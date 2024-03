Escuchar

Luego de una escandalosa gala de eliminación este domingo en la casa de Gran Hermano (Telefé), en la que Furia salió victoriosa por sobre Lisandro, se desató una discusión de tal magnitud que hizo que otra de las participantes abandonara el juego por decisión propia.

Se trata de Agostina Spinelli, la expolicía y principal contrincante de Furia, la jugadora favorita de esta edición. La participante se enteró de la salida de Lisandro, su único aliado en el juego, y le anunció a Santiago del Moro, en ese mismo momento, que abandonaría la casa.

El insólito ritual de Furia para limpiar la casa de Gran Hermano tras el abandono de Agostina

Uno de los motivos por los cuales Agostina decidió abandonar Gran Hermano es porque no quería vivir con Furia, quien según ella es “alguien que la amenazó de muerte”. “Tengo miedo de quedarme. Se lo dije a Gran Hermano que tengo miedo de que esta mina me clave un… Yo no puedo ir a dormir a mi pieza y tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clava un cuchillo. Me dijo: ‘Te voy a matar’”, detalló la expolicía en el confesionario.

Por su parte, el conductor le respondió: “Agostina, este es el momento de Lisandro, pero si te querés ir, las puertas están abiertas para vos y para los que se quieran ir. Siempre estuvieron abiertas, chicos. Si querés irte, agarrá tu valija y dejá la casa”.

Finalmente, se conoció este lunes a la mañana en el programa de radio que encabeza el conductor del reality, El Club del Moro (La100), que Agostina habría abandonado la casa a la madrugada. Por su parte, los hermanitos, lejos de verse afectados, se regocijaron y festejaron la partida de la jugadora al despertarse. Furia, Catalina, Joel, Emmanuel e Isabel celebraron al grito de “hermosa mañana, verdad” tras la salida de Agostina.

Pero una particular actitud de la protagonista de esta edición llamó la atención del público durante la mañana de este lunes. Juliana encendió una vela y se sentó en el exterior de la casa a “limpiar las energías”.

La polémica por un comentario de Agostina en vivo y por el que Gran Hermano emitió un comunicado

En los últimos días, Agostina estuvo en el foco de una polémica por un comentario que realizó sobre el atentado contra la AMIA, en el que fallecieron 85 personas. La ahora exparticipante lavaba los platos al lado de Bautista, cuando el uruguayo le dijo que se ausentaría por un momento para buscar unas golosinas. “Andá, si no vuelan. Como la AMIA”, dijo ella.

Desde la producción, emitieron un comunicado para expresar su rechazo hacia el desagradable comentario que realizó Spinelli en vivo. “Queremos comunicar que Gran Hermano está evaluando qué decisión tomar frente a los repudiables dichos que ha dicho Agostina. La resolución será revelada el próximo domingo”, advirtieron.

Este domingo, le pidieron a Agostina que se disculpara y pasaron, en vivo, un video en homenaje a las víctimas del atentado. No obstante, el público quedó disconforme con la actitud de la jugadora, quien se defendió asegurando que “se trataba de un dicho popular”, lo cual mucha gente negó y repudió.