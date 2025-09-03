LA NACION

En fotos: del beso que confirmó un romance al chapuzón de Russell Crowe y la pasión por el tenis de Lindsay Lohan

En Londres, Los Angeles, Nueva York, Marbella y Venecia, los famosos disfrutan de los últimos días del verano boreal

Kaia Gerber y Lewis Pullman no ocultaron su amor con el romántico escenario que les confirió Venecia, donde ambos viajaron para estar presentes en el Festival de Cine de esa ciudad italiana
Kaia Gerber y Lewis Pullman no ocultaron su amor con el romántico escenario que les confirió Venecia, donde ambos viajaron para estar presentes en el Festival de Cine de esa ciudad italianaBackgrid/The Grosby Group
Kaia Gerber se mostró muy enamorada con su nuevo novio, el actor Lewis Pullman, durante una salida en Venecia. La supermodelo de 23 años y la estrella de Thunderbolts no podían dejar de mimarse mientras paseaban juntos en la ciudad italiana, donde viajaron para ser parte del famoso Festival de Cine
Kaia Gerber se mostró muy enamorada con su nuevo novio, el actor Lewis Pullman, durante una salida en Venecia. La supermodelo de 23 años y la estrella de Thunderbolts no podían dejar de mimarse mientras paseaban juntos en la ciudad italiana, donde viajaron para ser parte del famoso Festival de Cine Backgrid/The Grosby Group
Gerber y Pullman habían sido vistos por última vez disfrutando de un momento íntimo en el club privado The Living Room, en Los Ángeles, el 20 de junio. Las fotos los mostraban caminando de la mano por la calle, vestidos con ropa informal. Hoy ya no se esconden y acuden a eventos juntos
Gerber y Pullman habían sido vistos por última vez disfrutando de un momento íntimo en el club privado The Living Room, en Los Ángeles, el 20 de junio. Las fotos los mostraban caminando de la mano por la calle, vestidos con ropa informal. Hoy ya no se esconden y acuden a eventos juntosBackgrid UK/The Grosby Group
La pareja fue vista por primera vez junta en el restaurante Salazar de Los Ángeles, el día del cumpleaños de Pullman, en el mes de enero. "Lewis ha conocido a los padres de Kaia y les cae muy bien!, declaró una fuente cercana a la pareja a la revista PEOPLE sobre los sentimientos de Cindy Crawford y Rande Gerber, padres de ella. "Todo el mundo dice que Kaia y Lewis tienen mucha química" añadió esta persona.
La pareja fue vista por primera vez junta en el restaurante Salazar de Los Ángeles, el día del cumpleaños de Pullman, en el mes de enero. "Lewis ha conocido a los padres de Kaia y les cae muy bien!, declaró una fuente cercana a la pareja a la revista PEOPLE sobre los sentimientos de Cindy Crawford y Rande Gerber, padres de ella. "Todo el mundo dice que Kaia y Lewis tienen mucha química" añadió esta persona.Best Image/The Grosby Group - Best Image/The Grosby Group
Zoe Saldana y su esposo, Marco Perego, disfrutaron de una cálida noche en Roma junto a sus hijos y los padres de Marco. La familia fue a comer a un prestigioso restaurante y al finalizar la velada, él llevó tiernamente a sus hijos dormidos hacia la furgoneta familiar. Tras dejar a los niños en el hotel con sus abuelos, la pareja dio un romántico paseo bajo la luz de la luna.
Zoe Saldana y su esposo, Marco Perego, disfrutaron de una cálida noche en Roma junto a sus hijos y los padres de Marco. La familia fue a comer a un prestigioso restaurante y al finalizar la velada, él llevó tiernamente a sus hijos dormidos hacia la furgoneta familiar. Tras dejar a los niños en el hotel con sus abuelos, la pareja dio un romántico paseo bajo la luz de la luna.Backgrid UK/The Grosby Group
Georgina Rodríguez asistió a la gala Filming Italy Venice Award del Festival de Cine de Venecia, luciendo con protagonismo su significativo anillo de compromiso. El diamante ovalado, cuyo peso está entre los 25 y 35 quilates y se encuentra valorado en millones de dólares, fue el centro de atención en la alfombra roja. La influencer combinó el look con un grueso choker de diamantes y otras joyas brillantes, asegurándose de que los fotógrafos capturaran cada detalle de su look
Georgina Rodríguez asistió a la gala Filming Italy Venice Award del Festival de Cine de Venecia, luciendo con protagonismo su significativo anillo de compromiso. El diamante ovalado, cuyo peso está entre los 25 y 35 quilates y se encuentra valorado en millones de dólares, fue el centro de atención en la alfombra roja. La influencer combinó el look con un grueso choker de diamantes y otras joyas brillantes, asegurándose de que los fotógrafos capturaran cada detalle de su lookManuele Mangiarotti - Zuma Press/The Grosby Group
