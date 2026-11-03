El Gobierno porteño concretó la concesión de sus radios públicas, la AM 1110 y la FM 2X4

Tras un proceso de licitación pública, el gobierno porteño ya tiene a quién adjudicarle el gerenciamiento de las radios AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (FM 2X4) por el plazo de cinco años. El acta firmada por los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, fechada el viernes 30 de octubre, estableció la preadjudicación a la firma Green Umbrella Producciones (productora de los hermanos Rodrigo y Guido Morán, especializada en gestión de artistas, eventos en vivo, giras internacionales y videoclips), que ofreció un canon de 2.5 millones de pesos mensuales por cada una de las emisoras. Se impuso sobre las ofertas presentadas por el periodista y productor Rodolfo Héctor Herrera y Kligger S.R.L. (productora y distribuidora de cine y contenidos audiovisuales).

Según se lee en el acta, producto del análisis de la documentación económico, financiera y administrativa, el oferente presentó un plan de inversión que cumple con las exigencias del pliego, incluyendo la inversión total y la fuente de financiamiento. En cuanto a la oferta técnica, recibió 4 puntos por el plan de trabajo, operatoria y mejoras para el servicio de la concesión.

Asimismo, se le otorgaron 6 puntos por antecedentes empresariales, en virtud de la documentación constitutiva y de la constancia de inscripción registral de ambas sociedades integrantes de la unión transitoria (conformada por Green Umbrella Producciones SAS y JR Comunicaciones SRL).

Respecto del equipamiento, se le asignaron 5 puntos por una propuesta “tecnológicamente superadora”. Otros 5 fueron por el rubro estudio-locación, alcanzando el máximo puntaje previsto para este criterio. Sin embargo, solo recibió 2 puntos por el equipo de trabajo propuesto por no acompañar la información detallada con los Currículums Vitae.

“En virtud de lo expuesto, el oferente obtuvo 32 puntos en los Rubros I a V, y 5 puntos en el rubro VI, de índices financieros, superando el mínimo de 27 puntos. Corresponde adicionar 10 puntos por haber presentado una oferta por ambos renglones [ambas radios], totalizando 47 puntos”, dice el documento.

“Asimismo, corresponde rechazar la oferta presentada por Rodolfo Héctor Herrera por no ajustarse sustancialmente a las condiciones de la presente contratación, y declarar inadmisible y rechazar la oferta presentada por Kligger S.R.L.”, añade.

Cabe aclarar que el Gobierno de la Ciudad mantendrá la titularidad de ambas licencias, mientras que Green Umbrella Producciones asumirá su gerenciamiento y operación. La medida, de acuerdo con lo informado, no implica la transferencia de la titularidad de los medios, que continúan siendo patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni supone la pérdida de su carácter público y de sus respectivas identidades institucionales. En 2027, la Radio de la Ciudad cumple un siglo.

¿Qué pasó con el Canal de la Ciudad?

En agosto, la firma de la que el empresario Augusto Marini es accionista, Cale Group Media, se quedó con la concesión del Canal de la Ciudad. Este no será su primer contrato con una entidad pública, ya que otra firma de su holding también es proveedora de Trenes Argentinos. Se trata de uno de los dueños de los streamings Carajo y Blender.

La resolución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó la concesión de cinco años a Cale Group Media, por un canon mensual de $50 millones. Entonces, su oferta alcanzó un total de $3000 millones por los 60 meses y así superó a su competidor Argentinos Media SA, del empresario Marcelo González, que había presentado una oferta de $900 millones ($15 millones por mes).

Augusto Marini es presidente y CEO de Cale Group, un holding que se quedó con la concesión del Canal de la Ciudad

De esta manera, Marini, de la mano de Cale Group Media, sumó un nuevo negocio en el mundo de las comunicaciones. Sus incursiones previas lo muestran como socio del tuitero oficialista Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en Carajo, el canal de streaming oficialista donde recalan influencers alineados con las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. A su vez, Marini es dueño de la señal de streaming Blender.