Bobby Flores suma más aire en el dial con Aduana de palabras, por CNN Radio

Aduana de palabras, conducido por Bobby Flores y Mariana Mactas por CNN Radio está dedicado a la cultura y espectáculos. Según dicen sus responsables, “surge de la necesidad de generar un espacio donde se pueda hablar de distinto tipo de artes y disciplinas de la mano de gente experimentada y con conocimiento”. El nombre del ciclo proviene de una canción de Babasónicos y, cada sábado tendrá un tema central que cruce el programa a lo largo de las tres horas al aire. Flores (que no dejará sus ciclos que conduce en la FM Rock & Pop 95.5) y Mactas estarán acompañados por Graciela Borges, Eduardo Sacheri y Pietro Sorba.

RADIO

Del Plata estrenó su programación diaria

Esta semana Del Plata AM 1030 estrenó su programación diaria. Con su perfil ultraoficialista, la grilla quedó conformada así: Javier “El Profe” Romero, de 7 a 9, abre el dial con Abrí los ojos; Mex Urtizberea, Pedro Saborido y Alfredo Zaiat siguen con El mañana, de 9 a 12; luego, Abrimos a las 12, de 12 a 14, con Alejandro Fabbri y Titi Fernández (con la presencia de Claudia Villafañe); Nada de siesta, de 14 a 17, con Claudio Albarenque y Alejandro Gomel; continúa Mañana nunca se sabe, de 17 a 20, con Marcos Citadini; Déjamelo pensar, de 20 a 22, con Sandra Russo, y finalmente, Bar deportivo con Néstor Centra y Cucuza Castielo.

RADIO

Mercuriali y Wiemeyer se sumaron a Berlín 107.9

Este mes Berlín 107.9 FM estrenó nuevos ciclos en su programación. Los mismos son Desayuno Berlín, de 6 a 7, con Noelia Ricci; Buenos días Berlín, de 7 a 10, con Franco Mercuriali y Ricci. Además, todos los sábados Federico “Dexter” Wiemeyer conduce El laboratorio de Dexter, de 10 a 13. Recordemos que ya son parte de la programación Jowi Campobassi, Diego Poggi, Diego Scott, Guada Ugalde y Loló Muñoz.

RADIO

Jorge Sigal y Santiago Kovadloff “hacen pie” en La Once Diez

Desde abril, los domingos de 12 a 14, en La Once Diez AM 1110, se puede escuchar el programa Haciendo Pie. El mismo es conducido por Jorge Sigal y cuenta con la participación especial de Santiago Kovadloff. El segmento más destacado del ciclo es Café La República, que es una continuidad de las tertulias desarrolladas por el ensayista en 2020 en el programa Pensándolo bien, de Jorge Fernández Díaz, en Radio Mitre AM 790.

RADIO

Cayetina y Tamara, juntas

Los sábados, de 12 a 15, Julieta Cayetina Cajg y Tamara Pettinato conducen un nuevo magazine en Pop 101.5 FM, con el sello inconfundible de las conductoras en distintas secciones de actualidad, humor, espectáculos y entrevistas.