Sofía Vergara fue vista cenando con su hijo, Manolo González Vergara, y su socio comercial, Luis Balaguer, en Los Angeles. La actriz llamó la atención con un top ajustado sin mangas en color chocolate, combinado con unos jeans de tiro alto y pierna ancha que complementó con un clutch, un reloj dorado y sandalias
Sofía Vergara fue vista cenando con su hijo, Manolo González Vergara, y su socio comercial, Luis Balaguer, en Los Angeles. La actriz llamó la atención con un top ajustado sin mangas en color chocolate, combinado con unos jeans de tiro alto y pierna ancha que complementó con un clutch, un reloj dorado y sandaliasBackgrid/The Grosby Group
Vanessa Hudgens presumió con orgullo su pancita de embarazo mientras llegaba a un lujoso restaurante de Los Angeles para disfrutar de una noche tranquila antes del nacimiento de su segundo hijo, quien llegará en las próximas semanas. La actriz lució un top ajustado que dejaba ver bien el avanzado estado de su embarazo.
Vanessa Hudgens presumió con orgullo su pancita de embarazo mientras llegaba a un lujoso restaurante de Los Angeles para disfrutar de una noche tranquila antes del nacimiento de su segundo hijo, quien llegará en las próximas semanas. La actriz lució un top ajustado que dejaba ver bien el avanzado estado de su embarazo.Backgrid/The Grosby Group
Rachel Zegler fue vista comprando ropa de segunda mano en un negocio de Save the Children junto a su novio Nathan Louis-Fernand en Londres. La actriz de 24 años, que generó controversia durante el estreno de Snow White por hablar en contra de su coprotagonista y sobre la difícil situación de los niños hambrientos en Gaza, lució un atuendo casual mientras recorría la tienda benéfica.
Rachel Zegler fue vista comprando ropa de segunda mano en un negocio de Save the Children junto a su novio Nathan Louis-Fernand en Londres. La actriz de 24 años, que generó controversia durante el estreno de Snow White por hablar en contra de su coprotagonista y sobre la difícil situación de los niños hambrientos en Gaza, lució un atuendo casual mientras recorría la tienda benéfica.Backgrid UK/The Grosby Group
Russell Crowe disfrutó de un día de playa con su novia, Britney Theriot. El actor fue visto relajándose al sol en Marbella, España. Crowe lució un traje de baño celeste y se metió varias veces al mar para refrescarse. Su descanso en la playa llega apenas dos semanas antes del estreno de la última película de Crowe, Nuremberg, un apasionante drama de la posguerra en el que interpreta a Hermann Goring, la mano derecha de Hitler. Este esperado proyecto ya se perfila como uno de los estrenos más impactantes de la temporada.
Russell Crowe disfrutó de un día de playa con su novia, Britney Theriot. El actor fue visto relajándose al sol en Marbella, España. Crowe lució un traje de baño celeste y se metió varias veces al mar para refrescarse. Su descanso en la playa llega apenas dos semanas antes del estreno de la última película de Crowe, Nuremberg, un apasionante drama de la posguerra en el que interpreta a Hermann Goring, la mano derecha de Hitler. Este esperado proyecto ya se perfila como uno de los estrenos más impactantes de la temporada.ABEL - Backgrid UK/The Grosby Group
Ester Expósito posó para las cámaras durante la presentación de la película El talento. El largometraje, protagonizado por ella y Pedro Casablanc y dirigido por Polo Menárguez, se estrenará en cines el 5 de septiembre.
Ester Expósito posó para las cámaras durante la presentación de la película El talento. El largometraje, protagonizado por ella y Pedro Casablanc y dirigido por Polo Menárguez, se estrenará en cines el 5 de septiembre.Zuma Press/The Grosby Group
Lindsay Lohan asistió al octavo día del Abierto de Estados Unidos en el barrio de Flushing, en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. Para la ocasión se puso un vestido en rosa claro con rosas estampadas, y no dejó de lucir sonriente y compenetrada con el evento.
Lindsay Lohan asistió al octavo día del Abierto de Estados Unidos en el barrio de Flushing, en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. Para la ocasión se puso un vestido en rosa claro con rosas estampadas, y no dejó de lucir sonriente y compenetrada con el evento.SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

