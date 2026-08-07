Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá una nueva eliminación el próximo lunes 10 de agosto tras la conformación de una placa polémica. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay apuntados como favoritos para abandonar la competencia en las encuestas que circulan en redes sociales.

Tras la eliminación de Steffany “Campanita” Pereira en placa negativa, además del abandono de Juani “Juanicar” Caruso por la salud de su madre, la jornada del jueves dejó un total de seis nominados: Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Solange “Sol” Abraham, Matías Hanssen, Jennifer “Pincoya” Torres y Yanina Zilli. De igual manera, es importante remarcar que se salvaron Luana Fernández, Tamara Paganini y Mariela Prieto.

Juanicar decidió abandonar tras la recomendación de su familia

A raíz de eso, la audiencia evidenció que está dividida para votar a quién quiere que abandone la casa, por lo que hay muchas dudas. La encuesta realizada por “Fefe” Bongiorno, en la que enfrentó a Charlotte, Hanssen y Sol, reveló que sus seguidores están mayormente en contra de Matías, quien sumó el 52,6%.

Por detrás apareció Sol con el 32,8% de los votos, por lo que los fanáticos del reality están divididos para elegir a quién quieren eliminar. Luego, Charlotte acumuló el 10,9% de los 25.866 votos totales, donde apenas el 3,7% del total optó por elegir a los otros nominados.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de Hanssen Captura X

A su vez, Diego Poggi utilizó su canal de difusión en Instagram para realizar su propia encuesta y los resultados parecen despejar todas las dudas con respecto al mano a mano. En este caso, Sol fue la más votada con más de 6500 votos, mientras que Hanssen acumuló 2600. En este caso, Majluf fue la tercera más votada y apareció con 1000.

Los números de Poggi evidencian que el mano a mano será entre Hanssen y Sol Captura Instagram (@poggi)

Si estos resultados se repitieran el lunes, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición mano a mano entre un hombre y una mujer, el cual también podría llegar a ser el último si Matías Hanssen es eliminado, ya que es el único varón que queda en la casa. En el caso que él sea el elegido por la audiencia para dejar el reality, quedarán únicamente nueve mujeres y una de ellas será la campeona.