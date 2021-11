Beto Casella deja radio Continental y ya escucha ofertas de otras emisoras

Luego de dos temporadas de Bien levantado, de 9 a 13, en Continental (debutó en febrero de 2020), Beto Casella dejaría la AM 590. El conductor empezó a escuchar ofertas de distintos multimedios que estarían interesados en este programa que en 2022 cumplirá 17 temporadas: empezó en 2005 en Mega 98.3, en 2009 estuvo en Pop 101.5, luego en 2018 pasó Rock & Pop 95.5, hasta que en 2020 llegó a Continental. Si bien no hay razones puntuales de su discontinuidad, se sabe que el conductor de Bendita es animador de FM y su público también es de frecuencia modulada. Cuando Continental transmitía en dúplex, era una buena oportunidad para que Casella hiciera su programa en una AM, ya que le daba la oportunidad a los oyentes que también podían sintonizarlo en la FM 104.3, la FM de Continental. Pero este año, la 104,3 fue alquilada a Kuarzo, y paso a hacer Urbana Play FM, radio que tiene como conductores a los ex Metro 95.1 María O’Donnell, Andy Kusnetzoff, Matías Martin y Sebastián Wainraich, entre otros. De concretarse esta salida, Casella, ya libre, escuchará ofertas. Tendrá que definir con qué parte de su equipo emigrará a un nuevo dial. En tanto, Continental deberá definir quién ocupará la denominada segunda mañana. Por lo pronto, siguen Dominique Metzger y Diego Schurman, con Buen Día Continental, de 6 a 9, y Bravo Continental con Fernando Bravo, de 13 a 17. También la emisora analizará sus tardes desde las 17, tras el final, el 10 de diciembre, del dúplex de TNT Sports que, actualmente está al aire e 17 a 20, bajo el nombre de TNT Sports Continental y cuyo conductor es Hernán Castillo.

TELEVISION

Moria y Flor de la V con fecha y nombre

América y Elnueve siguen trabajando para renovar su grilla de programación en vistas de 2022. América para mejorar sus números y Elnueve para seguir creciendo. Por lo pronto desde el lunes 6 de diciembre, a las 23, Moria Casan estará debutando en Elnueve con programa propio. Por estas horas se está definiendo el nombre del ciclo. Estará producido por GM Comunicación del consultor de medios Gonzalo Arias. Moria hará un monólogo de inicio y tratará temas del día con invitados en su living, para charlar de manera distendida y con la impronta y estilo de ella. De esta manera se suma a la moda de los late night show. Tras la salida de varias figuras, América ya se aseguró no solo la continuidad de Flor de la V (es parte del magazine de espectáculos A La tarde con Karina (Mazzocco), sino con un ciclo propio los fines de semana en la franja de las 22. El mismo se llamará Flor de Noche (producido por Jotax, misma productora que Los Mammones y A la tarde). Debutaría el 8 de enero, en el lugar que dejará en los próximos días Guillermo El Pelado López, tras el final de Santo Sábado, que también es de Jotax, por lo que se quedan con los sábados a la noche.

TELEVISIÓN

Guillermo Calabrese, muy cerca de sumarse a elnueve

Después de un largo tiempo de estar alejado de la pantalla chica, Guillermo Calabrese está muy cerca de volver de la mano de elnueve. Tras la salida de Ariel Rodríguez Palacios, que deja su ciclo Qué mañana luego de 12 años al aire, el cocinero amigo del Gato Dumas se volvió el candidato ideal para reemplazarlo. De esta manera, Calabrese volvería a la televisión, luego de su renuncia a la productora Kapow en septiembre de 2020, donde fue parte de Cocineros Argentinos en la TV Pública durante 12 años.

Medios

Laje no reemplazará a Ludueña

Tras la salida de María Belén Ludueña de Buenos Días America (el noticiero matinal que se ve en dúplex por A24 6.30 A 9 y America Tv 6.30 a 11), no habrá ninguna incorporación femenina al ciclo que conduce Antonio Laje.

TELEVISION

Aunque se vaya, Jey sigue en America

Vaya uno a saber si es por falta de programación o por el éxito que tuvo durante el año, América decidió que durante diciembre y el resto de verano seguirá emitiendo el ciclo de Jey Mammon, Los Mammones. Por lo pronto además de su horario de 21 a 22.30 los días de semanas, el late night show, tendrá especiales los sábados 4, 11,18 y 25 de diciembre tras el final de Santo Sábado, el 27 de noviembre. Además, evalúan emitir en la medianoche (lunes a viernes de enero a marzo) lo mejor de la temporada 2021 del exitoso programa de Mammon junto a Silvina Escudero y Gabriel Schultz.