede estar pasando eso!”. Y agregó: “Después me dije: ‘Yo no tengo por qué responder’ y, además, estaba en mi país, mi casa (Colombia), así que no contesto, no mando mensajes”.

“Qué nosotros hayamos salido en LAM marca que en este país puede pasar muchas cosas en las elecciones”, concluyó con un tono irónico al comparar la realidad de la Argentina con las noticias de su supuesto noviazgo. Sin embargo, no confirmó ni negó nada al respecto.

Por su parte, Jorge Rial también habló sobre su vínculo luego de hacer una aparición especial este lunes en su programa de radio para contar lo que vivió en las últimas semanas. “Se te vio enamorado allá en Colombia, descubrimos a tu novia”, le comentó un notero. Con una sonrisa en la cara, el conductor acotó: “Es una gran escritora”.

“Me acompañó a morir. Fue muy importante”, continuó al referirse a la joven colombiana, y —en el mismo sentido— reconoció a las otras personas que estuvieron con él durante ese duro momento, como sus hijas y su médico personal, quienes viajaron de urgencia a Bogotá.

¿Qué pasó con la salud de Jorge Rial?

El primer posteo de Rial tras ser internado por un paro cardíaco en Colombia Instagram

Jorge Rial sufrió un episodio cardíaco el pasado 29 de abril y tuvo que ser internado de urgencia en Colombia, donde se encontraba de vacaciones. Allí permaneció durante varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínicas del Country de Bogotá, donde fue intervenido y le colocaron un stent: el tercero en su vida.

Ángel de Brito fue quien dio a conocer la noticia sobre la complicación de salud que estaba enfrentando su colega. “El parte de Rial: infarto agudo de miocardio, taquicardia ventricular. Se reanimó, se intubó, se realizó cateterismo cardíaco y ahora está estable. A la espera de su evolución”, indicó pocos días después de la internación del periodista.

Cuando ya se encontraba estable tras la intervención, el 10 de mayo, Rial viajó a Buenos Aires en un avión sanitario. En Ezeiza, lo esperaba una ambulancia que lo trasladó hasta el Sanatorio Finochietto, donde quedó internado por un día bajo observación. Luego, fue dado de alta y volvió a su casa.

Este lunes, en Argenzuela (Radio 10), Jorge Rial compartió con sus compañeros lo complicado que fue su cuadro: “En mi hoja clínica, dice que sufrí una muerte súbita. Estuve, más o menos, diez minutos muerto. Diez minutos, [los profesionales] tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron a palos. Me duele mucho la caja torácica”.

Jorge Rial sorprendió a sus compañeros del estudio y detalló el episodio que atravesó en Colombia

LA NACION