Ariel Tarico cambia de dial y vuelve a la emisora porteña que fue su gran escuela

Uno de los pases más importantes de este año es el de Ariel Tarico a Radio Mitre. El humorista se venía desempeñando hace unos años en Rivadavia, pero hoy en el programa Encendidos en la tarde, de María Esther Sánchez, anunciaron la noticia con la presencia del imitador.

Desde el 2 de febrero, Ariel Tarico formará parte del pase entre Alguien tiene que decirlo y Nuestra mañana, el segmento que une los programas de Eduardo Feinmann y Marcelo Bonelli. Este espacio es de los más escuchado de la emisora, en el que siempre se conversan todo tipo de temas y el costado humorístico es fundamental.

En diálogo con LA NACION, se refirió a su regreso a Mitre: “Significa volver a trabajar con grandes amigos que me dio esta profesión. Volver a ver a locutores y productores con los que trabajé hace 20 años, cuando empecé allí. Y volver después de muchos años de recorrida a la radio número uno, es un mimo al corazón”.

El hombre de las mil voces no solo logra captar el espíritu de los personajes que imita, sino que también es uno de los pocos que les da contexto. Se define a sí mismo como un caricaturista, porque el proceso creativo suele empezar con el dibujo y la exageración de rasgos visuales de las personas antes de pasar a la voz. En su vasta lista, Tarico personifica al presidente Javier Milei, a Alberto Fernández, Nelson Castro (Nelson K), Sergio Massa y Elisa Carrió, entre otros. “Yo vengo a sumar, la expectativa es que nos divirtamos mucho y que sea un espacio para entretener al público y estoy contento con eso”, reconoció Tarico ante su nuevo desafío.

En una extensa entrevista que el humorista brindó a LA NACION en 2024, relató cómo fue su primera vez en Mitre -tras ganar un casting para sumarse a los ciclos de Magdalena Ruiz Guiñazú y Néstor Ibarra- en tiempos en que la emisora había quedado segunda en el encendido y quería a un humorista joven que desestructurara el aire, demasiado cargado de política. Cuando se incorporó, los conductores se tomaban tan en serio su trabajo que lo hacían salir al aire desde el estudio contiguo, para “imaginarse” en diálogo con los personajes reales. “Para mí”, reflexionó el humorista en aquella entrevista, “fue la universidad. Fue una gran universidad”.

Ariel Tarico y David Rotemberg volverán en febrero próximo al Teatro Politeama, de Juan José Campanella, con una nueva obra

Ahora, además de compartir el pase con Feinmann y Bonelli, también estará en la mesa Rolo Villar, alguien muy importante dentro de la carrera de Tarico: “Fue un gran inspirador para mí, me acuerdo una vez cuando estaba haciendo una función en la calle Corrientes, en 2008, apareció para felicitarme. Desde ahí nos hicimos amigos. Ser parte de un espacio con él es uno de los regalos que me da esta profesión. Es alguien a quien siempre admiré y ahora vamos a integrar un mismo equipo”, le contó a LA NACION.

En febrero no solo debutará en Mitre, también estrenará ¡Llegamos tarde! en el Teatro Politeama, nuevamente junto a su partenaire creativo David Rotemberg. Además continuará con sus participaciones en el canal Todo Noticias y con su programa Tarico Fake News, los sábados a las 22, también por TN.