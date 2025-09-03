En fotos: del beso que confirmó un romance al chapuzón de Russell Crowe y la pasión por el tenis de Lindsay Lohan

Russell Crowe disfrutó de un día de playa con su novia, Britney Theriot. El actor fue visto relajándose al sol en Marbella, España. Crowe lució un traje de baño celeste y se metió varias veces al mar para refrescarse. Su descanso en la playa llega apenas dos semanas antes del estreno de la última película de Crowe, Nuremberg, un apasionante drama de la posguerra en el que interpreta a Hermann Goring, la mano derecha de Hitler. Este esperado proyecto ya se perfila como uno de los estrenos más impactantes de la temporada.

ABEL - Backgrid UK/The Grosby Group